【台新投信】A股入摩入富估吸金可逾5000億人民幣 牛氣沖天

消費績優類股最獲外資抬愛

在中國政府政策作多、中美有望敲定貿易協定，以及中國監管機構對於金融風險控管趨於寬鬆等利多下，帶動陸股強彈，上證指數重回久違的 3000 點關卡之上。台新中証消費服務領先指數基金經理人葉宇真表示，MSCI 將 A 股計算權重的納入因子上調至 20%，加上富時羅素指數亦將於今年 6 月起納入 A 股，可望吸引逾 5000 億人民幣資金流入 A 股，A 股牛市可期，則基本面穩健、財務透明度佳之醫藥、食品飲料等消費類股可望獲得外資抬愛，建議可優先布局中國消費指數型基金。

葉宇真指出，今年上証指數一度站上 3100 點，且搭配上兆的成交額，皆可看出 A 股今年進入牛市跡象漸增。上證指數今年 2 月上漲 14%，數據顯示，上證指數單月漲幅達到 14% 的月份均處於牛市加速上漲期，如 2006 年 5 月、2006 年 12 月、2009 年 3 月、2009 年 7 月以及 2015 年 3 月。另外，創業板指數今年 2 月單月更大漲 25%，單月漲幅創歷史新高。

葉宇真表示，近期大陸股市強勁上攻，短線漲多之後難免震盪，而依據湯森路透 3/8 的資料顯示，預估 2019 年陸股企業獲利成長可達 12.3%，預估本益比為 11.7 倍，仍為近三年之中間偏下緣的區域，顯示基本面無虞，短線拉回可視為健康整理，有助於多頭走勢延續。有鑑於陸股現階段呈現牛市初期普漲情況，唯有指數型基金可以跟上指數走勢，建議投資人可以布局中証消費服務領先指數基金，並且可透過定時定額長期投資，以參與陸股後市的多頭行情。

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