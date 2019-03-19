【華冠投顧】台股多頭強勢!明天台指結算日!如何看待?!

陳武傑 分析師

武傑關注個股: 3661 世芯 - KY、9958 世紀鋼、6147 頎邦、5439 高技、3105 穩懋。

台股盤勢分析:

拉高結算

台股早盤小跌 - 15 點開出，全場在權值股漲跌互見下，加權指數就在平盤上下遊走；終場指數小跌 - 0.38 點作收，收在 10512 點，成交量 1149 億。

加權指數今天再創波段新高，雖然終場小跌作收；但是在買盤持續擴散下，盤勢依舊是『關關難、關關過』。明天就是台指期結算日，目前外資期貨多單約 + 5.7 萬口，在籌碼明顯有利多方下；再加上內、外資現貨買盤的回流，預料指數可望『拉高結算』。

今天盤面上個股:

強勢的個股有:

2455 全新、3105 穩懋、3673TPK-KY、6147 頎邦、2314 台揚、6223 旺矽、4919 新唐… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作!

弱勢股方面:

4953 緯軟、6111 大宇資、4803VHQ-KY、3661 世芯 KY、1909 榮成、3630 新鉅科… 等，還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

※以上內容由華冠投顧 陳武傑分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。