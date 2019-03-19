〈輝達GTC大會〉Nvidia預告全新CUDA-X AI加速運算平台 強化數據分析

繪圖晶片大廠 Nvidia(NVDA-US) 日前宣布將在本屆 GPU 技術大會 (GPU Technology Conference，GTC) 上，公開以 Tesla T4 構成的伺服器，搭配全新 CUDA-X AI 加速運算平台，推動更高的資料分析研究以及人工智慧與深度學習應用發展。

Nvidia 強調，Tesla T4 構成的伺服器可相容既有伺服器架構設計，同時整體耗電量僅需 70W 即可驅動運作，加上搭配全新的 CUDA-X AI 加速演算平台，透過 Turing 顯示架構、TensorRT 運算框架，約可帶來 50 倍以上的加速運算效果。

據了解，目前已有多家公司導入 CUDA-X AI 加速運算平台 ，包含美國通訊公司 Charter、微軟、PayPal 、SAS 與 Walmart 皆透過佈署加快運算效率。

伺服器方面，Nvidia 與 Cisco、Dell EMC、富士通、Hewlett-Packard Enterprise(HPE)、Inspir、聯想與中科曙光在內的伺服器廠商合作。

此外，Nvidia 接下來也會和 Dell、HP、聯想、CAMX、BOXX 在內的廠商合作，預計推出兩張搭載 96GB 顯示記憶體設計的 Quadro 8000 繪圖卡，並預裝 CUDA-X AI 加速運算平台，發揮 10 倍以上運算效率的的工作站機種，用以對應數據分析應用。

目前包含 Azure、亞馬遜在內的 AWS 雲端平台服務也採用 CUDA-X AI 加速運算平台，AWS 也計畫再接下來幾周將 Tesla T42 導入旗下 Amazon Elastic Compute Cloud(EC2) 伺服器內。