再看漲7% 瑞信宣布：上調S&P500目標價至3025點

隨著美股突破持續五個月的低迷期，Jonathan Golub 進一步看漲美國股市。

這位瑞信首席美國股票策略師將標普 500 指數年底目標位上調 100 點，至 3,025，較周五收盤位高出 7%。Golub 表示，企業利潤成長放緩超過預期，但市場信心改善，意味著投資者願意在更高的本益比水平上買入。

瑞信上調標普目標價至 3025 點 圖片來源：Bloomberg

「儘管波動性和利差大幅下滑，但在去年動盪的第四季度後，投資者尚未完全調整投資組合的曝險，並且估值將隨著投資者調整曝險的舉動走高，」Golub 周一在給客戶的報告中表示。「風險減弱推動市場走高，」他指出聯準會鷹派論調減弱，以及美中兩國可能達成貿易協議。

由於蘋果公司和能源公司疲軟，該策略師將標普 500 指數 2019 年的盈利預估從每股 174 美元下調至每股 170 美元。Golub 新的目標價在彭博追蹤的策略師中排在第三高位，僅低於德意志銀行的 Binky Chadha 和滙豐的 Ben Laidler。

自去年聖誕節以來，除兩周以外，美國股市均維持漲勢，標普 500 指數從 12 月低點上漲了 20%。該指數上周自去年 10 月份以來首次收於 2,815 點上方，突破了在此期間至少四次阻礙股市漲勢的阻力位。

但即使股市持續走高，投資者轉投股票的腳步仍然緩慢。在上周之前，資金還在流出股票基金，對沖基金的股票敞口仍然不高。缺乏樂觀情緒是 Golub 等多頭認為美股 10 年牛市仍有進一步上行空間的原因之一。