圖靈不靈 Nvidia財報公布前評級遭調降

券商 Bernstein 對 Nvidia (NVDA-US) 股價的樂觀程度下降，主張該公司顯卡的市場需求持續惡化。

Bernstein 分析師 Stacy Rasgon 將 Nvidia 的股票評級自「優於市場表現」調降為「符合市場表現」，主因晶片的下游市場 (如電玩和數據中心) 疲弱。

今年 1 月 28 日 Nvidia 調降第四財季 (1 月底止) 財測，致使股價重挫 14%。當時 Nvidia 預期第四財季營收 22 億美元(正負 2%)，根據 FactSet，該數據低於華爾街共識預期的營收 27 億美元。

因加密貨幣的價格崩跌，採礦活動驟降，Nvidia 的顯卡銷量先前已下滑，但近日 Nvidia 受到的營收衝擊顯然是該公司更核心的市場：電玩和數據中心。

Rasgon 週一報告指出，「最近的下修顯然更基本面，是由需求驅動的，因為電玩事業的『真實』運行率現在仍然未知，主要風險恐怕還會繼續增加，從策略上來看，近期雲端支出環境不利，導致近期的下行。」

Nvidia 週一股價收低 1.16%。該分析師將 Nvidia 目標價自 250 美元調降至 175 美元。Nvidia 今年迄今股價已下跌 9.7%。

Nvidia 開年迄今走勢

他指出，Nvidia 最新推出的高端電玩顯卡銷售情形較預期疲弱，且採用新顯卡功能 (如光線追蹤) 的遊戲貧乏。

Nvidia 拒絕回應該分析師報告。

Nvidia 預計週四公布第四財季財報，以及下一季度的財測。