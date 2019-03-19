〈電商衝刺異業結盟〉創業家攜手Money平台 利用app導客

今年以來各大電商平台不斷增加策略結盟夥伴，創業家 (8477-TW) 今 (19) 日也宣布，與智能理財一站式平台「Money 平台」合作，在「Money 平台」旗下擁有逾 500 萬名用戶利基下，可望藉此導入更多元的消費客群，為多元點數生活圈布局再下一城。

進入 2019 年後，可看到各大電商平台殺價競爭的趨勢已式微，取而代之的是平台之間點數更多元的互換和應用，在此趨勢下，創業家自年初即啟動多元點數生活圈的建構，此次新增合作夥伴 Money 平台。

創業家說明，在雙方結盟後，將旗下生活市集全站 7000 多項精選商品進駐至 Money 平台旗下 4 個 App「CWMoney 理財筆記 App」、「發票集點王」、「存錢小豬公」和「自動繳」的點數商城，消費者藉由這些管道連至生活市集下單消費，可同時使用生活市集「集集點」和 Money「錢管家點數」進行雙重折抵。

創業家兄弟總經理廖家欣表示，自去年下半年起以「集集點」的點數經濟，增加用戶的忠誠度及推升消費頻次，有效推升營收表現，去年合併營收創新高 49.59 億元，年增幅 32.4% 也是 3 年來最多，展望 2019 年，創業家期望以建構多元點數生活圈的重點策略，持續擴大異業結盟布局。