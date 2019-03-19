【運達投顧】加權過高不宜追 重點佈局在內資

◆盤勢分析

台股加權指數今天再度開高攻堅作一根紅 K，緩緩越過前波高點 10391.55，從美股四大指數來觀察，投資朋友會發現，費半指數、NASDAQ、S&P50，全部越過整理平台，所以很多投資人這一段在苦苦等待道瓊的訊號，但事實上是不用等的。

台股電子類股佔市場 7 成，做一個回測統計可以很輕易的發現，相關係數最高的是費城半導體，約在 95% 左右，而道瓊指數的相關係數約只在 79%。

當然另一個更重要的原因是，道瓊指數計算的方式不像台股用權重加權，道瓊是所謂的價格加權，也就是價格越高的，權重越高，而道瓊目前股價最高的一檔個股是 "波音"。

投資人這個時候應該就恍然大悟了，道瓊為什麼這一段會最弱?

就是因為上週 (10 日) 埃塞俄比亞的波音空難事件，波音 737 MAX 機型在 5 個月內 2 度傳出意外，各國紛紛停飛該機型，大量訂單同時插翅而飛。據外媒報導，光是修復費用就高達 10 億美元以上，若屏除這一支 道瓊指數早就和其餘 3 大指數同步過高。

所以接下來代表投資人可以安然無恙? 當然不是，要從年前和投資人分析的延續來看，當時分析可以不用減碼，安心抱股，但拉回月線再攻的這一段，要當成是另外一段行情，而這一段走勢是讓投資人獲利了結用的。

這一段紫東分析師和投資朋友談到的幾檔股票，都有很棒的表現，低檔發動的代表就是 GIS-KY(6456)，續勢型的代表就是健策 (3653)，今天再度創高來到 115，目前短線這些個股都要懂得適時獲利減碼。

保留部份資金後，下一輪的佈局重點放在內資最喜歡的 "生技族群"，很多個股已經開始發動吸引投資人的注意，建議投資人在選股上，把重心放在原料藥的公司，之前紫東分析師大力推薦的旭富 (4119) 就是癲癇、風濕性關節炎的原料藥公司，目前檯面上在動的，寶齡富錦(1760)、康友 - KY(6452)，也都是同樣屬於原料藥，若搭配台灣選舉行情的政策放寬，股價都還是會相對活潑。

黃紫東 策略分析師

※投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。