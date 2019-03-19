台股盤中─長紅跨過年線後轉為震盪整理格局 大盤仍維持強勢

台股集中市場加權股價指數日 K 線拉出長紅棒站上年線後，今 (19) 日大盤維持年線以上整理格局，國泰證期顧問處協理簡伯儀指出，台股走勢持續強勢，集中市場預估量在 1200 億元水準，仍屬合宜水準，對大盤仍偏多看待。

台股今日早盤開在 10497.4 點，最高為 1051.66 點，最低在 10484.69 點，預估集中市場全場成交值 1200 億元，而相對櫃買指數表現較為強勁，也顯示中小型股在此輪漲格局中，仍是人氣所在。

台股大型權值股今天呈現整理格局，包括台積電 (2330-TW)、鴻海 (2317-TW)、中華電 (2412-TW)、大立光 (3008-TW) 等，皆在平盤附近整理。

證券分析師黃漢成則指出，目前台股屬高檔震盪格局，今日盤勢以 5G 題材中小型類股較強勢，如台揚 (2314-TW)、統新 (6426-TW)、兆赫 (2482-TW)、譁裕 (3491-TW) 等較受市場注目。

黃漢成說，目前二線光學股仍有上漲契機，如佳能 (2374-TW)、今國光 (6209-TW) 等，在今日盤面上仍是焦點，展現落後補漲格局；此外，指紋辨識需求看俏， TPK-KY(3673-TW)、GIS-KY(6456-TW) 股價也強勢。

至於亞洲區域股市表現上，今日包括日本日經、香港、南韓等股市指數皆下跌，滬證指數上揚。