美股盤中─臉書與波音股價下跌 拖累股市走低

在臉書與波音股價下跌的拖累下，美國股市週一中場走低 ，跌回早場小幅漲幅。

聯準會 (Fed) 本週將舉行政策會議，為投資人焦點。

台北時間 00:15

道瓊工業平均指數下跌 26.11 點或 0.10% 至 25822.76。

Nasdaq 指數下跌 1.76 點或 0.02% 至 7686.77。

S&P 500 指數上漲 2.54 點點或 0.08% 至 2825.02。

波音股價下跌逾 2.5%，華爾街日報報導，美國運輸部與聯邦檢察官正檢視波音 737 MAX 客機的發展。上週，衣索匹亞航空一架 737 MAX 8 客機墜毀。

臉書股價亦下跌近 2%，Needham 公司分析師擔憂臉書侵犯個資與加密訊息，可能遭到調查，因而將其評級由買進調降至觀望。

聯準會 (Fed) 週二開始舉行為期二天的政策會議，為投資人所重視。市場預期 Fed 升息的機率為零。但投資人將找尋央行經濟展望的線索。

分析師說，聯邦公開市場委員會 (FOMC) 委員在 1 月底的會議後，他們會發現短期殖利率仍預警經濟成長將會下降。

在上次的會議中，Fed 暗示對升息將具有耐心。目前，2 年期債券殖利率接近 2.45%，低於今年稍早的 2.6%。10 年期債券殖利率為 2.6%，今年稍早為 2.78%。

分析師說，全球央行重返較寬鬆貨幣政策，對股市屬利多。但這利多能持續多久，讓人懷疑。美國與世界各地經濟數據持續下滑，對企業獲利預估可能造成負面影響。

華爾街亦注意中美貿易協商。預期兩國將於 3 月底至 4 月之間，達成貿易協定。預期中美將達成貿易協定，有助今年美國股市上漲。

今年以來，S&P 500 上漲逾 12%，可望創下自 2009 年第三季以來，最大單季漲幅。

Credit Suisse 銀行分析師 Jonathan Golub 調高 2019 年 S&P 500 目標，由 2925 點調高至 3025 點。他說，Fed 的談話中，鷹派語調減少，通貨膨脹與經濟衰退的擔憂減弱，中美可能達成貿易協定，均可望推升股市上漲。

Golub 的新目標點數，意味 S&P 500 將上漲 20%。