茂迪去年全年每股虧損12.61元 擺脫舊包袱轉為輕資產公司

太陽能廠茂迪 (6244-TW) 今 (18) 日公告去年第 4 季與全年財報，去年全年共提列資產減損 26.31 億元，使稅後虧損達 67.95 億元，較 2017 年虧損幅度擴大，每股虧損 12.61 元，而公司目前已完成多項精實工作，茂迪強調，雖然淨值較去年同期下降，但已蛻變成為輕資產公司，對未來轉型更有利。

茂迪去年第 4 季合併營收 23.46 億元，季減 6.6%，年減 62.5%，毛利率 - 25.02%，較上季的 - 22.31% 衰退，較去年同期 1.59% 轉負，營益率 - 37.95%，較上季 - 43.57% 收斂，但較去年同期 - 6.96% 衰退；稅後虧損 23.48 億元，較上季與去年同期虧損擴大，每股虧損 4.36 元。

茂迪去年全年營收 141.87 億元，年減 38.82%，毛利率 - 16.92%，較 2017 年的 - 2.62% 衰退，營益率 - 28.59%，也較 2017 年的 - 10.19% 衰退；稅後虧損 67.95 億元，較 2017 年虧損幅度擴大，每股虧損 12.61 元。

茂迪表示，去年營運受到太陽能產業景氣波動影響，而第 4 季虧損擴大主要原因，在於提列一次性資產減損 17.99 億元，及人力精減調整的一次性費用支出 2.19 億元。

為配合公司積極進行精實轉型，茂迪今日公告，依據國際會計準則第 36 號公報「資產減損」規定，去年全年共提列資產減損 26.31 億元。此次資產減損不涉及現金流量，對茂迪營運資金及週轉無實質影響。且大幅改善公司整體財務結構，有助減輕未來成本壓力，全面提升轉型後經營績效。

由於察覺多晶太陽能產品競爭力開始下降，茂迪從 2017 年 11 月起，縮減不具競爭力的多晶矽晶圓部分產線，去年 4 月在意識到市況更趨保守後，便決定暫停矽晶圓長晶產線，開始採取減量經營策略，接連縮減太陽能電池產能，並持續降低庫存與催收應收帳款。

茂迪目前已完成多項精實工作，如回收應收帳款、降低存貨水位、擺脫長達 8 年料源的長約包袱，及出售閒置廠房包含 6 廠、昆山廠及 ITC 廠等，且皆有獲利，對現金流量有相當大的助益，用以償還銀行貸款、降低負債。茂迪強調，雖然淨值較去年同期下降，但已蛻變成為輕資產公司，對未來轉型更有利。

展望今年，茂迪表示，將投注更多資源在太陽能模組與系統業務，並發展利基型產品。茂迪從去年開始積極投入下游太陽能電廠業務，並生產可對抗特殊氣候及環境的高效模組，預計第 2 季可看到成果；也與工研院合作高效矽晶異質接面太陽能電池試量產線，預計下半年進入量產。

茂迪經產能調整後，目前獲利較佳的高效 PERC 電池產能 250MW(百萬瓦)，配合模組產能 200MW，而中國產能則維持徐州廠太陽能電池 400MW、馬鞍山廠太陽能電池 800MW 及模組產能 250MW。

