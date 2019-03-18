〈財委會報告搶先看〉保險資金為何大舉前進海外？金管會點出兩大關鍵原因

保險業資金為何大舉前進海外市場？金管會對此表示，除了國內長期低利率外，國人熱愛儲蓄型商品也是關鍵原因，根據統計，我國儲蓄型保險商品占新契約保費比重超過 5 成，業者在錢滿為患、國內利率又低的情況下，只好到海外找投報率較高的投資標的。

金管會主委顧立雄將在 20 日赴立法院財委會針對「如何強化保險業國外投資匯兌風險控管」進行專案報告，根據金管會今 (18) 日剛出爐的書面報告指出，保險業資金前仆後繼往海外市場，有兩大關鍵原因：台灣利率太低、國人愛買儲蓄型商品。

保險業有多愛投資海外市場，數字會說話，截至今年 1 月底為止，保險業投資海外總額共 16.73 兆元，約占整體資金比重高達 68.06%，也就是有將近 7 成資金都用來投資海外。

為何保險業偏愛海外市場？金管會表示，主要受到國內利率長年偏低，加上國人熱愛儲蓄型保單兩大原因所致。

金管會表示，國人熱衷儲蓄，就連挑選保單也偏愛儲蓄型商品，根據統計，截至去年底，儲蓄型保險商品新契約保費收入占整體新契約保費比重高達 54.3%。

金管會指出，儲蓄型保單通常採躉繳或是短年期期限繳費，導致新契約保費大幅成長，讓滿手資金的保險業者面臨資金去化的壓力。

金管會表示，我國長年處於低利率環境，逼的保險業資金不得不前進海外，尋求投資報酬率較高的標的，低利率、愛儲蓄兩大因素推升保險資金前進海外，尋求更高的投報率。