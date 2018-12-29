熱門股—茂迪最壞情況已過 股價周漲逾17%

太陽能廠茂迪 (6244-TW) 總經理葉正賢日前喊話，表示「最壞情況已過去」，明年虧損可望大幅降低，激勵市場信心，帶動其本周股價走強表態，周四 (27 日) 開盤跳空直奔漲停鎖死，周五 (29 日) 也大漲超過 7%，以 8.5 元作收，雖然仍未能站回票面價，但本周股價接連收復 5 日線、季線與月線，單週大漲超過 17％。

由於察覺多晶太陽能產品競爭力開始下降，茂迪去年 11 月開始縮減不具競爭力的多晶矽晶圓部分產線，今年 4 月在意識到市況更趨保守後，便決定暫停矽晶圓長晶產線，開始採取減量經營策略，接連縮減太陽能電池產能，並持續降低庫存與催收應收帳款。

在先進行營運瘦身後，茂迪第 3 季現金部位約近 70 億元，截至 11 月底為止，淨負債遠低於 15 億元，應收帳款與存貨金額也大幅下降，現金回流後，財務結構更加健全，且下一步為活化閒置資產，董事會 10 月已通過處分六廠廠房，可望於 12 月交割完成。除台灣廠外，明年也將處分中國昆山廠，明年上半年就可望入帳，預期將為獲利帶來可觀貢獻。

葉正賢表示，在中國的模組產能已不敷使用，開始向外發包，台灣模組產能利用率也持續提升，未來將擴大出海口，可能拓展至日本、韓國與歐洲等太陽能模組市場，加強拓展力道。雖然第 4 季可能仍有資產減損待提列，但也將在年底擺脫長達 8 年的長約，，明年虧損可望大幅降低。