鉅祥去年獲利衰退23.73% 創15年來新低 擬配發1.26元股利

沖壓件廠錩新 (2415-TW)、鉅祥 (2476-TW) 陸續公布去年獲利，雙雙呈現衰退，其中鉅祥去年稅後純益 2.91 億元，年衰退 23.73%，創 15 年來新低，每股純益為 1.58 元，鉅祥董事會今 (18) 日也決議，每股擬配發 1.26 元現金股利。鉅祥股東會訂 6 月 13 日召開。

鉅祥去年營收 51.27 億元，毛利率 26.79%，年減 2.4 個百分點，稅後純益 2.91 億元，年衰退 23.73%，創 15 年來新低，每股純益為 1.58 元；以今日鉅祥收盤價 23.25 元計算，現金殖利率約 5.41%。

蘋果供應鏈 EMS 陸續因應需求赴東南亞設廠，沖壓件廠鉅祥已在東南亞泰國、馬來西亞、泰國及印尼早有生產布局，同時，隨著 3C 電子產品機構件、連接件一再被設計整併，鉅祥也努力提升車用沖壓件營收比重，去年車用產品比重已占營收 15%，同時，車用產品目標將達 30% 營收占比。

鉅祥擁有模具設計、機械加工、沖壓、電鍍、射出成型、自動組裝一貫化製程，在全球有 15 個生產據點，客戶也包括日、美、歐等地重要廠商。

錩新也公布去年財報，稅後純益 1.01 億元，每股純益為 1.26 元，董事會決議，每股擬配發現金股利 1.5 元，盈餘配發率達 119.36%。

錯新 2018 年營收 21.97 億元，年減 2.88%，毛利率 25.81%，年減 2.15 個百分點，歸屬母公司稅後純益 1.01 億元，年減 28.75%，每股純益為 1.26 元。

錩新主管指出，2018 年鋼材成本仍維持在高點，加上錩新上海廠移轉其金屬加工及鍛造製程至越南，承擔相關移轉費用，造成獲利下滑，但此舉可減少日後貿易摩擦影響，錩新主要生產基地位於越南，將更增加整體經濟規模。

且近年不同產業的製造商陸續來到越南尋找生產據點，也為錩新帶來機會，並可望打入不同的產業供應鏈。