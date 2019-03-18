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和泰車攜手光陽機車 首創「四輪＋二輪」綠能共享租車
※來源：財訊快報

和泰汽車 (2207) 旗下和運租車轉投資的和雲行動服務公司，為落實共享經濟及綠能減碳，今天宣布汽車版的 iRent 同步導入油電複合動力 PRIUS c，同時也與機車龍頭廠光陽 (KYMCO) 共同宣布，以電動機車跨入路邊隨租隨還機車短租市場。根據雙方合作規劃，和雲 iRent 提供電動機車短租服務，將由光陽去年啟用運作的 Ionex 車能網商業版，因此，除提供首波電動機車 Many EV，也將協助包括充電、抽取式換電及相關資訊系統後台整合建置。

和雲總經理謝富來指出，目前 iRent APP 汽車會員數為 13 萬人，目標今年底前達到 20 萬，機車會員數目標 10 萬。

謝富來表示，今正式導入全新電動機車之後，民眾透過手機 APP 就可尋車導航隨租隨還 iRent 電動機車，取車及還車都可在路邊停車格完成，初期在台北市全區及新北板橋、三重、蘆洲、中和、永和、新店及新莊共 7 個行政區都可租借，初期雖僅導入 300 台，不過年底前將達到 3000 台，消費者只要透過 iRent APP 操作，即可使用 Ionex 電動機車及共享電池交換服務，以「路邊隨租隨還」模式營運。

此外，為推廣綠能車款，和雲也宣布，將全面導入 Prius 綠能車款，路邊隨租隨還服務平日優惠價前 3 小時每小時租金 99 元優惠，價格相當划算，謝富來指出，目標 2 年內可導入 1600 台。

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