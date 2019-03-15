〈車市〉和泰車ALTIS預購起跑 開價70.9萬元 營運成長動能看俏

繼 TOYOTA RAV4 正式發表後，車市龍頭和泰車 (2207-TW) 今 (15) 日宣布，全新大改款 TOYOTA COROLLA ALTIS 將於 3 月 27 日正式發表，預購活動今日開跑，售價僅 70.9 萬元起，由於此次是 ALTIS 首度導入 HYBRID 油電複合動力系統，話題性十足，為和泰車業績增添強力的成長動能，受到投資人期待。

ALTIS 連續 18 年蟬聯台灣汽車市場單一車種銷售冠軍，素有神車之稱，和泰車說明，自 2001 年國產化至今，累計銷售已超過 60 萬台，是國內消費者購車的首選，而此次大改款除 1.8 升汽油引擎外，更首度導入 HYBRID 油電複合動力系統，且全車系皆標配 TSS、7SRS 氣囊等主被動安全防護系統，期待銷售表現。

本次 ALTIS 等級設定取消原有汽油雅緻等級，提供汽油經典、汽油豪華、汽油尊爵、HYBRID 尊爵、HYBRID 旗艦等五種車型等級，預購價分別為 70.9 萬元、74.5 萬元、79.9 萬元、82.9 萬元和 89.9 萬元。

和泰車強調，HYBRID 車型具有超優異油耗測試值平均 25.8km/l，符合政府貨物稅補助 50% 的標準。

為了吸引消費者入主國產車，大改款 ALTIS 主被動安全科技標配共 26 項，最高等級更達 32 項，是國產車安全新標竿，顯見在平價進口車積極搶市之下，和泰車力拚以更強力的標配吸引車主加入。