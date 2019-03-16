熱門股─和泰車今年以來漲幅已突破4成 續挑戰前高

車市龍頭和泰車 (2207-TW)3 月以來多款重量級新車大改款，業績成長受到投資人期待，加上和泰車在證交所和富時國際合編的台灣指數系列成分股最新調整後，重回台灣 50 成分股行列，15 日盤後生效，激勵本周股價續漲達 12%，最高來到 380 元，累計今 (2019) 年以來漲幅已達 42%，有續勢挑戰 1 月下旬前高位置 388 元姿之姿。

和泰車本次重回台灣 50 成分股，並入選台灣發達指數，法人指出，此有助評價提升。

而和泰車代理 TOYOTA 品牌旗下最受台灣車主歡迎的兩款車型 RAV4 和 ALTIS 均在 3 月發表改款車，其中 RAV4 買氣熱，而 ALTIS 也在本周五預購開跑，使市場看好，其全年業績表現將明顯較去年回溫。

法人表示，全新 ALTIS 推出後，不僅可直接拉抬和泰車在國產車市的銷售成長，其轉投資汽車製造廠國瑞汽車稼動率可望因此明顯拉高，連帶改善業外獲利能力。

另一方面，台灣商用車將於 9 月適應六期環保新法規實施，和泰車旗下的日野和豐田大型商用車，也可受惠提前換購的買氣需求。

整體來看，法人看好，和泰車轉投資事業體包括和潤企業、和泰產險和車美仕的穩定挹注，今年可說是「內外皆美」的一年。