〈中磊法說〉總座王煒：今年營運有「2正1負」 營收毛利率將成長

中磊 (5388-TW) 今 (18) 日召開法說會，總經理王煒表示，今年營運有 2 正 1 負，正面因素有包含產品組合轉佳、原料記憶體、被動元件等價格修正，可望抵銷反全球化所帶來的影響，營收毛利率將會優於去年，營運可望逐季成長，法人則預估中磊全年營收約年增 1-2 成。

王煒表示，正面的其中一個因素是，去年在貿易戰下淘汰低毛利的客戶，產品組合改善，家用寬頻閘道器 (Home Gateway) 降至 40%、固網與行動匯流產品 (Fixed-Mobile) 提升至 32%、商用網路 (Enterprise) 及物聯網產品 (IoT) 合計達 28%。

據了解，中磊商用網路及物聯網產品毛利率約 20% 以上，固網與行動匯流產品則約 15-20%、家用寬頻閘道器則是 10% 以下，王煒指出，今年 3 大類產品營收占比將趨近各 3 分之 1，有助毛利率發展。

另外則是記憶體、被動元件等原料價格走跌，也是推升中磊今年毛利率的一大關鍵，王煒表示，原料漲價吃掉約 2% 的毛利率，但去年下半年起開始進入修正，目前看來下跌態勢將延續，也是推升毛利率優於去年的一大關鍵。

不過王煒指出，現在全球貿易市場面臨「反全球化」，供給端必須要往市場貼近，而這也將導致零組件物流成本或是人力成本增加，成為影響獲利的負面因素。

法人預估，中磊第 1 季因為工作天數影響，營收恐較上季回落，但是獲利可望成長，第 2、3 季則可維持季增表現，下半年營運將優於上半年，全年營收預估年增 10-20%，獲利也將隨之回溫。