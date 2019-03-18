面對國外廠商競爭 逾7成日本模具商認為受到威脅！

據日本經濟新聞社在今年 3 月前所實施的最新問卷調查，有約 36.1% 的日本模具製造商表示，中美貿易戰對他們的業績造成影響。日本大多數的模具製造廠皆為中小企業，目前多數業者除了面臨激烈的全球性競爭，以及接班人的問題。而國際間的貿易摩擦，也成為他們新的頭痛問題。

這項調查是由日本經濟新聞社在 2019 年 2 – 3 月期間，針對日本模具公業會的 415 家會員企業送出問券，取得 151 家企業的回覆，答覆率 36.4%。

在有關「中美貿易戰」的問題上，有 20.8% 的企業表示「沒有影響」，有 43.1% 的企業認為「說不上有或者是沒有」。

有專門製造工具機用連接器的模具業者表示，2019 年 1 – 2 月的營業額較過去減少了 3 成左右。根據業者說法，「到 2018 年底為止，業績都還保持良好水準，但由於客戶減少產量的緣故，對業績開始出現影響」。由於使用該公司連接器的工具機主要出口中國市場，因為中美貿易戰的緣故，在需求上出現減少的現象。

主要製造汽車板金沖床模具的東京日進精機表示，「來自豐田汽車 (7203-JP) 系列大型供應商的訂單減少了」。而該公司在泰國的生產據點也同樣受到影響，以歐洲市場為主的日系汽車零件製造商們，似乎也都減少了訂單量。

日本模具生產面臨中國廠商的強烈競爭壓力 (圖：AFP)

而在面對中國模具廠商的強力競爭下，有 34.3% 的日本廠商表示「感受到威脅」，若含括「今後將成為威脅」選項的話，則更是超過 7 成。在認為構成威脅的理由方面，69.9% 認為「價格便宜」，64.1% 認為是「技術的提升」，而 62.1% 認為「具有資金能力」。

日本的汽車板金沖床模具大廠「Ogihara」在 2009 年之後，陸續被泰國及中國企業所收購，其高品質的生產技術也紛紛流出海外。對於打出「中國製造 2025」的中國而言，在高品質模具的需求上更是無庸置疑。另一方面，中國在模具在出口額上，於 2010 年之後也迅速增加。

這樣的轉變，也反應在企業的危機意識上。在面對國外模具製造商的競爭，只有 20% 的日本模具製造商認為「具有優勢」；而共有 52.4% 的企業認為「失去優勢」或「今後將失去優勢」。