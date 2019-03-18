日本那霸機場新航廈落成 搭乘廉航將更為便利

深受國人喜愛的日本觀光勝地沖繩，串起那霸機場國際及國內航廈的新航廈，今 (18) 日正式落成啟用。過去因過於擁擠而被遊客們詬病的國際線航廈，其空間因新航廈的啟用，變得更寬敞；而搭乘廉航樂桃航空及香草航空的旅客，再也不需要轉乘巴士到與主航廈分離的搭機地點，所有航班都集中在同一建築物內，替旅客省下不少時間。

2 千日圓鈔票上的圖案為沖繩首里城 (圖：AFP)

連結那霸機場國內、國際兩航廈的新航廈，共有 5 層樓高，總樓板面積約 3 萬 9 千平方公尺。對於機場航廈的一體化，負責營運的「那霸機場大樓」(Naha Airport Building Co.,Ltd.) 兼島規社長表示，「提高了方便性，也強化了國內、國際線的合作」。

在設施方面，國際線及國內線的櫃檯都位於機場航廈 3 樓，共有 60 個服務櫃檯，較過去增加了 3 倍。行李檢查設備全部換新，另外為配合部分國外航空公司的需求，那霸機場也導入了自助報到設備。

2 – 4 樓規劃為商業空間，並以「日本品牌及優質的沖繩」作為設計概念。那霸機場大樓表示，這樣的規劃是迎合亞洲觀光客「希望能夠吃到，並買到日本全國的東西」的需求。在商品規劃上，不侷限於沖繩當地的食物和名產，也準備了深受國外觀光客所喜愛的日本各地名產，還有人氣的豚骨拉麵店等。