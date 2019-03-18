淡季效應+台積電調降財測 台晶圓代工廠營收估季減23.4%

台積電 (2330-TW) 再遇亂流，除上月底光阻原料事件造成上萬片 12 吋晶圓報廢，現因景氣不明朗，通訊與電腦應用 IC 設計公司進行庫存調節、投片意願下降，加上傳統淡季效應，蘋果 (Apple) 等高階智慧型手機核心晶片相關廠商也砍單，DIGITIMES Research 預估，2019 年第 1 季台灣主要晶圓代工廠，合計營收將達 82.7 億美元，季減 23.4% ，年減 17% 。

DIGITIMES Research 分析師柴煥欣解釋，加密貨幣市況不佳，自去年下半年來，台灣主要晶圓代工廠來自加密貨幣挖礦機 ASIC 訂單金額呈逐季下滑，加上 GPU 相關 IC 設計公司進行存貨調節，今年第 1 季台灣主要晶圓代工廠來自電腦應用營收將為 9.6 億美元，較前季縮減 23% 。

台積電 1 月底發生光阻原料事件， 2 月中下修 2019 年首季財測，估第一季營收將較原先預估減少 5.5 億美元，毛利率減少 2.6 個百分點。此外，該事件也讓台積電 16、12 奈米製程晶圓出貨，遞延至第 2 季，受影響客戶包括蘋果 (Apple) 、高通 (Qualcomm) 、 Nvidia 、 AMD 、海思、聯發科 (2454) 等大型客戶。

柴煥欣預估，2019 年第 1 季台積電來自 16 、12 奈米製程營收，將較前季出現明顯衰退，拖累整體台灣主要晶圓代工廠營收表現。

柴煥欣指出，台灣主要晶圓代工廠來自 28 奈米及其以下先進製程，佔營收比重將由 2018 年第 4 季 59.5% ，下滑至 2019 年第 1 季 54.9% ，由於產品組合轉差，整體平均銷售單價將滑落，創近 7 季最低。