台積電光阻液出包 傳牽動14B廠、品管部門「高層換將」

據中國知名科技媒體《DeepTech 深科技》報導，因日前爆發的光阻液事件導致晶圓報廢，傳牽動了台積電 (2330-TW)(TSM-US) 知名多位高層進行人事異動，包括台積電 14B 廠廠長張澐，以及品質暨可靠性部門 (Quality and Reliability) 副總蔡能賢。

據《DeepTech 深科技》掌握的消息了解，台積電台南 14B 廠廠長張澐，日前已平行轉調品質暨可靠性部門，職務由蘇斌嘉升任，而另外最新消息直指，品質暨可靠性部門副總蔡能賢的退休時間點亦可能提前；蔡能賢主要負責台積電全球所有晶圓廠的品質可靠性檢測工作。

蔡能賢 1977 年畢業於台灣清華大學物理系博士、1983 年獲麻省理工學院材料工程博士，曾任職美國貝爾實驗室等，1989 年加入台積電後曾歷練研發部經理、 12 吋試產線專案協理、封裝測試資深處長、品質暨可靠性部門資深處長，之後升任品質暨可靠性部門副總。 蔡能賢曾於 2000 年帶領台積電的 12 吋晶圓團隊，成功開發製造出第一批 12 吋晶圓。

據《DeepTech 深科技》掌握的消息表示，自從台積電創辦人張忠謀退休後，內部不少副總級以上資深主管，皆認為已經與台積電打下「最美好的一仗」，因此陸續申請退休，包括前技術長孫元成、資材和風險管理部門資深副總左大川、研發副總林本堅等人。

業界人士透露，其實蔡能賢在 2018 年就提出退休申請，只是遇到這次的晶圓報廢事件，事件雖然發生在南科 14B 廠，但其實關鍵核心是位處品質暨可靠性部門，因此原本就已經提出退休申請​​的蔡能賢，退休時間點可能會提前。

台積電這次晶圓報廢事件，影響數量高達十萬片，主要是 16 奈米和 12 奈米工藝產品，受影響客戶包括蘋果 (Apple)、高通 (Qualcomm)、 Nvidia、 AMD、海思、聯發科等大型客戶，公司也指出，此事件讓第一季營收減少 5.5 億美元，毛利率減少 2.6 個百分點。