中國基建投資項目陸續曝光 三數據印證基建回溫

近期在北京、上海接連公布今年度最新重大工程建設計劃，市場持續關注今年中國的基礎建設回溫情況。

以目前來看，今年 1 至 2 月份中國基建投資 (含電力) 累積年增 2.5%，比去年同期高出 0.7 個百分點。此外，從中國統計局公布的數據也可以看出今年以來基建投入情況，以投資先行指標－新開工項目方面，計劃總投資 1 至 2 月份年增 4.9%，這個數據去年全年則大跌 17.7%。

而今年中國基建回溫可從三個方面佐證：

第一、基建的融資環境改善。今年中國地方政府專項債、貸款、城投債、信託貸款、產業債、鐵道債、發改委項目債等等的融資管道均已備齊銀彈。根據估算，今年 1 至 2 月份基建從金融市場融資總額達人民幣 1.6 兆元，比去年同期高出人民幣 8600 億元。

第二、基建項目明顯增加。依照中國全國投資項目在線審批監管平台數據顯示，1～2 月份基建投資計劃項目金額累積年增 31.2%，去年同期則為衰退 24.9%。當中改善最為明顯的是交通運輸、倉儲和郵政業。

第三、挖掘機銷售量保持高成長。今年 1～2 月份挖掘機銷售金額年增約 40%。

圖: wind, 挖掘機產量成長與基建投資成長趨勢圖

不光如此，上周末中國發改委公告 2019 年新一代資訊基礎設施建設工程支援專案名單，包含內蒙古廣電網路新一代資訊基礎設施完善工程、黑龍江廣電網路城鄉寬頻提速工程一期專案、中國電信江西分公司中小城市基礎網路完善工程、新疆廣電融媒體支撐網路建設專案等 14 個專案項目。

中國地方政府宣示重大工程整理

除了中國中央政府全力支援基建外，兩會期間，中國各地方政府也陸續公布今年重大工程計劃。上海就在上周末公布 2019 年重大工程建設投資計劃，其內容顯示 2019 年將安排 138 項重大工程正式項目，預備項目 28 項，新開工項目 23 項，建成項目 11 項。

基礎設施建設方面，聚焦長三角一體化發展國家戰略，推動滬通鐵路上海段、G320 公路、吳淞江工程等項目建設；並持續推動軌道交通、北橫通道、機場聯絡線等城市基礎設施項目建設等。

北京方面則是宣示今年將集中力量推動 100 個基礎設施項目，計劃完成金額約人民幣 538 億元。

貴州省則公布今年重大工程項目逾 2700 個，並確保第一季能完成投資人民幣 1300 億元以上。

四川省則提出，全力執行 700 個重點基建工程項目，確保今年固定投資成長 10%。

美系外資表示，提升基建投資力道成為今年中國經濟穩增長的重要方式，而且中國地方政府在某種程度上也可以取得中央財政舉債和轉移支付方面的支援，因此意願和積極性都較高。