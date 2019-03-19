〈科創板近了〉第一批科創板申請上市企業最晚周五亮相

3 月 18 日，上交所科創板股票發行審核系統正式上線，不過，上線第一天並無企業亮相。主要在於上交所收到上市申請文件後，需進行核對，並在五個工作日內透過系統公布受理或者不受理的決定。因此最晚本周五前市場就能在系統中看到第一批提出上市申請的企業名單。

同時，上交所在篩選申請上市企業的過程中，若同一家券商提交申請文件因不符合科創板相關規則要求連續兩次被拒收，該券商將在三個月內停止為新企業申報上市申請，三個月後才可繼續申報。

圖: AFP

此外，上交所將設立兩個科創板委員會，上市審核期間不超過九個月，判斷上市核心以「六個不要」和「六個是否」為依據。

六個不要

不要簡單的對照產業清單來推薦企業。

不要簡單的對照上市條件來推薦企業。

不要抱著闖關的心態。

不要降低標準來推薦企業。

不要追求保薦數量。

不要降低保薦品質。

六個是否

申請上市企業是否擁有自主智慧財產權。

是否有一套研發體系，包括人員設備管理的制度等。

是否有比較好的研發成果或研發專利，或國家機關頒發的獎勵。

是否有形成相對競爭力，在產業裡是否有地位。

是否具備將經營成果轉化為持續經營的條件，光有研發成果不行，還要有基本的廠房、設施等。

是否符合國家的重點政策。

隨著科創板開板腳步越來越近，中國各地方的證監局均在積極輔導企業赴科創板上市。上周，上海、浙江等證監局官網已陸續出現為上科創板而進行輔導的企業。

這些企業分別是啟明醫療、聚辰半導體、新光光電、申聯生物醫藥、華夏天信、睿創微納、集創北方、深圳傳音等。

而上述企業不乏從其他板輔導上市途中更換至科創板輔導的情形。與此同時，新三板和港股市場因為信息揭露的及時性，也成為潛在科創板企業的「出產地」。