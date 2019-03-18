中國增值稅調降還未實施 Benz、BMW等五大車廠提早降價

中國國務院總理李克強在人大閉幕記者會中才表示今年將進行更大規模的減稅降費，把增值稅和社保繳費率降下來。隨後 Benz、BMW、Jaguar、Land Rover 及 Volvo 相繼響應下調在中國汽車售價。

圖: AFP

即使新一波增值稅調降還沒起步，但 Benz 已搶先宣布，提早下調 Mercedes-Benz 及 smart 在中國市場全部車型官方建議零售價格，並於 3 月 16 日正式生效。在這次官方建議零售價調整後，Mercedes-AMG 車款最高降幅達人民幣 6.4 萬元。

圖: AFP

BMW 也在隨後跟進宣布下調在中國銷售的汽車價格，其中，降幅最大的為 BMW M760Li xDrive，金額達人民幣 6 萬元。

此外，捷豹路虎中國及奇瑞捷豹路虎也提前下調在中國銷售的 Jaguar 及 Land Rove 全系車款官方建議零售價，3 月 16 日生效，其中，Land Rove 車款高降幅達人民幣 8.5 萬元。最後，Volvo 也宣布旗下車款最高降幅人民幣 6 萬元。

2019 年 4 月 1 日起中國增值稅率下調政策將正式實施，生產製造業的增值稅稅率由 16% 大幅降至 13%。目前，中國對進口車的主要徵收稅種分為四類：16% 的增值稅；根據排量而定的 0%-40% 不等的消費稅；15% 的關稅；10% 的 130 萬元以上超豪華小轎車消費稅。

中信證券表示，目前出口至中國的整車廠主要包括：福特、通用、克萊斯勒、BMW、Benz 和 Tesla，預計未來在增值稅與關稅下調後，進口車報關量將有機會大幅回升。而福特、通用、BMW、Benz 等品牌在配合官方降價後，將有利於進口車概念股及 Tesla 產業鏈。

