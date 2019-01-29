一文看懂：中國近期基建大案「總整理」上看4兆人民幣大商機

基建為今年中國刺激經濟的重點項目之一，中國各中央單位陸續公布今年的基建規劃，加上地方政府已進行舉債配合政府政策，相信各基建規劃已陸續動工，以下整理出中國政府截至目前為止公布的基建規劃，及預定投入金額：

鐵路：

新規劃路線年增七成，總投資人民幣約 1.6 兆元

中國鐵路總公司提出，2019 年確定投產新路線達 6800 公里，創 2016 年以來新高。與去年相比，今年投產新路線目標年增七成。(去年預訂 4000 公里，實際完成 4683 公里)。

圖: 智通財經

城市軌道：

2019 年可望有 40 餘條路線開工，總投資逾人民幣 8 千億元



今年以來中國發改委陸續核准武漢市、廣西北部灣經濟區、上海、重慶、杭州、濟南等多個軌道交通規劃，總投資金額超過人民幣 8000 億。

圖: 智通財經

公路：

2019 新開工 33 項，總投資逾人民幣 3 千億



2019 年擬新開工公路項目 33 項，總投資約人民幣 3415 億元。

圖: 智通財經

水利民航等項目：

投資規模逾人民幣 1000 億元



目前計劃開工水利建設項目包括：珠江三角洲水資源配置工程、安溪白瀨水利樞紐、江家口水庫項目、台兒莊區農田水利項目，投資金額逾人民幣 505 億元。



而計劃開工民航機場項目包括：亳州機場、鄂州機場、菏澤牡丹機場、濰坊新機場、山南隆子機場、日喀則定日機場、阿里普蘭機場，投資金額亦超過人民幣 500 億元。

雄安新區：

預估短期投資規模逾人民幣 3 千億

根據過去深圳與浦東新區固定投資金額來看，業內估算雄安新區短期內可帶動人民幣 3000 億元的固定資產投資，長期則會超過人民幣 2 兆元。



特高壓：

總投資金額上看人民幣 8000 億元

根據中國電力發展十三五規劃內容顯示，2016-2020 年中國電網投資人民幣 3.34 兆元。以目前來看，2016-2018 分別完成人民幣 0.57、0.57、0.52 兆元，累積到 2018 年為止進度落後 10%。如果要完成十三五電網投資規劃，2019-2020 年將有人民幣 1.68 兆元的投資能釋出，年均投資達人民幣 8000 億元。

圖: 中金公司

目前中國能源局已在加速特高壓建設，最近公布核准開工的「五交五直」，投資金額可望逾人民幣 2000 億元。

< 中國官方擴大基建投資力道，不侷限於「鐵公基」、「電氣水」等傳統建設，新的規劃還包括 AI、工業互聯網、物聯網等新基建項目。

AI、工業互聯網、物聯網等新基建：總投資金額約人民幣 600 億元

今年中國海南省將進行相關基建專案 72 個，總投資規模人民幣 1622 億元，其中 2019 年計畫投資人民幣 333 億元。

而湖南省則表示將實施 30 個重點專案，總投資人民幣 823.7 億元，其中 2019 年計畫投資人民幣 277.3 億元。

目前投資的金額已經逼近人民幣 4 兆元關卡，相信未來陸續還會有新一波的基建政策公布，特別在於新基建部份多屬於國家級戰略目標，中國各地方政府必定全力配合推出計劃。