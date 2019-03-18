台股盤前—量能回溫、台指期結算 配合季底作帳行情 伺機挑戰10500點

台股上周五來到今年高點，量能也回溫，本周來看，週三台指期結算，外資期現貨呈現偏多格局，加上企業陸續公布財報以及股利政策，配合季底作帳行情，法人看好短期可望維持多頭格局，向上挑戰年線以及 10500 點關卡。

美股上週五展開反彈，道瓊上漲 138.93 點，費半更是大漲 2.9%，那指以及標普也是同步收高。

而台股上周五上漲 90.59 點，以 10439.24 點作收，成功站回 10400 點關卡，並創今年高點，向上蓄勢挑戰年線，成交量擴增至 1529.97 億元，除突破月均量外，也創逾 3 個月以來最大量。

市場消息方面，漲價概念族群繼續面臨報價修正的壓力，摩根大通出具最新報告，認為國巨首季將持續受跌價壓力及出貨下降影響，營收減少 3 成，獲利也將同步下修，並將目標價自 500 元砍至 450 元。

另外受半導體庫存調整及大陸廠產能開出影響，市場傳出金氧化場效電晶體 (MOSFET) 也將從第 2 季開始降價，降價幅度上看 2 成。

而 5G 商轉在即，台廠也迎來國際電信設備大廠華為、諾基亞、愛立信訂單，進入備料出貨的階段，相關指標廠商營運也將逐步升溫。

法人指出，周三台指期結算，外資上周五淨多單來到 5.58 萬餘口呈現相對高點，而美股、亞股近期連動性雖然降低，但普遍呈現多頭走勢，加上 3 月底前企業公布財報以及股利政策，季底作帳行情同步起跑，可望維持台股短期維持多頭走勢，向上挑戰年線以及 10500 點。