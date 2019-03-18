〈光磊展望〉LED需求若Q2起恢復水準 今年Q1可望為產業落底期

LED 晶粒廠光磊 (2340-TW) 今年在發光元件產品部分，將著墨長波長紅外線、UVC 等利基型市場，盼能藉此提升毛利率表現，目前對第 1 季展望仍保守看待，若 4、5 月需求恢復水準，預期今年 2、3 月就會是 LED 產業落底時期。

在發光元件產品部分，光磊指出，去年四元產品單季逐季下修，今年將著墨利基型市場，朝長波長紅外線、UVC 等產品做佈局，並鎖定 1 至 2 家長期配合客戶做推廣，盼能藉由產品結構的調整，來提升毛利率表現，預期 5、6 月起，就會有較明顯的佈局結果。

整體而言，光磊表示，3 月需求量雖逐漸復甦，但多為急單，對第 1 季展望仍保守看待，若 4、5 月需求恢復水準，預期今年 2、3 月就會是 LED 產業落底時期。

由於第 1 季適逢 LED 產業傳統淡季，包括晶電 (2448-TW)、隆達 (3698-TW) 均認為，從過往營運軌跡來看，第 2 季營運將優於第 1 季。隆達指出，目前產能稼動率約為 7 至 8 成，與去年第 4 季相近，預期步出淡季後，營運可望回溫，但第 2 季市況目前仍不太明朗。

晶電指出，農曆春節過後，客戶下單意願已出現回溫情況，預期 3 月營運將優於 2 月，惟第 1 季仍處於傳統淡季，營收預期將維持相對低檔，而第 3 季在客戶新品上市帶動下，營運動能可望明顯復甦。