中國連兩個月加碼美債 穩居美國最大債主地位

美國財政部公布最新數據顯示，2019 年 1 月中國持有美債金額月增 31 億美元，總持有規模達 1.1267 兆美元，穩居全球最大美債海外持有國地位。此外，這是繼去年連續 5 個月減碼美債後，連續第二個月加碼。

資料來源: 美國財政部

中國在去年 7-11 月，連續 5 個月減碼美債，並在 12 月份再度開始加碼美債 21 億美元，而當時正逢美、中達成暫停加徵進口關稅時期，也是六個月來首度加碼美債。2018 年全年，中國共減碼美債 614 億美元。

日本目前仍為全球第二大美債海外持有國。今年 1 月份日本加碼美債 275 億美元，達 1.07 兆美元，創近一年新高，這是日本連續第三個月加碼。

此外，巴西維持其全球第三大美債海外持有國的地位。今年 1 月份巴西加碼美債 20 億美元，達 3051 億美元。而在全球十大美債海外持有地區中，1 月份加碼美債的還有中國香港地區和比利時。

今年 1 月前十大美債持有國減碼美債最高幅的三個地區分別為盧森堡、愛爾蘭、沙烏地阿拉伯，減碼金額分別為 135 億美元、99 億美元、90 億美元，其中沙烏地阿拉伯持有美債金額創去年 5 個以來新低。

而根據中國人行公布數據顯示，2019 年 1 月中國外匯儲備 3.088 兆美元，月增 152 億美元，為連續三個月增加。