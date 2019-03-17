〈分析〉以拖待變？英國經濟仍將因脫歐不確定性受到傷害

一如外界預期，在梅伊 (Theresa May) 修正版本的脫歐方案未能在議會通過之後，議會選擇了延長脫歐期限，而不是硬脫歐。往好處想，它避開了市場認為最糟的可能性，但另一方面，它繼續為市場帶來不確定性。

拖延代表不確定性仍在

據《彭博》報導，在英國決定延後脫歐期限後，企業及消費者可能因為不確定性延長，而受到傷害。一些投資決策因此只能再往後延，而且可能一直拖下去。

英國 RICS(皇家特許測量師學會) 週四 (14 日) 公布住房指數，已經跌至 2011 年以來最低點，英國脫歐缺乏明確性，被認為是指數走低的「關鍵因素」。

英國零售商協會負責人 Helen Dickinson 表示，他們樂見國會否決了硬脫歐的做法，但是如果沒有通過任何協議，最終還是必須走向無協議脫歐。在他們試圖減輕無協議脫歐的衝擊前，企業每天都在因此面臨不斷增加的成本。

英國央行已明確下調 2019 年商業投資的預測，由原本的 2% 成長，轉為 2.75% 的衰退，這還是基於本月份順利脫歐的假設。貨幣政策委員會成員 Jonathan Haskel 本週警告，任何拖延都會造成不確定性持續，並進一步抑制支出。

企業決策也受到拖延

不僅是高層這麼看，許多業界人士也有類似看法。房地產仲介商 Alex McNeil 上週說，延後脫歐可能是最糟的選擇，代表會有更長的時間，人們無所適從。

彭博經濟學家 Dan Hanson 表示，延後脫歐對近幾季以來一直努力維持成長的英國經濟來說並不好，特別是商業投資，會繼續受到影響，因為潛在的硬脫歐結局，仍然在公司規劃範圍中。

自公投後，英國與歐盟如何分離一直波折不斷。(圖: AFP)

一些投資者已經不想空等。日產汽車上個月表示，由於英國脫歐的不確定性，他們決定放棄在英國車廠的生產計畫。英國過去引以為傲的金融業中，許多大型銀行都開展了員工移轉計畫，將數千名員人轉到巴黎、都柏林及馬德里等城市。

少數的亮點是，如同高盛 (Goldman Sachs Group Inc.) 所認為，脫歐期限的延長，對英鎊是件好事，因為這麼做至少為更為溫和的脫歐舖平道路。

脫歐對英國傷害已不可逆

無論如何，英國脫歐之後大部分的損害都是不可逆的。在上個月的一次演講中，英國央行政策制定者 Gertjan Vlieghe 表示，自 2016 年 6 月以來，這次公投結果，已經使英國的國內生產總值損失約 2%。

英國預算責任辦公室週三將對英國經濟增長的預測，從 1.6% 下調至 2019 年的 1.2%。

如同首相梅伊所說的：「延期無法解決我們面臨的問題。」