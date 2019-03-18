BBC：脫歐恐導致英國企業投資創10年來最大跌幅

英國首相梅伊的脫歐方案未能在議會上通過，脫歐期限再度延長，同時也繼續為市場帶來不確定性。英國商會 (British Chambers of Commerce，BCC) 在週一表示，預估英國企業在 2019 年的投資將會因此縮減 1.0%。

BBC 表示，企業投資的不足也將拖累生產力，連帶拖累工資上漲的幅度，並對整體經濟帶來壓力。

BCC 總幹事 Adam Marshall 表示：「政治的不作為已經產生了經濟後果，許多公司在投資和招聘的計劃方面受到制約。更糟糕的是，已經有一些公司將投資和成長計劃移轉它地，其中一些投資甚至可能永遠不會回到英國。」

他也表示：「歐盟的混亂和無協議脫歐將對英國的經濟前景造成實際和持久性的損害。」

目前，已有許多金融企業在歐盟其他國家開展業務，也有汽車製造商縮減了在英國的擴張計劃。知名汽車製造商 BMW 就曾在本月份表示，如果出現無協議脫歐，將縮減該地區的出產量。

數據顯示，2018 年，企業商業投資連續四個季度下滑，是全球金融危機以來最長的一次。

不過 BCC 也表示，預計在 2020 年商業投資將會成長 0.6%，2021 年將成長 1.1%。英國財政部長 Philip Hammond 認為，一旦英國脫歐協議完成，預計企業的投資將會重新增加。

BCC 也預期，2019 年英國經濟的整體成長預測降至 1.2%，將是十年來最弱的經濟成長，反映出全球經濟放緩和英國脫歐所帶來的憂患。BCC 也表示，預計 2020 年和 2021 年的成長率將會上升至 1.3% 和 1.4%。