三大法人共買超74.33億元 光磊與穩懋獲三大法人同站買方

台股今 (15) 日由台積電與台塑四寶等權值股領軍，指數開高走高，終場大漲 90.59 點，以 10439.24 點作收，創今年高點，成交量擴增至 1529.97 億元，除突破月均量外，也創逾 3 個月以來最大量。三大法人方面，自營商買超 14.19 億元，投信買超 4.33 億元，外資及陸資買超 55.81 億元，共買超 74.33 億元。其中，光磊與穩懋均獲三大法人同站買方。

台指期部分，外資增持多單 4478 口，多單未平倉口數增至 55853 口；投信回補空單 330 口，空單未平倉口數降至 26442 口；自營商增持空單 1995 口，空單未平倉口數增至 2132 口。

今日獲外資買超上萬張的個股僅開發金與台積電，獲外資買超上千張的電子股包括光磊、鴻準、聯電、錸德、聯合再生、友達、健鼎、華新科，金融股包括元大金、玉山金、永豐金、上海商銀、兆豐金、台中銀、華南金、中壽，傳產股包括中華電、中鋼、榮成、台灣高鐵、長榮、大同、台泥。

外資買超第 1 名為開發金、買超 14608 張，第 2 名台積電、買超 10725 張，第 3 名光磊、買超 8199 張，第 4 名穩懋、買超 7317 張，第 5 名元大台灣 50、買超 7058 張，第 6 名鴻準、買超 6371 張，第 7 名元大滬深 300 正 2、買超 6172 張，第 8 名中華電、買超 5867 張，第 9 名富邦上証正 2、買超 5340 張，第 10 名元大金、買超 4685 張。

外資賣超第 1 名群創、賣超 8805 張，第 2 名中信金、賣超 7165 張，第 3 名和碩、賣超 6736 張，第 4 名富邦 VIX、賣超 5773 張，第 5 名緯創、賣超 5684 張，第 6 名新光金、賣超 4843 張，第 7 名富邦金、賣超 4028 張，第 8 名誠美材、賣超 3551 張，第 9 名智易、賣超 3544 張，第 10 名燿華、賣超 3434 張。

投信買超第 1 名群創、買超 14589 張，第 2 名友達、買超 14446 張，第 3 名中信金、買超 12748 張，第 4 名統一、買超 5956 張，第 5 名國泰金、買超 4441 張；投信賣超第 1 名華夏、賣超 7221 張，第 2 名第一金、賣超 5935 張，第 3 名中華電、賣超 4883 張，第 4 名鴻準、賣超 4660 張，第 5 名鴻海、賣超 3858 張。

自營商買超第 1 名元大滬深 300 正 2、買超 31612 張，第 2 名元大 S&P 原油正 2、買超 6426 張，第 3 名元大台灣 50、買超 3318 張，第 4 名國泰中國 A50、買超 3030 張，第 5 名欣興、買超 2369 張；自營商賣超第 1 名富邦 VIX、賣超 18477 張，第 2 名元大台灣 50 反 1、賣超 8311 張，第 3 名元大 S&P 原油反 1、賣超 1292 張，第 4 名台光電 、賣超 995 張，第 5 名嘉聯益、賣超 936 張。

國泰證期分析師蔡明翰指出，指數會持續沿著月線震盪墊高，但短線乖離過大不宜追高，可留意後續震盪壓回再做佈局，雖在美中貿易戰利多還未出爐前，台股漲多會出現震盪整理，但短線仍有續上攻的機會。

