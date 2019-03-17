〈鴻海打造AI高雄〉高雄人看這邊！鴻海擴大在地徵才 郭董親自公布起薪

鴻海 (2317-TW) 董事長郭台銘今 (17) 日表示，高軟是集團軟體研發中心「最好的科技都在這裡」，未來軟體工程師要達 3000 名，是現在 300 名的 10 倍，郭台銘也宣布高軟的徵才待遇，只要是做人工智能相關的，學士月薪 5 萬元起跳、碩士 6 萬元、博士則是 8 萬元。

郭台銘表示，數據的處理是未來科技的發展重點，之所以當初會選擇高雄當作集團軟體中心，有三個理由，除了時任總統馬英九力邀、加上很多員工願意回來高雄外，更重要的是高雄物價、基建條件好，也成為人才匯集的平台。

不過鴻海高軟成立 10 年，但員工只有 300 多人，郭台銘強調，如果要做軟體代工，很快就可以達到 3000 人、3 萬人，就像印度一樣，但現在要做的是 AI、大數據、雲端數據的開發，因此人才是「重質不重量」。

郭台銘表示，高階軟體應用無法快速，但現在這 300 名工程師打好基礎後，只要 1 個人帶 10 個人，就可以有 3000 多名的員工。

郭台銘也當眾宣布即日起，鴻海高軟擴大招募軟體工程師，學士起薪 4.5 萬元起跳，做人工智能相關的，還有 5000 元津貼，等於 1 個月 5 萬元以上；碩士起薪 5.2 萬元，智能領域津貼 8000 元，總計月薪 6 萬以上；博士起薪則為 6 萬元，津貼 2 萬元，月薪可達 8 萬元。

郭台銘也引用高雄市長韓國瑜的名言「貨得出去，人得進來，高雄發大財」，強調貨出去，除了農產品，更要有高附加價值的智慧產品，人進來，除了提振觀光帶來庶民經濟的繁榮，更要把高科技人才引入，增加長期，高消費的人口，才能讓高雄發科技財。