盤前財經大事搶先讀2019年3月18日

今日操盤前瞻

日本 1 月工業生產

新加坡 2 月非石油出口

歐元區 1 月貿易收支

法說會：易華電、景碩、中磊、統一超

增資股上市：中櫃、青雲、樺漢

台積電光阻液出包 傳牽動 14B 廠、品管部門「高層換將」

據中國知名科技媒體《DeepTech 深科技》報導，因日前爆發的光阻液事件導致晶圓報廢，傳牽動了台積電 (2330-TW)(TSM-US) 知名多位高層進行人事異動，包括台積電 14B 廠廠長張澐，以及品質暨可靠性部門 (Quality and Reliability) 副總蔡能賢。閱讀全文...

〈鴻海打造 AI 高雄〉郭台銘與韓國瑜簽 MOU 攜手擴大投資智慧工業及農業

鴻海 (2317-TW) 董事長郭台銘昨 (17) 日赴高雄，與高雄市長韓國瑜簽屬合作備忘錄 (MOU)，宣布將以智慧工業及農業雙引擎，打造「AI 高雄 智慧工農」。閱讀全文...

〈觀察〉太陽能市況不佳 多晶矽晶圓廠成重災區 轉型求生存

在去年飽受中國六一新政衝擊之下，國內太陽能多晶矽晶圓廠營運陷入困境，紛紛於去年下半年提列資產減損，甚至將多晶矽晶圓產線全數停產。為維持公司營運，包括中美晶、國碩均更積極耕耘下游電站業務，並將觸角深入半導體上游材料，而達能也在積極尋覓新事業中。閱讀全文...

〈台股風向球〉沒有太悲觀的理由 先看外資買盤退燒誰接棒

台股加權指數過去一周見到多頭大軍齊力上攻，周漲 197.49 點，收在 10439.24 點，距離年線反壓僅不到 20 點，可看到即便外資買盤熄火，有投信和八大行庫買盤接棒，台股交易員認為，台股並未有大利空，就看川習會延後市場怎麼解讀，而過去一周政府有帶頭點火的態勢，加上融券回補行情正逐步加溫，本周行情似乎沒有太悲觀的理由。閱讀全文...

〈別怕勞保基金破產〉繳一陣子、領一輩子 三種年金險讓退休專款專用

根據最新的勞保財務精算報告出爐，勞保基金的破產年限，預估將從 2027 年提前至 2026 年，使得民眾人心惶惶，事實上，勞保基金破產已不是新聞，自從 2018 年勞保基金首度出現收支逆差，也就是每個月支出的總額以大於每月保費收入後，勞保基金提早用罄，已是可以預見的未來。閱讀全文...



