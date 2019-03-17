〈鴻海打造AI高雄〉郭台銘：台灣將成美中貿易戰下的「轉接口」

鴻海 (2317-TW) 董事長郭台銘表示，美中貿易戰打得火熱，台灣因為地理位置的因素，可望成為美中貿易的「轉接口」，其中高雄更是「Key Position」，他也透露，未來天津、深圳生產的硬體產品，也將移至高雄製造，「明天就要開始找地」。

郭台銘表示，不管美中貿易協商現在簽得如何，未來在科技業一定是個分水嶺，因為牽涉到 AI、5G 等趨勢應用的關鍵核心技術，不能把處理大數據資料的中心擺在敏感的地方，不只鴻海本身，客戶也希望這樣做。

他進一步指出，不曉得美中貿易戰未來會打成甚麼樣子，因此必須要找一個第三方、在美中兩國之間中立的緩衝點 (Buffer)，過去是香港，而現在看來日本、韓國、新加玻都不可能。

而台灣除了中立外，科技水準也夠，加上地理因素 (Position)，可以成為美中貿易戰的緩衝，其中高雄因距離中國較近，擁有得天獨厚的地理優勢，更是「Position 中的 Key Position」，將成為數據的轉換中心 (Hub)。

而被問到未來會不會把硬體搬回台灣生產，郭台銘肯定的回答「Yes」，未來天津、深圳的產品會移到高雄製造，而且「明天就開始找地」，新廠將朝向自動化、無燈、無憂工廠的方向建造。