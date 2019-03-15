中國OTT業者擬來台 NCC：建請行政院召集跨部會共同處理

國家通訊傳播委員會 (NCC) 今 (15) 日召開「臺灣 OTT 交流平臺」第 10 次例行性會議，針對中國 OTT 業者來台一事，與會者多數表示，此事攸關國內 OTT 產業發展，且實質上牽涉國安及文化等問題，建議政府應提高層級與關注，文化部建議經濟部投審會不予同意，NCC 則表示，將尊重文化部、陸委會及經濟部投審會職權，建請行政院召集跨部會共同合作處理。

中國大陸 OTT 業者愛奇藝在台灣市場耕耘 2 年且已站穩腳步，在其鋪路之下，傳出包括騰訊、優酷、芒果 TV 等，都將挾著大筆資金來台，為此，NCC 與文化部今日邀集業者共同開會商討因應措施。

NCC 指出，與會者多數表示，對於目前中國 OTT TV 業者進入台灣市場的規劃，除攸關國內 OTT 產業發展，實質上牽涉國安及文化等問題，建議政府應提高層級與關注，並由各相關權責部會，進一步共同研商處理。

文化部表示，中國愛奇藝曾於 2016 年以資訊服務業，申請在台設立公司經營影視音內容服務，屬中資來臺，依據《大陸地區人民來台投資許可辦法》及相關規定，認定非屬現階段陸資來台投資的許可項目，且考量產業平等互惠，台灣 OTT TV 現也無法赴中，因此文化部建議經濟部投審會不予同意。

NCC 則表示，將尊重文化部、陸委會及經濟部投審會職權，文化部與 NCC 將建請行政院召集跨部會共同合作處理。

此外，針對出版業網路侵權與因應、無線多媒體機上盒查處結果，NCC 表示，目前違法機上盒查處部分已有成效，將持續加強執行射頻器材審驗的市場管理，並協助司法警察機關，打擊無線多媒體機上盒非法訊源，保障合法影音著作。

「臺灣 OTT 交流平臺」是由文化部、通傳會、經濟部等政府機關及 OTT 業者共同成立，今年 5 月 16 日起定期由文化部與 NCC 輪流召開會議，該平臺非政策決定研商機制，而是常態性召開的交流會議，定期就產業發展相關議題進行討論及諮詢。