【富蘭克林】富蘭克林華美新興國家固定收益基金

結合全球資源與在地智慧 新興債市投資首選

為了更貼近台灣投資人理財需求，富蘭克林華美投信複委任富蘭克林顧問公司直接操作管理的「富蘭克林華美新興國家固定收益基金」將在 3 月 26 日展開募集。該基金由華南商業銀行保管，不僅提供累積型、配息型、後收 NB 級別的彈性選擇，更擁有新台幣、美元、人民幣、南非幣等多元計價級別，募集上限為 200 億元 (新台幣及外幣各 100 億元)。

富蘭克林顧問公司隸屬於富蘭克林坦伯頓投資集團之「坦伯頓全球宏觀團隊」，該團隊投資長為全球知名債券基金經理人 - 麥可．哈森泰博（Michael Hasenstab)，包括富蘭克林坦伯頓全球債券基金、新興國家固定收益基金等多檔知名債券基金均由該團隊操作管理，截至 2018 年年底，坦伯頓全球宏觀團隊總資產管理規模為 1,110 億美元 (註 1)。

此次募集的富蘭克林華美新興國家固定收益基金除了承襲坦伯頓全球宏觀團隊的操作哲學外，新臺幣與人民幣計價級別也是產品設計的一大亮點。

富蘭克林華美投信黃書明總經理表示，台灣投資人向來喜歡配息基金，但是多數人的日常花費仍以新臺幣為主，選擇新臺幣配息級別的基金，可以省去自行換匯的成本，未來領配息也不用換匯，資金運用更便利。此外，人民幣已經是國人持有第二大的外幣資產，但相較美元，目前可供運用的理財產品並不多，在人民幣利率走低下，國內龐大的人民幣資金需要有更好的投資去處，人民幣計價級別將可做為人民幣資產配置選項之一。

2019 新興債市看好理由 -

評價面低、基本面佳、高殖利率、匯兌升值空間

景氣放緩，非美資產重獲投資人關注，新興債市因去年表現疲弱，今年投資價值大增，加上新興國家通膨維持穩定、央行政策中性或有溫和降息空間、基本面轉佳與信用品質改善等，均有利新興國家重拾成長動能，支撐新興債市表現可期。

富蘭克林華美新興國家固定收益基金擬任經理人張瑞明表示，雖然新興市場債券殖利率普遍高於成熟市場，但基本面卻較許多成熟國家健康，主要是新興市場債信品質及流動性在過去 15 年已有所改善，且與成熟市場相比，新興市場債選擇標的多元、潛力題材十足，不僅越來越多國家納入新興市場指數，邊境市場的長線成長爆發力亦不容忽視。即便年初至今新興債市已回升一段時間，但觀察同期間美元指數並未走弱，隱含新興當地貨幣債仍有發揮空間。

張瑞明表示，截至 2018 年年底，摩根大通新興市場貨幣指數甚至比 2009 年金融危機時期還要便宜 28%(註 2)，顯示新興國家貨幣表現普遍與基本面脫鉤，匯市評價明顯被低估，預期在美國與其它區域經濟成長率差距持續縮減下，美元指數不易重演去年強勢表現，未來緩步走貶機率大增，可望引導資金轉進非美元資產。此外，部分新興市場更有降息打算，如印度央行於年初降息一碼，舉凡種種均有利新興當地貨幣債及匯兌升值空間（附表一）。

基金佈局策略 -

精選雙印與拉美高息機會、多元配置貨幣創造利得空間

富蘭克林華美新興國家固定收益基金擬任經理人張瑞明表示：新興市場債券有吸引力，但個別市場差異大，現階段經理團隊看好亞洲雙印的成長動能與拉丁美洲的政經轉機，包括墨西哥、巴西、阿根廷、印度、印尼等皆為看好的高息投資機會。操作上則會透過主動貨幣配置及避險創造更多利得空間，例如：作空成熟市場低息貨幣、搭配利率交換合約發揮調節存續期間的效果及適度匯率避險以降低淨值波動。

富蘭克林華美新興國家固定收益基金聚焦新興主流國家成長動能與邊境市場轉機題材，投資範圍涵蓋新興市場美元債券及當地貨幣債券，並以新興市場主權債為主、公司債為輔，以期兼顧債信品質、貨幣升值及資本利得帶來的好處。當利率與貨幣市場失衡時，也會靈活調整當地貨幣與強勢貨幣比例配置，並佈局高息與具資本利得潛力之債券，以追求投資組合總報酬極大化目標。

對的標的，長期投資

新興市場債券今年配息產品的優質選擇

投資跟著成長走，即便市場波動，新興債市憑藉基本面成長動能，過去十年來規模仍擴增 2.24 倍 (註 3) 進一步觀察新興美元債與新興當地債長期投資表現，在任何一個月進場並至少持有 1 年以上，均可望有不錯的表現（附表二）。目前新興債市平均殖利率在 6-7% 之間，不僅優於多數債種，平均 BBB 級的信評水準亦優於高收益債(註 4)，為今年配息產品的優質選擇。

富蘭克林華美投信表示，升息放緩、貿易問題紓解、美元不再獨強等均有利今年整體新興市場債券表現，考量風險性資產在 2 月持續走強、利差收斂，短線若有震盪修正均可視為良好的進場時機。尤其升息進入尾端後，未來市場波動可能加大，此時更應納入新興市場債的高殖率優勢，藉由債息收入平衡波動風險，建議投資人首選新興市場美元債、當地債彈性配置的富蘭克林華美新興國家固定收益基金做為核心佈局標的，以有效掌握新興債市今年的投資契機。

註 1：資料來源：富蘭克林坦伯頓基金集團 (FIT)，截至 2018/12/31。

註 2：資料來源：摩根大通證券，截至 2002/12/31-2018/12/31。

註 3：資料來源：彭博資訊，截至 2018/12/31。

註 4：資料來源：彭博資訊，ICE 美銀美林債券指數，截至 2019 年 1 月。《債券到期殖利率不代表報酬率》。

【富蘭克林華美投信獨立經營管理】本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險，本證券投資信託事業以往之經理績效不保證本基金之最低投資收益；本證券投資信託事業除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱本基金之公開說明書。本文提及之經濟走勢不必然代表本基金之績效，本基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

本基金以多幣別計價，如投資人以其他非本基金計價幣別之貨幣換匯後投資本基金者，須自行承擔匯率變動之風險，當本基金計價幣別相對其他貨幣貶值時，將產生匯兌損失，因投資人與銀行進行外匯交易有買價與賣價之差異，投資人進行換匯時須承擔買賣價差，此價差依各報價而定，此外，投資人尚須承擔匯款費用，且外幣匯款費用可能高於新臺幣匯款費用，投資人亦須留意外幣匯款到達時點可能因受款行作業時間而遞延。此外，本基金設有人民幣計價之受益權單位，鑒於人民幣匯兌仍受管制，大陸地區之外匯管制及資金調度限制均可能影響本基金之流動性，投資人應審慎評估。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。本基金可投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險，本基金可投資 Rule 144A 債券之比重限制及相關風險，請詳閱基金公開說明書。

本基金主要投資於新興市場國家，由於政治與經濟環境相對較不穩定，債券市場規模也較成熟國家為淺碟，故可能面臨較高的政治、經濟變動風險，而有無法償付本金及利息的債信風險。

本基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。本基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用，投資人於申購時應謹慎考量。本公司於公司網站：www.FTFT.com.tw 揭露各配息型基金近 12 個月內由本金支付配息之相關資料供查詢。

投資各類型 NB 分配型受益權單位者，其手續費之收取將於買回時支付，且該費用將依持有期間而有所不同，其餘費用之計收與前收手續費類型完全相同，亦不加計分銷費用。有關基金應負擔之費用已揭露於基金公開說明書或簡式公開說明書中，投資人可向經理公司及基金銷售機構索取，或至公開資訊觀測站及經理公司網站中查詢。