停利停損不是投資的正確姿勢

今年以來，全球股市輪流大漲，已開發國家股市與新興市場股市分別上漲 11.12% 與 9.11%，與去年底的悲觀情緒形成鮮明對比。在全球經濟數據持續轉弱下，投資人不免擔心漲勢將盡，並考慮逢高獲利了結。但停利真的是個好選擇嗎？「鉅亨買基金」帶你打破停利停損有助改善績效的迷思。

1. 停利到底有沒有用？

停利對投資人反而不利

資料來源：「鉅亨買基金」整理，採標普 500 總報酬與美銀美林美國政府債券總報酬指數；資料期間: 1988-2019。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。此處停利定義為，當年初以來報酬率超過特定幅度時，將資產全數由美國股票轉換成美國政府債券，隔年初再轉換回美國股票。

若投資人於 1988 年買入美股後，便忘記這筆投資，截至今年 2 月底，此投資的平均每年報酬率高達 10.3%。若投資人聽信投資專家建議，每年都嚴格執行停利計畫（每月底定期審視年至今報酬，若報酬率超過特定幅度，便將美國股票換成美國政府債券，年底再調回美國股市），則投資人報酬將受到嚴重侵蝕。且停利水準越低，投資人受到的傷害就越大，若 15% 時啟動停利機制，投資人年化報酬率將降低至 9.5%；若停利水準調整成 5% 時，年化報酬率將大幅下滑至 5.9%。

2. 停利加上停損，保護資產好幫手？

透過我們研究，停利帶來的好處遠低於壞處（標準差降低幅度遠低於報酬率下滑程度，報酬風險比也跟隨惡化），那停利加上停損呢？。同樣從 1988 年以來，若投資人同時採用停利與停損機制，投資人報酬率惡化的程度遠高於單純停利機制。若停利與停損條件都設在 15%，投資人平均報酬率進一步降低至 7.4%；只有停利停損幅度調整成很低的 5% 時，停利停損機制的平均報酬率才好於單純停利機制，但也仍低於長期持有策略本身。

停利又停損，績效更差勁

資料來源：「鉅亨買基金」整理，採標普 500 總報酬與美銀美林美國政府債券總報酬指數；資料期間: 1988-2019。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。此處停利停損定義為，當年初以來報酬率超過或低於特定幅度時，將資產全數由美國股票轉換成美國政府債券，隔年初再轉換回美國股票。

3. 資產配置才是王道

資產配置有助平衡風險與報酬

資料來源：「鉅亨買基金」整理，採標普 500 總報酬與美銀美林美國政府債券總報酬指數；資料期間: 1988-2019。此資料僅為歷史數據模擬回測，不為未來投資獲利之保證，在不同指數走勢、比重與期間下，可能得到不同數據結果。

投資人往往認為停利與停損有助於平衡報酬與風險，可以讓投資人賣在高點並買在低點，但該策略實際回測結果卻慘不忍睹，傳統的資產配置才是調整風險與報酬的正確方式。同樣從 1988 年以來，若投資人將六成資產配置於美國股票、四成於美國政府債券，且每年底再平衡一次，則該資產組合的年化報酬率為 8.8%、標準差為 8.6%，無論是報酬率、標準差或報酬風險比都優於停利與停損停利策略。

鉅亨投資策略

基金操作上，建議如下：

別怕漲太多，資產配置才是王道

投資人別小看 2% 的差距，若投資人於 1988 年買入 1 萬元美國股票基金，長期持有投資人目前獲利 18.3 萬元，10% 停利與 10% 停損停利投資人獲利才 9 萬多元。投資人別再害怕市場短期是否漲太多，分散配置於股票與債券型基金，才是王道。

鉅亨精選基金

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「鉅亨買基金」獨立經營管理

本資料僅供參考，「鉅亨買基金」已盡力就可靠之資料來源提供正確之意見與消息，但無法保證該等資料之完整性。內容涉及新興市場部分，因其波動性與風險程度可能較高，且其政治與經濟情勢穩定度可能低於已開發國家，也可能使資產價值受不同程度之影響，匯率走勢亦可能影響所投資之海外資產價值變動。投資人應依其本身之判斷投資，若有損益或因使用本資料所生之直接或間接損失，應由投資人自行負責，本公司無須負擔任何責任。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書及投資人須知。

基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險，基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

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投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。投資人應審慎評估，該等基金不適合無法承擔相關風險之投資人。基金經理公司以往之經理績效不保證基金最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書及投資人須知。

投資於 Rule 144A 債券，境內高收益債券基金最高可投資基金總資產 30%; 境內以投資新興市場國家為主之債券型基金及平衡型基金最高可投資基金總資產 15%; 境外高收益債券基金可能有部分投資於美國 Rule 144A 債券，該債券屬私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大之風險。

不動產證券化型基金得投資於高收益債券，其投資總金額不得超過基金淨資產價值之 30％。

投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

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