【華冠投顧】台股創高，OTC未同步，小心:拉大出小!

台北股市今天呈現開高一路震盪走高，往年線 10450 反壓邁進，終場指數收最高 10439 點，上漲 90 點，再創近期新高，成交量 1533 億元，價漲量增格局，本周漲 197 點，一根紅 K 棒。

今日強勢族群: 被動元件族群受惠國巨 (2327) 高殖利率題材帶動，智寶 (2375)，華新科(2492) 即大億 (2478) 等收紅。砷化鎵族群獲買盤進駐，穩懋 (3105)，全新(2455) 亮燈漲停，宏捷科漲幅逾 2％。個股方面: 健策 (3653)，易華電(6552)，聯穎(3550)，光磊(2340) 及元翎 (4564) 等亮燈漲停。

台股本周二跳空轉強，今日再帶大量突破 10416 前高，完全如之前預期規劃。今日台股在台積電 (2330)，台塑化(6505)，台塑(1301)，聯發科(2454) 及中鋼 (2002) 等權值股帶動下，價量齊揚，價量都是創下本波 9319 點反彈以來的新高，因此，研判大盤指數仍有高點可期待，目前指數距離年線 10450 點，僅剩下 11 點，下周就有機會突破年線。不過要提醒大家，就觀察國際股市而言，除了美國的那斯達克與 S&P500 指數有創高外，多數國家股市均未再創高，這顯示台股本周表現相對較強之外，也相對處在較高位階，居高當然要思危；另外，再觀察本波自 9319 點上漲以來，OTC 指數原本都是領先最強勢的，今日竟未同步創新高，小心拉權值與指數掩護個股? 貨，另外，就技術面而言，目前年線仍持續下彎，因此，下周大盤指數即使漲過年線，也不宜樂觀過頭，極度亂追高，注意若量能不濟時，短線隨時易拉回，建議逢高應調節一趟持股。

華冠證券投資顧問股份有限公司 (104) 金管投顧新字第 009 號

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