【華冠投顧】國巨，向上續航力將持續。

週四，美國勞工部發佈，上周美國初請失業金人數，劣於預期。美國截至 3 月 9 日當周初請失業金人數，值 22.9 萬人，高於前值 22.3，預期值 22.5。這顯示勞動力市場，正持續放緩之中。另外，美國 2 月進口物價指數月率，值為 0.6%，高於預期值 0.3%。近期經濟數據仍展現疲弱，因此，市場預期美聯儲對 2019 年加息，仍保持『耐心』之態度是更加的賭定。

接下來，本月 03/21，FOMC 利率決議的最終結果，是市場矚目的焦點，靜觀後續發展。

週四，川普為了建邊境牆而宣佈全國進入緊急狀態之提案，參議院投票加以否決了！而川普表示將否決該決議。但這現象似乎也反映出，共和黨內部與川普之間的思想背離；這應也是川普日後的隱憂吧！

週四，美國總統川普表示，至少目前中國表現得很具誠意，也很講道理。對於中美貿易問題，是否能與中國達成協議？在未來一個月內，將會給大家一個明確的答案。

在中、美貿易戰仍未結束之際，現在歐盟似乎也進來參一腳。為了維護歐洲產業利益與安全，週二，歐盟執委會公佈，將啟動包括歐盟 5G 網路安全措施等等，共採取 10 項行動計畫，這也為今年全球經濟再度的增添變數，續關注。

06 道瓊，今日留意上方 25833-26079 反壓區間之力道如何？於此區出現逆轉機會仍高。而 03 加權，上方 10450-10470 之反壓區間，仍須留意！因此，在股票操作策略設定上，仍須謹慎以待，持股以多、空雙向佈局會來的較妥。

近期熱門標的股評析、推演：

2327 國巨：

下方圖示，為 03/12 至今日之述，預期後市向上續航力將持續。

下圖為目前之形態

作者：華冠投顧 葉良超 分析師