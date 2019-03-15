光磊感測元件新增兩家客戶 供應層面延伸至耳機

光磊 (2340) 近年轉型感測元件生產，發展穿戴式產品相關應用，今年將再新增兩家客戶，估計今年第二季末接單生產，耳機感測產品已通過客戶認證，有機會量產，占整體感測元件營收低於 10%。光磊去年產品結構：以感測元件為主，占了 51.15%，依次為四元、系統、二元 / 三元，比重各為 25.96%、17.47%、4.99%，以及其他 0.43%，藍光、白光以及四元 LED 殺價依舊激烈，利潤以感測最佳，其次系統、發光。



光磊去年營收 53.64 億元，感測元件比重突破 5 成，毛利率增至 30.23%，較前年微幅成長 0.64 個百分點，順利突破 3 成水準，稅後淨利 6.53 億元，每股盈餘 1.47 元。



感測元件應用手錶、手環穿戴式裝置需求成長，光磊去年下半年擴產 2 成，月產能提升到 35 億顆，大部分時間都是處產能滿載，今年產品線從手表有機會延伸到耳機，市場對於美系客戶耳機出貨量成長率預估約 5 成。