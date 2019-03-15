[表一6]上市上櫃股東會一覽表

代碼 股票名稱 日期 地 點

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*2472 立隆電 20190315 立隆電子工業股份有限公司一樓會議室 (台中市大里區國光路一段 147 號)

*8080 奧斯特 20190315 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓 (南港軟體育成中心)

*3168 眾福科 20190318 東方科學園區 C 棟 (新北市汐止區新台五路一段 96 號 2 樓)

*4177 柏登 20190319 台北市內湖路一段 516 號 6 樓 (實踐菁英會館 603 室)

*8374 羅昇 20190319 新北市三重區光復路一段 67 號 (珍豪大飯店)

*6589 台康生技 20190321 財團法人生物技術開發中心 B 棟 1 樓國際會議廳 (新北市汐止區康寧街 169 巷 101 號 B 棟 1 樓)

*1566 捷邦 20190327 「儷宴會館 (關西館)」(新竹縣關西鎮中山東路 5 號)

*5392 應華 20190327 台北市松山區復興北路 99 號 6 樓 (會議中心)

*6724 創王 20190327 台北市內湖區新湖二路 257 號 5 樓之 3

*6140 訊達 20190328 台北市建國北路二段 147 號 B1(訊達電腦 B102 會議室)

*6705 振躍精密 20190328 新北市土城區中央路三段 222-1 號

*2733 維格 20190329 新北市五股區成泰路一段 87 號 (本公司 M 樓)

6443 元晶 20190329 屏東縣屏東市大溪路 335 之 12 號 (本公司屏東廠)

*6431 光麗 - KY 20190403 社團法人台南市建築師公會會議室 (台南市永華路 2 段 248 號 10 樓)

*2239 英利 - KY 20190412 彰化福泰商務飯店 B1 望廳 (彰化市建寶街 20 號 B1)

2380 虹光 20190412 新竹科學工業園區研新一路 20 號

5227 立凱 - KY 20190412 桃園市桃園區大興西路一段 200 號 (福容大飯店 - 桃園店 3 樓櫻花廳)

2231 為升 20190417 彰化縣福興鄉彰鹿路 6 段 546 巷 6 號 (本公司員工餐廳)

*1507 永大 20190418 台北矽谷國際會議中心 B2(新北市新店區北新路 3 段 223 號 B2)

*3564 其陽 20190418 新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓 (遠雄 U-TOWN 宴會廳)

2430 燦坤 20190419 台北市內湖區堤頂大道一段 331 號 6 樓

6461 益得 20190423 新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路 20 號 B1（本公司益得廠）

*6697 東捷資訊 20190423 台北市三重路 19-10 號 A 棟 2 樓 (南港軟體園區會議中心)

8440 綠電 20190423 桃園市楊梅區頭湖里泰圳路 313 巷 128 號

4152 台微體 20190424 台北市南港區三重路 19-10 號 2F

5864 致和證 20190424 台南勞工育樂中心 (台南市南門路 261 號)

8179 旭德 20190426 新竹縣湖口鄉光復北路 65 號 1 樓會議室

9103 美德醫療 - DR20190426 Maharajah_Suite,Holiday_Inn_Singapore_Orchard_City_Centre,11_Cavenagh_Road,Singapore_229616

9105 泰金寶 - DR20190426 60 號, Moo_8,Sethakij 路, Tambon_Klong_Maduea,Samut_Sakhon 省, RD 大樓 5 樓會議廳

6493 雷虎生 20190430 本公司會議室 (台中市西屯區工業區六路 7 號)

8438 昶昕 20190430 桃園市大園區大工路 19 號 (本公司大園一廠二樓會議室)

2496 卓越 20190502 苗栗縣竹南鎮科中路 11 號 2 樓（本公司會議室）

3290 東浦 20190503 台中市西區館前路 57 號地下一樓國際 II 廳 (全國大飯店)

6539 翔宇 20190503 台北市內湖區行愛路 77 巷 65 號 8 樓會議室

8074 鉅橡 20190503 台南市佳里區海澄里萊芊寮 12-18 號 4 樓

6657 華安 20190506 台北市內湖區瑞光路 583 巷 21 號 6 樓之 3(本公司會議室)

6185 幃翔 20190507 新北市土城區三民路四號 (經濟部工業局土城工業區服務中心三樓會議室)

6633 萊鎂醫 20190507 新竹縣竹北市生醫路二段 22 號 1 樓

6642 富致 20190507 新北市勞工活動中心 - 504 教室 (新北市五股區五工六路 9 號)

8482 商億 - KY 20190507 台北深坑假日飯店 (新北市深坑區北深路 3 段 265 號)3F-VIP2 會議室

9929 秋雨 20190507 桃園巿龜山區文化一路 53 號 2 樓 (林口工業區服務中心)

2062 橋椿 20190508 臺中市西屯區台灣大道四段 610 號 4 樓

6425 易發 20190508 桃園市中壢區自強四路 3-2 號 (本公司)

6219 富旺 20190510 台中市西區大隆路 20 號 4 樓之 5(本公司訓練教室)

6649 台生材 20190510 新竹縣竹北市生醫路二段 18 號一樓 (竹北生醫園區生技大樓 112 會議室)

8913 全銓 20190510 台北市信義路四段 236 號 7 樓 (三商美邦宏遠大樓 7 樓)

6435 大中 20190513 新竹科學工業園區篤行一路 6 號

8937 合騏 20190513 嘉義縣義竹鄉義竹工業區義工二路二號 (本公司會議室)

4172 因華 20190515 台北市內湖區堤頂大道二段 207 號 (學學文創一樓)

2101 南港 20190516 本公司新豐廠 (新竹縣新豐鄉員山村新興路 399 號)

3443 創意 20190516 新竹市新竹科學工業園區力行六路 10 號 3 樓

3673 TPK-KY 20190516 台北市信義區信義路五段 1 號 4 樓 (台北國際會議中心 4 樓貴賓廳)

4151 明躍 20190516 彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段 398 號 (本公司會議室)

6130 星寶國際 20190516 台北市大安區忠孝東路三段 197 號旁 (台北科技大學_億光大樓 3 樓_西格瑪廳 303 會議室)

6580 台睿 20190516 台北市南港區三重路 19-10 號 A 棟 2 樓 (國際會議中心)

6680 鑫創電子 20190516 新北巿中和區中正路 726 號地下 2 樓會議室 (遠東世紀廣場 A 棟 B2)

6716 應廣 20190516 新竹市公道五路 3 段 1 號 6 樓之 7

8261 富鼎 20190516 台元科技園區第三期多功能會議室 (新竹縣竹北市台元一街 3 號三期會館 2 樓)

8436 大江 20190516 屏東縣長治鄉德和村神農路 12 號

8454 富邦媒 20190516 莉蓮會館 (台北市內湖區堤頂大道一段 327 號)

2637 慧洋 - KY 20190517 台北市大安區羅斯福路 4 段 85 號 B1(集思台大會議中心 - 洛克廳)

2722 夏都 20190517 夏都城旅安平館城曜廳 (台南市南區新建路 47 號 3 樓)

5310 天剛 20190517 台北市市民大道七段 8 號 (台北松山意舍酒店)

6583 友松 20190517 台北市大同區重慶北路二段 153 號 B1

8119 公信 20190517 新北巿汐止區新台五路一段 79 號 11 樓之 7(遠東科學園區 C 棟)

8424 惠普 20190517 台北市鄭州路 137 號一樓會議室

1515 力山 20190521 台中市大里區仁化路 261 號本公司支援中心地下一樓簡報室

3081 聯亞 20190521 台南市新市區南科二路 12 號 (南科育成中心 B104 會議室)

6534 正瀚 20190521 南投縣南投市文獻路 89 號 (本公司會議室)

6588 東典光電 20190521 宜蘭縣五結鄉利工二路 46 號 2 樓第一會議室

8463 潤泰材 20190521 台北市八德路二段 260 號 3 樓 (中影八德大樓)

8467 波力 - KY 20190521 台中市豐原區新生北路 155 之 1 號 (台中市豐原區五里聯合活動中心)

1218 泰山 20190523 彰化縣田中鎮興工路六號 (本公司員工教育訓練中心)

1268 漢來美食 20190523 高雄市前金區成功一路 266 號 9 樓金寶廳

1563 巧新 20190523 雲林縣斗六市雲科路三段 80 號本公司地下一樓會議室

1773 勝一 20190523 高雄市永安區永工一路 5 號 (本公司)

2712 遠雄來 20190523 花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺 18 號 - 花蓮遠雄悅來大飯店會議廳

2736 高野 20190523 富野溫泉休閒會館 (臺東縣卑南鄉溫泉村龍泉路 16 號)

2752 豆府 20190523 台北市中山區民權東路二段四十二號四樓

2913 農林 20190523 苗栗縣三義鄉勝興村水美 307 巷 155 號 (苗栗分公司)

4527 方土霖 20190523 高雄市梓官區赤崁東路 57 號 (梓官區赤崁社區活動中心)

4747 強生 20190523 台北市中山北路四段 16 號 (救國團劍潭青年活動中心經國紀念堂 1 樓集賢廳)

4995 晶達 20190523 新北市新店區寶橋路 235 巷 137 號 9 樓

5315 光聯 20190523 台中市潭子區台中加工出口區復興路二號 (員工餐廳)

6023 元大期 20190523 台北市大安區安和路一段 27 號 13 樓 (中華民國期貨業商業同業公會會議室)

6131 悠克 20190523 台北市松山區復興北路一號 3 樓之 2(藍色藝文空間 TP301 室)

6423 億而得 20190523 新竹縣竹北市台元街 26 號會館 2 樓 (多功能會議室)

6622 百聿數碼 20190523 台北市內湖區瑞光路 478 巷 18 弄 32 號 2 樓 (本公司會議室)

6709 昱厚生技 20190523 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓 (自由廣場會議廳)

1314 中石化 20190524 苗栗縣頭份市自強路 2 段 217 號 (本公司頭份廠)

1586 和勤 20190524 彰化縣溪湖鎮彰水路二段 762 號 (台糖溪湖糖廠教育館)

1594 日高 20190524 高雄市前金區中正四路 136 號 10 樓

1605 華新 20190524 臺北市內湖區行善路 168 巷 15 號 1 樓多功能集會廳

2441 超豐 20190524 苗栗縣竹南鎮公義路一三六號地下室 (本公司訓練教室)

2945 三商家購 20190524 台北市建國北路二段 145 號 B1 會議室

3093 港建 20190524 台灣港建股份有限公司 (桃園市蘆竹區南崁路二段 66 號五樓之一訓練教室)

3303 岱稜 20190524 臺南市麻豆區麻豆農會大禮堂 (臺南市麻豆區新生北路 56 號)

3416 融程電 20190524 新北市三重區興德路 111 之 2 號 9 樓 (本公司員工教育訓練室)

4114 健喬 20190524 新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路 6 號 (本公司健喬廠)

4159 泉盛 20190524 台北市南港區三重路 19 之 10 號 A 棟 2 樓 (南港軟體園區一期 A 棟 2 樓視訊會議中心)

4188 安克 20190524 桃園市楊梅區獅二路十號三樓

4414 如興 20190524 台北市復興北路 99 號 15 樓 (牛牛牛) 亞會議中心

4743 合一 20190524 台北市濟南路一段 2-1 號 4 樓 (臺大校友會館 4 樓)

4939 亞電 20190524 新竹市科學園區工業東二路 1 號

4968 立積 20190524 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓 (自由廣場多功能會議室)

5234 達興材料 20190524 台中市西屯區科園路 21 號 (朝陽科技大學推廣教育中心)

5271 紘通 20190524 新北市三重區中正北路 399 號 (京樺國際宴會廳)

5871 中租 - KY 20190524 台北市內湖區瑞光路 399 號 2 樓 (自由廣場會議中心 - 國際演藝廳)

6139 亞翔 20190524 新竹縣湖口鄉仁愛路九號

6251 定穎 20190524 桃園住都大飯店台北廳 (桃園市桃鶯路 398 號)

6266 泰詠 20190524 新竹市牛埔東路 480 號

6496 科懋 20190524 南港軟體育成中心 447 會議室 (台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓)

6597 立誠 20190524 本公司會議室 (桃園市蘆竹區南山路二段 303 號 1 樓)

6613 朋億 20190524 新竹縣竹北市嘉豐南路二段 76 號 2 樓 (仁發 APEC 商務中心二樓會議室)

8028 昇陽半導體 20190524 集思竹科會議中心 - 新竹科技生活館二樓愛因斯坦廳

8083 瑞穎 20190524 新北市勞工活動中心 (新北市五股區五工六路九號)

9940 信義 20190524 台大醫院國際會議中心 (台北市徐州路 2 號)

1701 中化 20190527 台北市徐州路二號四樓 (台大醫院國際會議中心 401 室)

1780 立弘 20190527 桃園巿觀音區觀音工業區工業五路三號 (觀音廠區服務中心三樓禮堂)

3122 笙泉 20190527 新竹縣竹北市台元一街 3 號 2 樓 (台元科技園區 3 期多功能會議室)

4543 萬在 20190527 台南市永福路一段 189 號 11 樓 (台南國泰置地廣場)

8450 霹靂 20190527 雲林縣虎尾鎮中溪里中興路 88 號

1814 東光訊 20190528 尊爵天際大飯店 (桃園市蘆竹區南崁路一段 108 號 B1 紫雲一廳)

2305 全友 20190528 新竹市科學工業園區工業東三路 6 號本公司會議室

2395 研華 20190528 台北市內湖區瑞光路 26 巷 20 弄 1 號 B1

2548 華固 20190528 台北市基隆路一段 333 號 33 樓 (台北世界貿易中心)

2597 潤弘 20190528 台北市八德路二段 260 號 3 樓 (中影八德大樓)

2739 寒舍 20190528 台北喜來登大飯店二樓瑞穗廳 (地址: 台北巿忠孝東路一段十二號地下二樓)

3557 嘉威 20190528 高雄市楠梓區加昌路 600 之 7 號 (楠梓加工出口區管理處第二會議室)

4108 懷特 20190528 桃園市楊梅區獅二路十號三樓

4194 禾生技 20190528 台北市內湖區內湖路一段 91 巷 17 號 7 樓（珠寶大樓 7 樓會議室）

4536 拓凱 20190528 台中市南屯區工業區 20 路 17 號 (本公司 B1 會議廳)

5904 寶雅 20190528 台南市中西區民族路三段 74 號 (本公司 6 樓會議室)

6560 欣普羅 20190528 新北市新莊區中正路 80 號 4 樓 B 教室 (新莊區農會)

6639 源大 20190528 中華人才培訓中心 105 會議室 (桃園市楊梅區青年路 3 號)

8942 森鉅 20190528 台南市歸仁區信義南路 78 號 (國際會議廳)

1213 大飲 20190529 臺北市長沙街一段 20 號 (國軍英雄館宴會廳)

1256 鮮活果汁 - KY20190529 寬悅花園酒店 (嘉義市東區保順路 69 號)

1264 德麥 20190529 新北市五股區五工六路 9 號 3 樓 A 會議室

1339 昭輝 20190529 彰化縣鹿港鎮興業路八號 (昭輝實業會議室)

1409 新纖 20190529 新光人壽大樓 (台北市中山區南京東路 2 段 123 號 16 樓大禮堂)

1592 英瑞 - KY 20190529 台南市南區新建路 47 號 3 樓 (夏都城旅 城曜廳)

1707 葡萄王 20190529 桃園市平鎮區金陵路二段 402 號 (平鎮總公司 8 樓)

1731 美吾華 20190529 桃園市楊梅區獅二路 10 號 3 樓

1813 寶利徠 20190529 桃禧航空城酒店 (桃園市大園區大觀路 777 號) 二樓大園廳

2480 敦陽科 20190529 新竹市北大路 282 號 (新竹第三信用合作社十三樓會議中心)

2614 東森 20190529 台北市仁愛路 3 段 160 號福華大飯店地下二樓福華廳

2641 正德 20190529 本公司會議室 (高雄市苓雅區海邊路 31 號 3 樓)

2732 六角 20190529 台灣大學竹北分部碧禎館 1 樓 107 會議室 (新竹縣竹北市莊敬一路 88 號)

2851 中再保 20190529 台北市中山南路 11 號財團法人張榮發基金會 8 樓 802 會議室

2926 誠品生活 20190529 台北市信義區松高路 11 號 6 樓 (誠品信義店視聽室)

2939 凱羿 - KY 20190529 臺北市濟南路一段 2-1 號 3 樓 A 室 (臺大校友會館)

3030 德律 20190529 台北市磺溪街三十六之一號三樓

3088 艾訊 20190529 新北市汐止區南興路 55 號 8 樓

3130 一零四 20190529 一零四資訊科技總公司 (新北市新店區寶中路 119 號 3 樓)

3167 大量 20190529 桃園市八德區友聯街 49 號 (本公司)

3169 亞信 20190529 新竹市科學工業園區工業東二路一號科技生活館 4F 巴哈廳

3188 鑫龍騰 20190529 高雄市三民區博愛一路 300 號 4 樓 (土銀大樓會議室)

3189 景碩 20190529 桃園市新屋區中華路 1245 號 (本公司石磊廠員工餐廳)

3413 京鼎 20190529 新竹科學園區竹南鎮科中路 16 號 2 樓

3563 牧德 20190529 新竹科學園區新安路 2-1 號尼尼生活館 1F 會議室

3680 家登 20190529 新北市土城區中央路四段二號九樓 (教育訓練中心)

4121 優盛 20190529 台北市內湖區內湖路一段 516 號 6 樓 603 室

4153 鈺緯 20190529 新北市中和區中山路二段 351 號 10 樓 (國際會議廳)

4722 國精化 20190529 高雄市永安區維新里永工五路二號一樓員工活動中心

4972 湯石照明 20190529 新北市板橋區大觀路三段 240 號 (崑崙公園市民活動中心)

5209 新鼎 20190529 台北市八德路 3 段 2 號 5 樓 (台北市電腦公會聯誼中心 501 室)

5230 雷笛克光學 20190529 瓏山林台北中和飯店 3F 東廳 (新北市中和區中正路 631 號)

5263 智崴 20190529 高雄市前鎮區復興四路 9 號 (智崴資訊 A 棟大禮堂)

5274 信驊 20190529 新竹科技生活館 2 樓達爾文廳 (新竹市科學園區工業東二路 1 號 2 樓)

5403 中菲 20190529 台北市行愛路 151 號 3 樓 (本公司會議室)

5508 永信建 20190529 高雄市新興區六合路 183 號 12 樓 (本公司會議室)

5514 三豐 20190529 台北市市民大道三段 83 號 2 樓 (美麗信花園酒店晶鑽廳)

5536 聖暉 20190529 台中市西屯區文心路二段 201 號 B2(順天經貿廣場國際廳)

6151 晉倫 20190529 桃園市大園區大觀路 777 號 (桃禧航空城酒店)

6155 鈞寶 20190529 桃園市平鎮區南豐路 269 號 (本公司會議室)

6180 橘子 20190529 維多麗亞酒店一樓宴會廳 (台北市敬業四路 168 號)

6202 盛群 20190529 新竹科學園區工業東二路一號科技生活館愛迪生廳

6417 韋僑 20190529 台中市大里區仁化里工業路 2 號二樓會議室 (經濟部工業局大里工業區服務中心二樓會議室)

6438 迅得 20190529 桃園市中壢區榮民路 396 號 2 樓 (中壢區中山里集會所)

6456 GIS-KY 20190529 苗栗縣竹南鎮科研路 36 號 3 樓 (新竹科學工業園區竹南園區行政服務中心大禮堂)

6494 九齊 20190529 新竹市水利路 81 號二樓國際會議廳

6504 南六 20190529 高雄市燕巢區四林路 699 號 (本公司三樓會議室)

6530 創威 20190529 集思台大會議中心亞歷山大廳 (台北市大安區羅斯福路四段 85 號 B1)

6569 醫揚 20190529 新北市新店區寶橋路 235 巷 135 號 9 樓

6581 鋼聯 20190529 長榮桂冠酒店 (台中市臺灣大道二段 666 號) 地下 2 樓桂冠廳

6585 鼎基 20190529 高雄市小港區北林路 8-1 號 (A 棟二樓辦公室)

6705 振躍精密 20190529 新北市土城區中央路三段 222-1 號四樓 (本公司會議室)

8039 台虹 20190529 高雄市前鎮區高雄加工出口區環區三路一號

8240 華宏 20190529 高雄市前金區中正四路 211 號 5 樓 (兆豐銀行南區員工訓練中心)

8255 朋程 20190529 桃園市蘆竹區南崁路 2 段 22 號地下一樓會議室

8401 白紗科 20190529 台中市太平區育賢路 286 號 (賀緹酒店)

8487 愛爾達 20190529 台北市中正區徐州路 2 號 (台大醫院國際會議中心 202 室)

8928 鉅明 20190529 高雄市大寮區華中路一號 (大發工業區管理中心禮堂)

8940 新天地 20190529 台中市北屯區崇德五路三四五號三樓會議廳

9933 中鼎 20190529 台北市中山北路七段 127 號 (沃田旅店國際會議廳)

1528 恩德 20190530 桃園市中壢區中壢工業區服務中心二樓訓練教室 (桃園市中壢區東園路 57 號)

1598 岱宇 20190530 彰化縣和美鎮全興工業區工一路 1 號 (本公司總廠大會議室)

1702 南僑 20190530 台北市衡陽路 51 號 6 樓之 6 台北金融園區願景廳

1711 永光 20190530 臺北市八德路二段 260 號 3 樓中影八德大樓

1752 南光 20190530 台南市新化區中山路 1001 號 (本公司綜合製劑大樓地下室大會議室)

2017 官田鋼 20190530 台南市南門路 261 號 (台南市勞工育樂中心第一會議室)

2408 南亞科 20190530 桃園市蘆竹區南崁路 1 段 336 號

2633 台灣高鐵 20190530 國泰金融會議廳 (台北市信義區松仁路 9 號 1 樓)

2748 雲品 20190530 新北市新莊區五工路 66 號 6 樓 (新莊頤品大飯店)

3010 華立 20190530 高雄市前金區中正四路 211 號 5 樓 (兆豐銀行南區員工訓練中心)

3138 耀登 20190530 桃園市八德區和平路 772 巷 19 號

3264 欣銓 20190530 新竹縣湖口鄉光復北路 12 號地下一樓 (國際會議廳)

3374 精材 20190530 桃園市中壢區吉林路 23 號地下一樓

3706 神達 20190530 新竹科學工業園區展業一路 2 號 1 樓 101 會議室

4130 健亞 20190530 新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路一號 (健亞生物科技股份有限公司湖口廠)

4155 訊映 20190530 新竹市公道五路二段 91 號

4578 總格精密 20190530 桃園市中壢區中壢工業區東園路 57 號二樓

4951 精拓科 20190530 新竹縣竹北市台元街 26 號 2 樓 (台元一期會館 2 樓多功能會議室)

5007 三星 20190530 本公司交誼廳 (台南市歸仁區南興里中山路三段 355 號)

5516 雙喜 20190530 雙喜營造股份有限公司 1 樓會議室 (新竹市民族路 186 號)

6024 群益期 20190530 台北市大安區敦化南路二段 97 號 B2

6109 亞元 20190530 新北市新店區寶橋路 235 巷 135 號 9 樓

6196 帆宣 20190530 臺北市南港區園區街 3 號 3 樓視聽會議中心舉行

6238 勝麗 20190530 新竹縣竹北市泰和路 84 號

6288 聯嘉 20190530 新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號

6441 廣錠 20190530 新北市新莊區中正路 542-17 號 2 樓 (本公司會議室)

6464 台數科 20190530 台中市烏日區溫泉路 2 號 (清新溫泉飯店宴會廳)

6470 宇智 20190530 新竹市金山八街一號一樓會議室

6549 景凱 20190530 新竹縣竹北市生醫路二段 2 號 1 樓

6643 M31 20190530 新竹縣竹北市台元一街 3 號 2 樓多功能會議室

6803 崑鼎 20190530 台北市士林區中山北路七段 127 號 (沃田旅店 505 會議室)

8271 宇瞻 20190530 新北市深坑區北深路三段 265 號 3 樓 (台北深坑假日飯店 VIP3 會議室)

8416 實威 20190530 台北市內湖區行愛路 78 巷 28 號 5 樓之 3(本公司大會議室)

8462 柏文 20190530 高雄市左營區崇德路 801 號 (蓮潭國際會館會議室)

8916 光隆 20190530 桃園市中壢區過嶺路二段 491 號 (光隆研發暨物流中心)

1210 大成 20190531 台南市永康區蔦松二街 3 號 (本公司台南總公司禮堂)

1338 廣華 - KY 20190531 北市大安區羅斯福路四段 85 號地下一樓 (集思台大會議中心洛克廳)

1727 中華化 20190531 桃園市觀音區樹林里工業五路 15 號

1733 五鼎 20190531 新竹市科學工業園區力行五路七號 (本公司 101 會議室)

1762 中化生 20190531 台北市中正區徐州路 2 號 4 樓 (台大醫院國際會議中心 401 室)

1776 展宇 20190531 新竹縣總工會 (新竹縣竹北市縣政八街 77 號 3 樓)

2063 世鎧 20190531 高雄市岡山區本洲里本工路 17 號 (岡山本洲工業區服務中心二樓會議室)

2461 光群雷 20190531 新竹市科學工業園區工業東二路 1 號 4 樓集思竹科會議中心羅西尼廳

2634 漢翔 20190531 台中市沙鹿區忠貞路 20 巷 176 號 (漢翔航太研習園區)

2642 宅配通 20190531 台北市南港區三重路 19-11 號 4 樓 (E 棟)

2820 華票 20190531 台北市羅斯福路四段 85 號集思會議中心 (台大館) 地下一樓蘇格拉底廳

2823 中壽 20190531 本公司北投訓練中心 (台北市北投路二段九號 B1)

3005 神基 20190531 桃園市龜山區文二一街 68 號林口福容大飯店 3 樓珊瑚廳

3236 千如 20190531 桃園市楊梅區楊湖路一段 422 號 (本公司三樓禮堂)

3388 崇越電 20190531 台北市電腦公會 (台北市八德路三段 2 號 5 樓)

3675 德微 20190531 新北市深坑區北深路三段一五五巷二十三號六樓

3708 上緯投控 20190531 南投市南崗三路 21 號 (南崗工業區服務中心南崗會館)

4144 康聯 - KY 20190531 台北市松山區復興北路 99 號 15 樓 (” 牛牛牛”亞國際會議中心會議室)

4198 環瑞醫 20190531 台北市松山區復興北路 369 號 7 樓 (光鹽會議中心)

4916 事欣科 20190531 桃園市中壢區中壢工業區服務中心二樓訓練教室 (桃園市中壢區東園路 57 號)

5288 豐祥 - KY 20190531 新北市新莊區新樹路 222 號 (新莊勞工中心)

5530 龍巖 20190531 新北市汐止區東勢街 111 號 (本公司演講廳)

5878 台名 20190531 台北市館前路 49 號 6 樓本公司會議室舉行

6026 福邦證 20190531 台北市濟南路一段 2 之 1 號 3A 會議室 (台大校友會館)

6292 迅德 20190531 桃園市龜山區民生北路一段三十八之一號 (本公司七樓活動中心)

6457 紘康 20190531 台北市士林區士商路 189 號 B1(國立台灣科學教育館)

6505 台塑化 20190531 台北市敦化北路 100 號王朝大酒店 2 樓國際大會堂

6570 維田 20190531 遠東世紀廣場二期管委會會議室 (新北市中和區中正路 716 號 B2)

6579 研揚 20190531 新北市新店區寶橋路 235 巷 135 號 9 樓

6603 富強鑫 20190531 富強鑫精密工業 (台南市關廟區埤頭里保東路 269 號)

8066 來思達 20190531 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓 (自由廣場會議中心 - 會議室)

8176 智捷 20190531 新竹科學工業園區展業一路 2 號 2F

8341 日友 20190531 雲林縣元長鄉元東路 1-20 號 (本公司會議室)

8383 千附 20190531 桃園市蘆竹區南崁路一段 99 號 9 樓

8420 明揚 20190531 屏東縣屏東市前進里屏加路 1 號 (屏東加工出口區管理處會議室)

8938 明安 20190531 高雄市立社會教育館 (高雄市小港區學府路 115 號)

9934 成霖 20190531 臺中市潭子區 (臺中加工出口區) 建國路 1 號 3 樓

1584 精剛 20190603 台南市柳營區工一路 15 號 (本公司 1F 會議室)

2424 隴華 20190603 台北市中正區徐州路 2 號 (台大醫院國際會議中心 403 室)

3577 泓格 20190603 新竹縣湖口鄉光復北路 111 號 (本公司一樓會議室)

4171 瑞基 20190603 台中市西屯區中部科學園區科園二路 19 號 (本公司一廠一樓視聽室)

5523 豐謙 20190603 台中市西區台灣大道二段 501 號 10 樓之 2 會議室

1413 宏洲 20190604 桃園市龜山區楓樹村宏洲街 29 號

3038 全台 20190604 高雄市高雄加工出口區中一路五號

3176 基亞 20190604 台北市南港區三重路 19-10 號 2 樓視訊會議中心 (A 棟 2 樓)

4544 春日 20190604 高雄市岡山區大寶街 50 號 (本公司會議室)

6204 艾華 20190604 晶悅國際飯店 2F(桃園市桃園區大興路 269 號)

6682 碩鑽材料 20190604 新竹縣湖口鄉工業一路 3 號 1 樓

1259 安心 20190605 台北市南港區三重路 19-10 號 2 樓 (A 棟) 會議室

1516 川飛 20190605 台北市信義區光復南路 495 號 11 樓

1708 東鹼 20190605 宜蘭縣蘇澳鎮新城一路 120 號

2330 台積電 20190605 本公司企業總部大樓 (新竹市科學工業園區力行六路八號晶圓十二 A 廠)

2385 群光 20190605 新北市三重區光復路 2 段 69 號 (本公司會議室)

2478 大毅 20190605 本公司 (桃園市蘆竹區南山路三段 17 巷 4 號)

2530 華建 20190605 台北市內湖區成功路五段 420 巷 28 號地下一樓

3026 禾伸堂 20190605 台北市內湖區內湖路一段 91 巷 17 號 7 樓（珠寶大樓 7 樓會議室）

3034 聯詠 20190605 新竹科學工業園區篤行一路 2 號 2 樓會議室 (聯詠辦公大樓)

3048 益登 20190605 台北市士林區中山北路七段 127 號 (沃田旅店 502 會議室)

3373 熱映 20190605 新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路七號二樓

3701 大眾控 20190605 台北市內湖區洲子街 12 號 2 樓

4137 麗豐 - KY 20190605 台北市松山區忠孝東路 5 段 510 號 26 樓 (會議室)

4927 泰鼎 - KY 20190605 台北市民權東路二段 41 號亞都麗緻飯店 B1 宴會廳

5223 安力 - KY 20190605 新北市新莊區中央路 469 號新莊典華飯店 3 樓會議廳 (伊麗莎白廳)

5272 笙科 20190605 新竹縣竹北市台元街 26 號 (台元科技園區一期會館二樓多功能會議室)

5484 慧友 20190605 新北市新店區寶橋路 235 巷 135 號 9 樓

5604 中連貨運 20190605 台中酒廠 (台中市西屯區工業 28 路 2 號)

6158 禾昌 20190605 桃園市桃鶯路 398 號 (住都大飯店)

6208 日揚 20190605 台南市安南區長和路四段 231 巷 60 弄 41 號 (安南區布袋里活動中心)

6242 立康 20190605 立康生醫事業股份有限公司國際會議廳 (地址：台南市永康區環工路 29 號)

6276 安鈦克 20190605 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓西側會議室

6416 瑞祺電通 20190605 新北市中和區建康路 10 號 4 樓

6426 統新 20190605 台南市新市區南科三路 26 號 2 樓

6525 捷敏 - KY 20190605 新北市板橋區民生路一段 33 號 B1(正隆廣場辦公大樓國際會議中心)

6561 是方 20190605 台北市內湖區堤頂大道一段三二七號二樓 (莉蓮會館 - 里仁廳)

8466 美 (吉吉)-KY20190605 新北市土城區沛陂里三民路 4 號 3 樓 (經濟部工業局土城工業區服務中心)

8908 欣雄 20190605 高雄市鳳山區國泰路一段 99 號 (本公司營管中心二樓會議室)

1457 宜進 20190606 桃園市龜山區楓樹村宏洲街二十九號 (子公司宏洲工廠)

1626 艾美特 - KY20190606 臺北市濟南路一段 2-1 號 4 樓會議室 (臺大校友會館)

1760 寶齡富錦 20190606 臺北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓 (南港軟體育成中心四樓會議室)

2486 一詮 20190606 新北市新莊區五工路 95 號 3 樓 (新北產業園區服務中心 3 樓禮堂)

2727 王品 20190606 台中市西區台灣大道二段 220 號 27 樓 (瑞助營造訓練中心)

3004 豐達科 20190606 桃園市平鎮區南東路 2 號 3 樓 302 室 (平鎮區農會)

3163 波若威 20190606 新竹市科學園區展業一路 2 號 (新竹科學園區同業公會 201 會議室)

3206 志豐 20190606 新北市淡水區中正東路二段 91 號 2 樓 (成旅晶贊飯店星空廳)

3321 同泰 20190606 本公司教育訓練中心 (台中市大甲區青年路 123 號 5 樓)

3450 聯鈞 20190606 新北市板橋區民生路一段 33 號 B1(正隆廣場辦公大樓國際會議中心)

3454 晶睿 20190606 新北市中和區連城路 192 號地下二樓會議室

3511 矽瑪 20190606 尊爵大飯店 (桃園市桃園區莊敬路 1 段 300 號)

3659 百辰 20190606 台北市內湖區瑞光路 26 巷 20 弄 28 號 3 樓 (本公司會議室)

3666 光耀 20190606 新竹科學工業園區工業東二路 1 號 2 樓集思竹科會議中心牛頓廳

3684 榮昌 20190606 新北市新店區寶橋路 233-2 號 8 樓 (本公司會議室)

3698 隆達 20190606 新竹市科學工業園區工業東二路一號

4116 明基醫 20190606 台北市內湖區堤頂大道一段 327 號 2 樓莉蓮會館 - 里仁廳

4523 永彰 20190606 桃園市觀音區崙坪里八鄰一四○號 - 永彰觀音廠

4557 永新 - KY 20190606 嘉義市耐斯王子飯店 (嘉義市忠孝路 600 號)

4736 泰博 20190606 本公司 (新北市五股區五工二路 127 號)

5009 榮剛 20190606 台南市柳營區工二路 10 號 (本公司總部大樓 1F 會議室)

5013 強新 20190606 台南市佳里區海澄里萊芊寮 12 之 19 號 (本公司四樓會議室)

5213 亞昕 20190606 新北市林口區文化三路一段 1 號 (林口亞昕福朋喜來登飯店)

5289 宜鼎 20190606 新北市汐止區大同路一段 237 號 T1 棟 (RF1 會議室)

5475 德宏 20190606 桃園市楊梅區楊湖路二段 491 號 (三湖社區活動中心)

5529 志嘉 20190606 新竹市柴橋里柏川二路二十九號 (國家藝術園區俱樂部會議廳)

6123 上奇 20190606 台北市內湖區成功路 5 段 420 巷 28 號 (康寧生活會館)

6176 瑞儀 20190606 高雄市高雄加工出口區中二路二號地下一樓

6201 亞弘電 20190606 台南市安定區中沙里沙崙 35 號 (本公司行政大樓會議室)

6412 群電 20190606 新北市三重區光復路二段 69 號 (本公司會議室)

6510 精測 20190606 桃園市中壢區民權路 398 號

6523 達爾膚 20190606 台北市羅斯福路四段 85 號 B1(集思台大會議中心米開朗基羅廳)

6527 明達醫 20190606 桃園市桃園區民生路 107 號 (桃園翰品酒店)

6586 醣基 20190606 南港軟體園區一期 A 棟 2 樓視訊會議中心 (台北市南港區三重路 19 之 10 號 A 棟 2 樓)

8011 台通 20190606 經濟部工業局新北產業園區服務中心三樓會議室 (地址: 新北市新莊區五工路 95 號)

8342 益張 20190606 彰化縣埤頭鄉興工路 4 號 (本公司 5 樓會議室)

8435 鉅邁 20190606 台北市中山南路 11 號 10 樓 (張榮發基金會)

8476 台境 20190606 本公司會議室 (台南市關廟區關新路二段 567 號)

8924 大田 20190606 屏東縣內埔鄉豐田村建富路 8 號 (大田公司一樓文創美學中心)

1808 潤隆 20190610 台北市中山區植福路 8 號 (大直典華飯店璀璨廳)

2308 台達電 20190610 桃園市桃園區興隆路 18 號 2 樓會議廳

2458 義隆 20190610 本公司ㄧ樓會議室 (新竹科學園區創新ㄧ路十二號)

2483 百容 20190610 台中市工業區 25 路 20 號

3040 遠見 20190610 新北市板橋區府中路 29-1 號 13 樓 (板橋區農會第二大樓 13 樓第 8 研習廳)

3265 台星科 20190610 新竹縣芎林鄉華龍村 6 鄰鹿寮坑 176-5 號 (本公司)

3499 環天科 20190610 新北市中和區中正路 716 號地下二樓 (遠東世紀廣場 L 棟)

3630 新鉅科 20190610 台中市外埔區大東里甲東路三十七號

3664 安瑞 - KY 20190610 台北市信義區菸廠路 88 號 6 樓 606 室 (松山文創園區)

4166 友霖 20190610 台北市復興北路 99 號 6 樓

4725 信昌化 20190610 台泥大樓三樓士敏廳 (台北市中山北路二段 113 號 3 樓)

5225 東科 - KY 20190610 集思台大會議中心拉斐爾廳 (台北市羅斯福路 4 段 85 號 B1)

5533 皇鼎 20190610 新北市汐止區大同路一段一二八號四樓 (富信大飯店台北店會議廳)

6184 大豐電 20190610 新北市板橋區中山路一段 161 號 3 樓 (新北市政府階梯會議室 0307 室)

6411 晶焱 20190610 新北市中和區中正路 726 號 B2(一期服務中心會議室)

6594 展匯科 20190610 台北市南港區三重路 19 之 10 號 2 樓國際會議中心

8150 南茂 20190610 新竹科學園區科技生活館 (新竹市科學園區工業東二路 1 號二樓愛迪生廳)

2431 聯昌 20190611 台北市內湖區行善路 168 巷 15 號

2741 老四川 20190611 蓮潭國際會館 (地址: 高雄市左營區崇德路 801 號)

3115 寶島極 20190611 桃園縣蘆竹鄉南山路一段 276 號

3141 晶宏 20190611 台北市內湖區堤頂大道一段 327 號

5264 鎧勝 - KY 20190611 沃田旅店 (農訓中心)202 教室 (台北市士林區中山北路七段 127 號)

6516 勤崴 20190611 台北市中正區中山南路 11 號 10 樓 (張榮發基金會國際會議中心 1008 室)

6552 易華電 20190611 高雄市楠梓加工出口區經二路 15 號 (楠梓加工出口區從業員工服務中心第三訓練教室)

8041 東精電 20190611 桃園市中壢區安東路 11 號東元電機員工餐廳會議室

1304 台聚 20190612 臺北市士林區士商路 189 號 (國立台灣科學教育館 9F 國際會議廳)

1307 三芳 20190612 高雄市國賓大飯店 (高雄市民生二路 202 號 20 樓)

1452 宏益 20190612 桃園市桃園區大興路 269 號 (晶悅國際飯店龍鳳廳)

1597 直得 20190612 台南市新市區南部科學園區南科 3 路 26 號 2 樓之 1(南科公會大樓)

1781 合世 20190612 新北市中和區中正路 716 號地下二樓

2035 唐榮 20190612 本公司軋鋼大樓二樓簡報室 (高雄市小港區沿海二路四號)

2303 聯電 20190612 新竹科學工業園區研新一路 16 號 (本公司 Fab8S 廠會議廳)

2359 所羅門 20190612 台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室

2367 燿華 20190612 新北市土城區祖田里活動中心 (新北市土城區中央路四段 283 號之 1 二樓)

2373 震旦行 20190612 台北市信義路五段二號三樓 (震旦國際大樓多功能會議廳)

2451 創見 20190612 台北市內湖區行忠路 70 號 1 樓 (本公司大樓)

2455 全新 20190612 桃園市平鎮區工業一路十六號

2474 可成 20190612 台南大億麗緻酒店 (台南市中西區西門路一段 660 號 5 樓)

2482 連宇 20190612 新北市土城區自強街 11 巷 2 號 B1(本公司大會議室)

2912 統一超 20190612 台南市永康區鹽行里中正路 301 號 (統一企業總公司教育訓練中心一樓)

3008 大立光 20190612 台中市烏日區成功西路 300 號 (南山人壽保險股份有限公司教育訓練中心)

3022 威強電 20190612 新北市汐止區中興路 29 號 6 樓 (本公司教育訓練中心)

3045 台灣大 20190612 台北市信義區菸廠路 88 號 (臺北文創大樓)6 樓多功能廳

3094 聯傑 20190612 新竹市科學工業園區力行六路六號 3 樓大禮堂

3211 順達 20190612 桃園市龜山區文禾路 188 號 1 樓

3310 佳穎 20190612 桃園市大園區和平西路二段 110 號

3311 閎暉 20190612 光寶科技大樓國際會議中心 (台北市內湖區瑞光路三九二號一樓)

3504 揚明光 20190612 台灣科學工業園區科學工業同業公會 202 會議室 (新竹科學園區展業一路 2 號)

3515 華擎 20190612 天母沃田旅店 202 會議室 (台北市士林區中山北路七段 127 號)

3558 神準 20190612 桃園市龜山區復興三路 500 號 8 樓本公司會議中心

3592 瑞鼎 20190612 新竹市科學園區展業一路 2 號會議室

3707 漢磊 20190612 新竹科學工業園區創新二路 5 號 3 樓 (盟創公司體育館分享廳)

4120 友華 20190612 PCBC 會議中心 (台北市復興北路 99 號 6 樓)

4175 杏一 20190612 桃園市龜山區文二一街 68 號 (福容大飯店)

4711 永純 20190612 台北市長春路 168 號 11 樓 (六福客棧富貴廳)

4732 彥臣 20190612 台北市電腦商業同業公會 501 會議室 (台北市松山區八德路三段 2 號 5 樓)

5212 凌網 20190612 新竹縣竹北市台元一街 N 棟會館 2 樓 (台元科技園區第三期多功能會議室)

5469 瀚宇博 20190612 桃園市觀音區工業四路 9 號 B1(本公司員工活動中心)

5601 台聯 20190612 基隆市七堵區堵南里三合街二號

6015 宏遠證 20190612 台北市信義路四段 236 號 7 樓 (本公司七樓)

6120 達運 20190612 中部科學工業園區管理局行政大樓 1 樓 101 會議室 (台中市西屯區中科路 2 號)

6206 飛捷 20190612 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓 (南港軟體園區育成中心)

6499 益安 20190612 台北市敦化南路二段 97 號 11 樓 (元富證券會議室)

8021 尖點 20190612 新北市樹林區佳園路三段 203 號

8121 越峰 20190612 桃園市大園區中正東路 442 號 2 樓城市商旅會議宴會廳

8183 精星 20190612 新竹縣湖口鄉鳳凰村實踐路十二號四樓

8427 基勝 - KY 20190612 新北市新店區北新路三段 213 號 2 樓 (台北矽谷 II 國際會議中心 - 2D 廳)

8477 創業家 20190612 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓會議室

8936 國統 20190612 高雄市鳥松區圓山路 2 號 (高雄澄清湖圓山大飯店五樓松鶴廳)

9802 鈺齊 - KY 20190612 雲林科技工業區服務中心 (雲林縣斗六市科工二路 26 號)

1524 耿鼎 20190613 桃園市蘆竹區內溪路 48 號

1560 中砂 20190613 新北市鶯歌區中山路 64 號 (本公司鶯歌廠員工餐廳)

1730 花仙子 20190613 台北市大同區大龍街 275 號 (台北孔廟 4D 劇院)

2030 彰源 20190613 雲林縣斗六工業區服務中心 (雲林縣斗六市工業區斗工十路 7 號)

2241 艾姆勒 20190613 新北市林口區粉寮路 2 段 16 號地下一樓 (本公司員工餐廳)

2313 華通 20190613 桃園市蘆竹區新莊里大新路 814 巷 91 號本公司

2340 光磊 20190613 新竹科學工業園區力行五路一號 (本公司二廠)

2433 互盛電 20190613 台北市信義路五段 2 號 3 樓 (震旦國際大樓多功能會議廳)

2704 國賓 20190613 台北市中山北路二段 63 號本公司台北分公司 2 樓國際廳

3017 奇鋐 20190613 高雄市前鎮區新生路 248 之 45 號 (高雄市臨廣加工區國際會議廳)

3029 零壹 20190613 台北市內湖區瑞光路 513 巷 35 號 6 樓

3035 智原 20190613 新竹科學工業園區新竹市力行三路五號 (智原科技辦公大樓)

3529 力旺 20190613 新竹縣竹北市台元一街 3 號 2 樓多功能會議室

3555 重鵬 20190613 新北市中和區連城路 258 號 2 樓 (遠東世紀廣場 I 棟)

3556 禾瑞亞 20190613 珠寶大樓七樓會議室 (台北市內湖區內湖路一段 91 巷 17 號 7 樓)

3685 元創精密 20190613 臺中市西屯區朝富路 213 號 R 樓 (時代廣場 CBD 大樓)

4111 濟生 20190613 新竹縣湖口鄉實踐路三號 (本公司國際會議廳)

4167 展旺 20190613 苗栗縣竹南鎮科研路 36 號 (竹南科學園區行政服務中心 201 會議室)

4755 三福 20190613 台北市南京東路一段 9 號 3F(大倉久和飯店久和 2 廳)

4952 凌通 20190613 新竹科學工業園區工業東二路一號 (科學園區科技生活館) 牛頓廳

4974 亞泰 20190613 新北市中和區中正路 866-11 號 11 樓 (慈寶安全衛生環境科學暨社會福利教育基金會會議室)

5206 坤悅 20190613 台中市西屯區市政路 386 號 3 樓 302 會議室

5269 祥碩 20190613 中信商務會館會議室 (新北市新店區中興路三段 219-2 號)

6187 萬潤 20190613 高雄市路竹區路科五路 23 號 (南部科學園區 - 高雄園區)

6482 弘煜科 20190613 台中市臺灣大道二段 186 號 13 樓

6547 高端疫苗 20190613 新竹縣竹北市生醫路二段 18 號 1 樓 112 會議室

6568 宏觀 20190613 新竹縣竹北市縣政八街 77 號 1 樓 (新竹縣工業會)

8054 安國 20190613 南港軟體工業園區視訊會議中心 (台北市南港區三重路 19-10 號 2 樓)

8163 達方 20190613 住都大飯店 (桃園市桃園區桃鶯路 398 號)

8358 金居 20190613 台北市內湖區瑞光路 392 號 1 樓 (光寶科技大樓國際會議廳)

8490 利得 20190613 台北市承德路二段 81 號地下一樓 (中國生產力中心第 9 教室)

9919 康那香 20190613 台南市將軍區三吉里 8 鄰三吉 66-1 號 (本公司口寮廠)

2015 豐興 20190614 台中市后里區民生路 268 號 (台中市后里區農會三樓會議廳)

2450 神腦 20190614 桃園市龜山區復興三路 500 號

2484 希華 20190614 台中市潭子區中山路三段 111 巷 1-1 號

2723 美食 - KY 20190614 台中市南屯區工業 18 路 29 號 (新幹線花園酒店)

2881 富邦金 20190614 台北市中山北路 2 段 50 號 14 樓 (台北富邦銀行中山大樓 14 樓大禮堂)

2897 王道銀行 20190614 台北市大安區長興街 75 號中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳

3016 嘉晶 20190614 新竹科學工業園區創新二路 5 號 3 樓 (盟創公司體育館分享廳)

3372 典範 20190614 高雄市高雄加工出口區中一路 2 號

3391 佳得 20190614 新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓 B 棟 (U-Town) 展覽館第一會議室

3583 辛耘 20190614 新竹縣湖口鄉中華路 14 號 2 樓

4956 光鋐 20190614 台南市新市區南科二路 12 號 (南科育成中心國際會議廳)

5256 銳捷 20190614 桃園市桃園區大誠路 9 號 (經濟部工業局龜山工業區服務中心第一會議室)

5347 世界 20190614 新竹科學工業園區園區三路 123 號本公司會議廳

5432 達威 20190614 台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室

6146 耕興 20190614 桃園市龜山區華亞一路 52 號 (本公司華亞實驗室三樓視廳室)

6147 頎邦 20190614 新竹科學工業園區展業一路 10 號 8F(本公司展業二廠 8F)

6277 宏正科 20190614 新北市汐止區大同路二段 125 號 4 樓博物館

6281 全國電 20190614 新北市五股區五工六路五十五號本公司二樓大會議室

6418 詠昇 20190614 桃園市中壢區東園路 57 號二樓訓練教室

6477 安集 20190614 台南市安南區工業二路 31 號 (經濟部南台灣創新園區服務館)

6491 晶碩 20190614 桃園市龜山區興業街 5 號

6506 (又又) 邦 20190614 南投市南崗工業區永興路 3 號 1 樓

1240 茂生農經 20190617 行政院人事行政總處公務人力發展中心

1258 其祥 - KY 20190617 台北市忠孝東路三段 193 巷 (台北科技大學億光大樓 3 樓)

1445 大宇 20190617 台北市西寧北路 70-1 號 6 樓 (台北市國立彰化高級商業職業學校校友會)

3162 精確 20190617 新陶芳庭園餐廳 (桃園市中壢區中大路 170 巷 19 之 5 號)

1260 富味鄉 20190618 彰化縣芳苑鄉仁愛村斗苑路芳苑段 73 號 (本公司會議室)

2065 世豐 20190618 高雄市楠梓區高雄大學路 700 號 (高雄大學工學院 B1 育成中心)

2337 旺宏 20190618 台灣科學工業園區科學工業同業公會 101 大型會議室 (地址：新竹科學園區展業一路 2 號)

2360 致茂 20190618 桃園市龜山區華亞一路 66 號 (本公司會議室)

2643 捷迅 20190618 集思台大會議中心達文西廳 (台北市大安區羅斯福路四段 85 號地下一樓)

3147 大綜 20190618 高雄市民族一路 1163 號 3 樓 (本公司會議室)

3152 璟德 20190618 新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路 16 號 6 樓

3339 泰谷 20190618 南投市南崗三路 21 號 (南崗工業區服務中心禮堂)

3376 新日興 20190618 新北市樹林區中正路 278 號 (雙岩龍鳳城餐廳)

3465 進泰電子 20190618 台北市中正區長沙街 1 段 20 號 (國軍英雄館軍友餐廳二樓宴會廳)

3530 晶相光 20190618 新竹市科學工業園區力行一路 12 號 1 樓簡報室

3548 兆利 20190618 新北市新莊區五工五路十三號 B1(本公司員工餐廳)

3591 艾笛森 20190618 新北市中和區中正路 800 號 10 樓 (本公司訓練教室)

3679 新至陞 20190618 晶宴會館新莊館 (新北市新莊區思源路 40 號，B 劇場)

3689 湧德 20190618 桃園市蘆竹區南崁路一段 108 號 (尊爵天際大飯店)

4438 廣越 20190618 台北市內湖區瑞光路 607 號 R 樓會議室

4554 橙的 20190618 台中市西屯區東大路一段 951 號四樓 (逢甲大學中科校區 A401 講堂)

4904 遠傳 20190618 台北國軍英雄館 (台北市長沙街一段 20 號)

4966 譜瑞 - KY 20190618 台北市信義路 4 段 236 號 7 樓

5240 建騰 20190618 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓自由廣場會議中心

6129 普誠 20190618 新北市新店區中興路三段 219-2 號二樓 (中信商務會館)

6148 驊宏資 20190618 台北市中正區北平東路 30 號 5 樓會議廳

6191 精成科 20190618 新北市新店區北新路三段 223 號 2 樓 (台北矽谷國際會議中心)

6235 華孚 20190618 桃園市龜山區文二一街 68 號林口福容大飯店 3 樓珊瑚廳

6269 台郡 20190618 高雄市大寮區大發工業區莒光一街 23 號 (本公司餐廳)

6609 瀧澤科 20190618 桃園市平鎮區延平路三段 505 號 (本公司會議廳)

6611 方舟 20190618 台北市內湖區瑞光路 583 巷 31 號 2 樓 (本公司會議室)

6672 騰輝電子 - KY20190618 台北市內湖區行善路 397 號 3 樓國際會議中心

8406 金可 - KY 20190618 台中市大雅區科雅二路 8 號 2 樓 (會議室)

2439 美律 20190619 台中市南屯區工業區 23 路 22 號

3354 律勝 20190619 台南市新市區南科三路 22 號 (201 會議室)

4131 晶宇 20190619 苗栗縣竹南鎮科中路 31 號 (本公司大會議室)

4192 杏國 20190619 宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路 95 號

4205 中華食 20190619 屏東廠 (屏東縣潮州鎮介壽路 468 號)

6679 鈺太科技 20190619 新竹科學工業園區工業東二路 1 號 2 樓牛頓廳

8027 鈦昇 20190619 高雄市燕巢區橫山路 61 號 (本公司 4 樓會議室)

8215 明基材 20190619 住都大飯店住祥廳（桃園市桃園區桃鶯路 398 號）

1454 台富 20190620 台北市西寧北路 70-1 號 6 樓 (彰化高商校友會)

1589 永冠 - KY 20190620 桃禧航空城酒店二樓桃園廳 (桃園市大園區大觀路 777 號)

2033 佳大 20190620 本公司永康二廠二樓會議室 (臺南市永康區中正北路九六五號)

2235 謚源 20190620 桃園市龜山區頂湖路 24 號本公司會議室

3257 虹冠電 20190620 新竹科學園區展業一路 2 號 2 樓 (台灣科學工業園區科學工業同業公會 203 會議室)

3481 群創 20190620 苗栗縣竹南鎮科研路 36 號 3 樓 (新竹科學工業園區竹南園區行政服務中心大禮堂)

3545 敦泰 20190620 新竹市科學園區工業東二路 1 號科技生活館會議室 (愛因斯坦廳)

3587 閎康 20190620 新竹科學園區力行一路 1 號 (B1 教育訓練室)

4737 華廣 20190620 台中市南區大慶街二段 100 號

4923 力士 20190620 新北市三重區中正北路 399 號

4994 傳奇 20190620 台北市松山區復興北路 99 號 15 樓 ((牛牛牛) 亞會議中心)

5291 邑昇 20190620 桃園市龜山區山鶯路中華巷 2 號 4 樓本公司會議室

6648 斯其大 20190620 台北市仁愛路三段 160 號 (台北福華大飯店 CR405 室)

8131 福懋科 20190620 雲林縣斗六市石榴路 317 號福懋興業簡報室

1236 宏亞 20190621 桃園市八德區建國路 386 號 (本公司建國廠)

1305 華夏 20190621 苗栗縣竹南鎮公園路 106 號 (兆品酒店)

1788 杏昌 20190621 新北市三重區重新路 5 段 609 巷 10 號 2 樓之 2(湯城工業園區)

2301 光寶科 20190621 光寶科技大樓國際會議中心 (台北市內湖區瑞光路三九二號一樓)

2351 順德 20190621 本公司會議室 (彰化市彰南路 2 段 260 號)

2498 宏達電 20190621 桃園住都大飯店金龍廳 (地址: 桃園市桃鶯路 398 號)

2596 綠意 20190621 台北市市民大道五段 99 號 4 樓 (台北偶戲館研習教室)

3044 健鼎 20190621 桃園市平鎮區南豐路 261 號 (平鎮工業區管理中心會議室)

3228 金麗科 20190621 新竹科學工業園區新竹市展業一路 2 號 (園區同業公會 203 會議室)

3521 鴻翊 20190621 新北市中和區中正路 631 號 3 樓 (瓏山林台北中和飯店)

3526 凡甲 20190621 新北市中和區中山路三段 102 號 3 樓 (本公司會議室)

3645 達邁 20190621 新竹縣新埔鎮文德路 3 段 127 號二樓會議室

4102 永日 20190621 台中市大甲區成功路 315 號 (鐵砧山鄉野莊)

4119 旭富 20190621 桃園市蘆竹區長榮路 55 號 (富立登國際大飯店)

6183 關貿 20190621 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓

6512 啟發電 20190621 新竹縣竹北巿復興一街 251 號 5 樓 (寰宇廳)

6695 芯鼎 20190621 新竹科學工業園區工業東二路一號 (科學園區科技生活館) 伽利略廳

8096 擎亞 20190621 台北市內湖區堤頂大道一段 327 號 (莉蓮會館)

8479 台灣藝術 20190621 高雄市苓雅區中山二路 483 號

9960 邁達康 20190621 高雄市苓雅區海邊路二十九號二樓之一

1308 亞聚 20190624 高雄市鳥松區圓山路 2 號高雄圓山大飯店 5 樓柏壽廳

1309 臺達化 20190624 高雄市鳥松區圓山路 2 號高雄圓山大飯店 5 樓松鶴廳

1439 中和 20190624 台北市復興北路 99 號 15 樓 (牛牛牛) 亞國際會議中心

2312 金寶 20190624 新北市深坑區北深路 3 段 147 號

2488 漢平 20190624 本公司生產大樓 6 樓 (台南市仁德區中正路三段 256 號)

2809 京城銀 20190624 台南市中西區西門路一段 506 號 14 樓大禮堂

3014 聯陽 20190624 新竹科學工業園區創新一路 9 號本公司會議室

3528 安馳 20190624 新北市汐止區大同路一段 128 號 4 樓 (富信大飯店)

4168 醣聯 20190624 新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓 (遠雄購物中心 4 樓展覽館 1)

6230 超眾 20190624 新北市三重區光復路一段 67 號 (珍豪大飯店會議廳)

6665 康聯生醫 20190624 新北市新店區北新路三段 223 號 2 樓

8444 綠河 - KY 20190624 台北福華大飯店 (台北市仁愛路三段 160 號 B2 福華三區)

9911 櫻花 20190624 台中市大雅區雅潭路四段 436 號 (本公司大雅廠)

1269 乾杯 20190625 台北市中正區忠孝東路 2 段 88 號地下一樓台北金融中心

3144 新揚科 20190625 高雄市路竹區路科五路 23 號 (南部科學園區管理局高雄園區國際會議廳)

3150 鈺寶 20190625 新竹科學園區工業東二路 1 號 2 樓牛頓廳

4555 氣立 20190625 新北市泰山區貴鳳街 21 號 3 樓 (本公司 301 會議室)

5348 系通 20190625 苗栗縣竹南鎮科中路 31 號 1 樓大會議室

6282 康舒 20190625 新北市淡水區淡金路三段 159 號

6409 旭隼 20190625 台北市內湖區新堤頂大道一段三二七號二樓 (莉蓮會館)

6612 奈米醫材 20190625 本公司 (新竹縣竹北市生醫路 2 段 16 號 4 樓)

6683 雍智科技 20190625 新竹縣竹北市莊敬北路 431 號 1 樓 (本公司會議室)

8110 華東 20190625 高雄市高雄加工出口區北一路 18 號本公司 5 樓會議室

8222 寶一 20190625 台南市新營區新工路二十八號 (新營工業區服務中心地下一樓大會議室)

9905 大華 20190625 新北市泰山區明志路 3 段 533 號中國製罐大樓五樓

2059 川湖 20190626 高雄市路竹區後鄉里順安路 299 號 (本公司辦公大樓地下室)

2613 中櫃 20190626 台中巿梧棲區文化路二段 85 號 (梧棲區農會產業文化大樓)

3455 由田 20190626 新北市中和區連城路 268 號 10 樓之 1(本公司訓練教室)

3693 營邦 20190626 桃園市大園區橫峰里 26 鄰領航北路 4 段 152 號

5457 宣德 20190626 桃園市龜山區民生北路一段 568 號 (本公司會議室)

8409 商之器 20190626 台北市內湖路一段 516 號 5 樓 (本公司會議室)

2527 宏璟 20190627 新北市汐止區康寧街 751 巷 13 號 (日月光國際家飾展覽館)

3219 倚強 20190627 台北市松山區南京東路五段 188 號 6 樓 (藍帝斯國際數位商務中心)

3686 達能 20190627 桃園市觀音區大潭三路 12 巷 2 號 (桃園市桃科、環科及大潭產業園區聯合服務中心 2 樓)

4174 浩鼎 20190627 元富證券股份有限公司教育訓練中心 (台北市大安區敦化南路二段 97 號 11 樓)

5278 尚凡 20190627 台北市羅斯福路四段 85 號 B1(集思台大會議中心達文西廳)

5344 立衛 20190627 新竹市科學工業園區科技生活館 2 樓牛頓廳 (新竹科學工業園區工業東二路一號 2 樓)

5383 金利 20190627 桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路四號

8038 長園科 20190627 中部科學工業園區管理局 4 樓 401 會議室 (台中市西屯區中科路 2 號 4 樓)

1310 台苯 20190628 高雄市林園區工業一路七號 (本公司高雄廠)

3346 麗清 20190628 新北市中和區中正路 631 號 (瓏山林台北中和飯店西北廳)

3605 宏致 20190628 桃園市中壢區過嶺路二段 530-6 號 (本公司精工中心)

4161 聿新科 20190628 本公司一樓視聽室 (苗栗縣竹南鎮公館里中華南路 188 號)

4807 日成 - KY 20190628 集思北科大會議中心奧米伽廳 (台北科技大學億光大樓)

6431 光麗 - KY 20190628 社團法人台南市建築師公會會議室 (台南市永華路 2 段 248 號 10 樓)

6452 康友 - KY 20190628 台北市信義區信義路五段 1 號 105 室

6582 申豐 20190628 屏東縣東港鎮大鵬路 100 號 3 樓 (福灣莊園 3 樓會議廳)

6674 鋐寶科技 20190628 新竹縣竹北市台元一街 3 號 2 樓 (台元科技園區三期會館宴會廳)

6696 仁新 20190628 台北市信義區松仁路 9 號 1 樓 (國泰金融會議廳 G 廳)

8112 至上 20190628 駿宇飯店 (台北市內湖區民權東路六段 123 巷 34 弄 1 號 2 樓)

8480 泰昇 - KY 20190628 台北市中正區忠孝東路二段 95 號 13 樓 (兆豐證券大樓 13 樓會議室)

8491 真好玩 20190628 台北市松山區復興北路 99 號 15 樓 ((牛牛牛) 亞會議中心)

註：有 * 號者為「臨時會」，無註記者為「常會」。

