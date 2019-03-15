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[表一6]上市上櫃股東會一覽表

代碼   股票名稱 日期     地                    點
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*2472  立隆電   20190315 立隆電子工業股份有限公司一樓會議室 (台中市大里區國光路一段 147 號)
*8080  奧斯特   20190315 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓 (南港軟體育成中心)     
*3168  眾福科   20190318 東方科學園區 C 棟 (新北市汐止區新台五路一段 96 號 2 樓)      
*4177  柏登     20190319 台北市內湖路一段 516 號 6 樓 (實踐菁英會館 603 室)           
*8374  羅昇     20190319 新北市三重區光復路一段 67 號 (珍豪大飯店)                
*6589  台康生技 20190321 財團法人生物技術開發中心 B 棟 1 樓國際會議廳 (新北市汐止區康寧街 169 巷 101 號 B 棟 1 樓)
*1566  捷邦     20190327 「儷宴會館 (關西館)」(新竹縣關西鎮中山東路 5 號)         
*5392  應華     20190327 台北市松山區復興北路 99 號 6 樓 (會議中心)                 
*6724  創王     20190327 台北市內湖區新湖二路 257 號 5 樓之 3
*6140  訊達     20190328 台北市建國北路二段 147 號 B1(訊達電腦 B102 會議室)         
*6705  振躍精密 20190328 新北市土城區中央路三段 222-1 號
*2733  維格     20190329 新北市五股區成泰路一段 87 號 (本公司 M 樓)                 
 6443  元晶     20190329 屏東縣屏東市大溪路 335 之 12 號 (本公司屏東廠)             
*6431  光麗 - KY  20190403 社團法人台南市建築師公會會議室 (台南市永華路 2 段 248 號 10 樓)
*2239  英利 - KY  20190412 彰化福泰商務飯店 B1 望廳 (彰化市建寶街 20 號 B1)            
 2380  虹光     20190412 新竹科學工業園區研新一路 20 號
 5227  立凱 - KY  20190412 桃園市桃園區大興西路一段 200 號 (福容大飯店 - 桃園店 3 樓櫻花廳)
 2231  為升     20190417 彰化縣福興鄉彰鹿路 6 段 546 巷 6 號 (本公司員工餐廳)         
*1507  永大     20190418 台北矽谷國際會議中心 B2(新北市新店區北新路 3 段 223 號 B2)  
*3564  其陽     20190418 新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓 (遠雄 U-TOWN 宴會廳)     
 2430  燦坤     20190419 台北市內湖區堤頂大道一段 331 號 6 樓
 6461  益得     20190423 新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路 20 號 B1（本公司益得廠）    
*6697  東捷資訊 20190423 台北市三重路 19-10 號 A 棟 2 樓 (南港軟體園區會議中心)       
 8440  綠電     20190423 桃園市楊梅區頭湖里泰圳路 313 巷 128 號
 4152  台微體   20190424 台北市南港區三重路 19-10 號 2F
 5864  致和證   20190424 台南勞工育樂中心 (台南市南門路 261 號)
 8179  旭德     20190426 新竹縣湖口鄉光復北路 65 號 1 樓會議室
 9103  美德醫療 - DR20190426 Maharajah_Suite,Holiday_Inn_Singapore_Orchard_City_Centre,11_Cavenagh_Road,Singapore_229616
 9105  泰金寶 - DR20190426 60 號, Moo_8,Sethakij 路, Tambon_Klong_Maduea,Samut_Sakhon 省, RD 大樓 5 樓會議廳
 6493  雷虎生   20190430 本公司會議室 (台中市西屯區工業區六路 7 號)               
 8438  昶昕     20190430 桃園市大園區大工路 19 號 (本公司大園一廠二樓會議室)      
 2496  卓越     20190502 苗栗縣竹南鎮科中路 11 號 2 樓（本公司會議室）             
 3290  東浦     20190503 台中市西區館前路 57 號地下一樓國際 II 廳 (全國大飯店)      
 6539  翔宇     20190503 台北市內湖區行愛路 77 巷 65 號 8 樓會議室
 8074  鉅橡     20190503 台南市佳里區海澄里萊芊寮 12-18 號 4 樓
 6657  華安     20190506 台北市內湖區瑞光路 583 巷 21 號 6 樓之 3(本公司會議室)       
 6185  幃翔     20190507 新北市土城區三民路四號 (經濟部工業局土城工業區服務中心三樓會議室)
 6633  萊鎂醫   20190507 新竹縣竹北市生醫路二段 22 號 1 樓
 6642  富致     20190507 新北市勞工活動中心 - 504 教室 (新北市五股區五工六路 9 號)   
 8482  商億 - KY  20190507 台北深坑假日飯店 (新北市深坑區北深路 3 段 265 號)3F-VIP2 會議室
 9929  秋雨     20190507 桃園巿龜山區文化一路 53 號 2 樓 (林口工業區服務中心)       
 2062  橋椿     20190508 臺中市西屯區台灣大道四段 610 號 4 樓
 6425  易發     20190508 桃園市中壢區自強四路 3-2 號 (本公司)
 6219  富旺     20190510 台中市西區大隆路 20 號 4 樓之 5(本公司訓練教室)            
 6649  台生材   20190510 新竹縣竹北市生醫路二段 18 號一樓 (竹北生醫園區生技大樓 112 會議室)
 8913  全銓     20190510 台北市信義路四段 236 號 7 樓 (三商美邦宏遠大樓 7 樓)         
 6435  大中     20190513 新竹科學工業園區篤行一路 6 號
 8937  合騏     20190513 嘉義縣義竹鄉義竹工業區義工二路二號 (本公司會議室)      
 4172  因華     20190515 台北市內湖區堤頂大道二段 207 號 (學學文創一樓)           
 2101  南港     20190516 本公司新豐廠 (新竹縣新豐鄉員山村新興路 399 號)           
 3443  創意     20190516 新竹市新竹科學工業園區力行六路 10 號 3 樓                 
 3673  TPK-KY   20190516 台北市信義區信義路五段 1 號 4 樓 (台北國際會議中心 4 樓貴賓廳)
 4151  明躍     20190516 彰化縣埔心鄉瑤鳳路一段 398 號 (本公司會議室)             
 6130  星寶國際 20190516 台北市大安區忠孝東路三段 197 號旁 (台北科技大學_億光大樓 3 樓_西格瑪廳 303 會議室)
 6580  台睿     20190516 台北市南港區三重路 19-10 號 A 棟 2 樓 (國際會議中心)         
 6680  鑫創電子 20190516 新北巿中和區中正路 726 號地下 2 樓會議室 (遠東世紀廣場 A 棟 B2)
 6716  應廣     20190516 新竹市公道五路 3 段 1 號 6 樓之 7
 8261  富鼎     20190516 台元科技園區第三期多功能會議室 (新竹縣竹北市台元一街 3 號三期會館 2 樓)
 8436  大江     20190516 屏東縣長治鄉德和村神農路 12 號
 8454  富邦媒   20190516 莉蓮會館 (台北市內湖區堤頂大道一段 327 號)               
 2637  慧洋 - KY  20190517 台北市大安區羅斯福路 4 段 85 號 B1(集思台大會議中心 - 洛克廳)
 2722  夏都     20190517 夏都城旅安平館城曜廳 (台南市南區新建路 47 號 3 樓)         
 5310  天剛     20190517 台北市市民大道七段 8 號 (台北松山意舍酒店)               
 6583  友松     20190517 台北市大同區重慶北路二段 153 號 B1
 8119  公信     20190517 新北巿汐止區新台五路一段 79 號 11 樓之 7(遠東科學園區 C 棟)  
 8424  惠普     20190517 台北市鄭州路 137 號一樓會議室
 1515  力山     20190521 台中市大里區仁化路 261 號本公司支援中心地下一樓簡報室   
 3081  聯亞     20190521 台南市新市區南科二路 12 號 (南科育成中心 B104 會議室)      
 6534  正瀚     20190521 南投縣南投市文獻路 89 號 (本公司會議室)
 6588  東典光電 20190521 宜蘭縣五結鄉利工二路 46 號 2 樓第一會議室                 
 8463  潤泰材   20190521 台北市八德路二段 260 號 3 樓 (中影八德大樓)                
 8467  波力 - KY  20190521 台中市豐原區新生北路 155 之 1 號 (台中市豐原區五里聯合活動中心)
 1218  泰山     20190523 彰化縣田中鎮興工路六號 (本公司員工教育訓練中心)        
 1268  漢來美食 20190523 高雄市前金區成功一路 266 號 9 樓金寶廳
 1563  巧新     20190523 雲林縣斗六市雲科路三段 80 號本公司地下一樓會議室        
 1773  勝一     20190523 高雄市永安區永工一路 5 號 (本公司)
 2712  遠雄來   20190523 花蓮縣壽豐鄉鹽寮村山嶺 18 號 - 花蓮遠雄悅來大飯店會議廳   
 2736  高野     20190523 富野溫泉休閒會館 (臺東縣卑南鄉溫泉村龍泉路 16 號)        
 2752  豆府     20190523 台北市中山區民權東路二段四十二號四樓
 2913  農林     20190523 苗栗縣三義鄉勝興村水美 307 巷 155 號 (苗栗分公司)          
 4527  方土霖   20190523 高雄市梓官區赤崁東路 57 號 (梓官區赤崁社區活動中心)      
 4747  強生     20190523 台北市中山北路四段 16 號 (救國團劍潭青年活動中心經國紀念堂 1 樓集賢廳)
 4995  晶達     20190523 新北市新店區寶橋路 235 巷 137 號 9 樓
 5315  光聯     20190523 台中市潭子區台中加工出口區復興路二號 (員工餐廳)        
 6023  元大期   20190523 台北市大安區安和路一段 27 號 13 樓 (中華民國期貨業商業同業公會會議室)
 6131  悠克     20190523 台北市松山區復興北路一號 3 樓之 2(藍色藝文空間 TP301 室)   
 6423  億而得   20190523 新竹縣竹北市台元街 26 號會館 2 樓 (多功能會議室)           
 6622  百聿數碼 20190523 台北市內湖區瑞光路 478 巷 18 弄 32 號 2 樓 (本公司會議室)      
 6709  昱厚生技 20190523 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓 (自由廣場會議廳)            
 1314  中石化   20190524 苗栗縣頭份市自強路 2 段 217 號 (本公司頭份廠)              
 1586  和勤     20190524 彰化縣溪湖鎮彰水路二段 762 號 (台糖溪湖糖廠教育館)       
 1594  日高     20190524 高雄市前金區中正四路 136 號 10 樓
 1605  華新     20190524 臺北市內湖區行善路 168 巷 15 號 1 樓多功能集會廳            
 2441  超豐     20190524 苗栗縣竹南鎮公義路一三六號地下室 (本公司訓練教室)      
 2945  三商家購 20190524 台北市建國北路二段 145 號 B1 會議室
 3093  港建     20190524 台灣港建股份有限公司 (桃園市蘆竹區南崁路二段 66 號五樓之一訓練教室)
 3303  岱稜     20190524 臺南市麻豆區麻豆農會大禮堂 (臺南市麻豆區新生北路 56 號)  
 3416  融程電   20190524 新北市三重區興德路 111 之 2 號 9 樓 (本公司員工教育訓練室)   
 4114  健喬     20190524 新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路 6 號 (本公司健喬廠)       
 4159  泉盛     20190524 台北市南港區三重路 19 之 10 號 A 棟 2 樓 (南港軟體園區一期 A 棟 2 樓視訊會議中心)
 4188  安克     20190524 桃園市楊梅區獅二路十號三樓
 4414  如興     20190524 台北市復興北路 99 號 15 樓 (牛牛牛) 亞會議中心              
 4743  合一     20190524 台北市濟南路一段 2-1 號 4 樓 (臺大校友會館 4 樓)             
 4939  亞電     20190524 新竹市科學園區工業東二路 1 號
 4968  立積     20190524 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓 (自由廣場多功能會議室)      
 5234  達興材料 20190524 台中市西屯區科園路 21 號 (朝陽科技大學推廣教育中心)      
 5271  紘通     20190524 新北市三重區中正北路 399 號 (京樺國際宴會廳)             
 5871  中租 - KY  20190524 台北市內湖區瑞光路 399 號 2 樓 (自由廣場會議中心 - 國際演藝廳)
 6139  亞翔     20190524 新竹縣湖口鄉仁愛路九號
 6251  定穎     20190524 桃園住都大飯店台北廳 (桃園市桃鶯路 398 號)               
 6266  泰詠     20190524 新竹市牛埔東路 480 號
 6496  科懋     20190524 南港軟體育成中心 447 會議室 (台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓)
 6597  立誠     20190524 本公司會議室 (桃園市蘆竹區南山路二段 303 號 1 樓)          
 6613  朋億     20190524 新竹縣竹北市嘉豐南路二段 76 號 2 樓 (仁發 APEC 商務中心二樓會議室)
 8028  昇陽半導體 20190524 集思竹科會議中心 - 新竹科技生活館二樓愛因斯坦廳         
 8083  瑞穎     20190524 新北市勞工活動中心 (新北市五股區五工六路九號)          
 9940  信義     20190524 台大醫院國際會議中心 (台北市徐州路 2 號)                 
 1701  中化     20190527 台北市徐州路二號四樓 (台大醫院國際會議中心 401 室)       
 1780  立弘     20190527 桃園巿觀音區觀音工業區工業五路三號 (觀音廠區服務中心三樓禮堂)
 3122  笙泉     20190527 新竹縣竹北市台元一街 3 號 2 樓 (台元科技園區 3 期多功能會議室)
 4543  萬在     20190527 台南市永福路一段 189 號 11 樓 (台南國泰置地廣場)           
 8450  霹靂     20190527 雲林縣虎尾鎮中溪里中興路 88 號
 1814  東光訊   20190528 尊爵天際大飯店 (桃園市蘆竹區南崁路一段 108 號 B1 紫雲一廳) 
 2305  全友     20190528 新竹市科學工業園區工業東三路 6 號本公司會議室           
 2395  研華     20190528 台北市內湖區瑞光路 26 巷 20 弄 1 號 B1
 2548  華固     20190528 台北市基隆路一段 333 號 33 樓 (台北世界貿易中心)           
 2597  潤弘     20190528 台北市八德路二段 260 號 3 樓 (中影八德大樓)                
 2739  寒舍     20190528 台北喜來登大飯店二樓瑞穗廳 (地址: 台北巿忠孝東路一段十二號地下二樓)
 3557  嘉威     20190528 高雄市楠梓區加昌路 600 之 7 號 (楠梓加工出口區管理處第二會議室)
 4108  懷特     20190528 桃園市楊梅區獅二路十號三樓
 4194  禾生技   20190528 台北市內湖區內湖路一段 91 巷 17 號 7 樓（珠寶大樓 7 樓會議室）
 4536  拓凱     20190528 台中市南屯區工業區 20 路 17 號 (本公司 B1 會議廳)            
 5904  寶雅     20190528 台南市中西區民族路三段 74 號 (本公司 6 樓會議室)           
 6560  欣普羅   20190528 新北市新莊區中正路 80 號 4 樓 B 教室 (新莊區農會)            
 6639  源大     20190528 中華人才培訓中心 105 會議室 (桃園市楊梅區青年路 3 號)      
 8942  森鉅     20190528 台南市歸仁區信義南路 78 號 (國際會議廳)
 1213  大飲     20190529 臺北市長沙街一段 20 號 (國軍英雄館宴會廳)                
 1256  鮮活果汁 - KY20190529 寬悅花園酒店 (嘉義市東區保順路 69 號)
 1264  德麥     20190529 新北市五股區五工六路 9 號 3 樓 A 會議室
 1339  昭輝     20190529 彰化縣鹿港鎮興業路八號 (昭輝實業會議室)                
 1409  新纖     20190529 新光人壽大樓 (台北市中山區南京東路 2 段 123 號 16 樓大禮堂)  
 1592  英瑞 - KY  20190529 台南市南區新建路 47 號 3 樓 (夏都城旅 城曜廳)           
 1707  葡萄王   20190529 桃園市平鎮區金陵路二段 402 號 (平鎮總公司 8 樓)            
 1731  美吾華   20190529 桃園市楊梅區獅二路 10 號 3 樓
 1813  寶利徠   20190529 桃禧航空城酒店 (桃園市大園區大觀路 777 號) 二樓大園廳     
 2480  敦陽科   20190529 新竹市北大路 282 號 (新竹第三信用合作社十三樓會議中心)   
 2614  東森     20190529 台北市仁愛路 3 段 160 號福華大飯店地下二樓福華廳          
 2641  正德     20190529 本公司會議室 (高雄市苓雅區海邊路 31 號 3 樓)               
 2732  六角     20190529 台灣大學竹北分部碧禎館 1 樓 107 會議室 (新竹縣竹北市莊敬一路 88 號)
 2851  中再保   20190529 台北市中山南路 11 號財團法人張榮發基金會 8 樓 802 會議室    
 2926  誠品生活 20190529 台北市信義區松高路 11 號 6 樓 (誠品信義店視聽室)           
 2939  凱羿 - KY  20190529 臺北市濟南路一段 2-1 號 3 樓 A 室 (臺大校友會館)             
 3030  德律     20190529 台北市磺溪街三十六之一號三樓
 3088  艾訊     20190529 新北市汐止區南興路 55 號 8 樓
 3130  一零四   20190529 一零四資訊科技總公司 (新北市新店區寶中路 119 號 3 樓)      
 3167  大量     20190529 桃園市八德區友聯街 49 號 (本公司)
 3169  亞信     20190529 新竹市科學工業園區工業東二路一號科技生活館 4F 巴哈廳    
 3188  鑫龍騰   20190529 高雄市三民區博愛一路 300 號 4 樓 (土銀大樓會議室)          
 3189  景碩     20190529 桃園市新屋區中華路 1245 號 (本公司石磊廠員工餐廳)        
 3413  京鼎     20190529 新竹科學園區竹南鎮科中路 16 號 2 樓
 3563  牧德     20190529 新竹科學園區新安路 2-1 號尼尼生活館 1F 會議室             
 3680  家登     20190529 新北市土城區中央路四段二號九樓 (教育訓練中心)          
 4121  優盛     20190529 台北市內湖區內湖路一段 516 號 6 樓 603 室
 4153  鈺緯     20190529 新北市中和區中山路二段 351 號 10 樓 (國際會議廳)           
 4722  國精化   20190529 高雄市永安區維新里永工五路二號一樓員工活動中心        
 4972  湯石照明 20190529 新北市板橋區大觀路三段 240 號 (崑崙公園市民活動中心)     
 5209  新鼎     20190529 台北市八德路 3 段 2 號 5 樓 (台北市電腦公會聯誼中心 501 室)    
 5230  雷笛克光學 20190529 瓏山林台北中和飯店 3F 東廳 (新北市中和區中正路 631 號)     
 5263  智崴     20190529 高雄市前鎮區復興四路 9 號 (智崴資訊 A 棟大禮堂)            
 5274  信驊     20190529 新竹科技生活館 2 樓達爾文廳 (新竹市科學園區工業東二路 1 號 2 樓)
 5403  中菲     20190529 台北市行愛路 151 號 3 樓 (本公司會議室)
 5508  永信建   20190529 高雄市新興區六合路 183 號 12 樓 (本公司會議室)             
 5514  三豐     20190529 台北市市民大道三段 83 號 2 樓 (美麗信花園酒店晶鑽廳)       
 5536  聖暉     20190529 台中市西屯區文心路二段 201 號 B2(順天經貿廣場國際廳)     
 6151  晉倫     20190529 桃園市大園區大觀路 777 號 (桃禧航空城酒店)               
 6155  鈞寶     20190529 桃園市平鎮區南豐路 269 號 (本公司會議室)                 
 6180  橘子     20190529 維多麗亞酒店一樓宴會廳 (台北市敬業四路 168 號)           
 6202  盛群     20190529 新竹科學園區工業東二路一號科技生活館愛迪生廳          
 6417  韋僑     20190529 台中市大里區仁化里工業路 2 號二樓會議室 (經濟部工業局大里工業區服務中心二樓會議室)
 6438  迅得     20190529 桃園市中壢區榮民路 396 號 2 樓 (中壢區中山里集會所)        
 6456  GIS-KY   20190529 苗栗縣竹南鎮科研路 36 號 3 樓 (新竹科學工業園區竹南園區行政服務中心大禮堂)
 6494  九齊     20190529 新竹市水利路 81 號二樓國際會議廳
 6504  南六     20190529 高雄市燕巢區四林路 699 號 (本公司三樓會議室)             
 6530  創威     20190529 集思台大會議中心亞歷山大廳 (台北市大安區羅斯福路四段 85 號 B1)
 6569  醫揚     20190529 新北市新店區寶橋路 235 巷 135 號 9 樓
 6581  鋼聯     20190529 長榮桂冠酒店 (台中市臺灣大道二段 666 號) 地下 2 樓桂冠廳    
 6585  鼎基     20190529 高雄市小港區北林路 8-1 號 (A 棟二樓辦公室)                
 6705  振躍精密 20190529 新北市土城區中央路三段 222-1 號四樓 (本公司會議室)       
 8039  台虹     20190529 高雄市前鎮區高雄加工出口區環區三路一號                
 8240  華宏     20190529 高雄市前金區中正四路 211 號 5 樓 (兆豐銀行南區員工訓練中心)
 8255  朋程     20190529 桃園市蘆竹區南崁路 2 段 22 號地下一樓會議室               
 8401  白紗科   20190529 台中市太平區育賢路 286 號 (賀緹酒店)
 8487  愛爾達   20190529 台北市中正區徐州路 2 號 (台大醫院國際會議中心 202 室)      
 8928  鉅明     20190529 高雄市大寮區華中路一號 (大發工業區管理中心禮堂)        
 8940  新天地   20190529 台中市北屯區崇德五路三四五號三樓會議廳                
 9933  中鼎     20190529 台北市中山北路七段 127 號 (沃田旅店國際會議廳)           
 1528  恩德     20190530 桃園市中壢區中壢工業區服務中心二樓訓練教室 (桃園市中壢區東園路 57 號)
 1598  岱宇     20190530 彰化縣和美鎮全興工業區工一路 1 號 (本公司總廠大會議室)   
 1702  南僑     20190530 台北市衡陽路 51 號 6 樓之 6 台北金融園區願景廳              
 1711  永光     20190530 臺北市八德路二段 260 號 3 樓中影八德大樓
 1752  南光     20190530 台南市新化區中山路 1001 號 (本公司綜合製劑大樓地下室大會議室)
 2017  官田鋼   20190530 台南市南門路 261 號 (台南市勞工育樂中心第一會議室)       
 2408  南亞科   20190530 桃園市蘆竹區南崁路 1 段 336 號
 2633  台灣高鐵 20190530 國泰金融會議廳 (台北市信義區松仁路 9 號 1 樓)              
 2748  雲品     20190530 新北市新莊區五工路 66 號 6 樓 (新莊頤品大飯店)             
 3010  華立     20190530 高雄市前金區中正四路 211 號 5 樓 (兆豐銀行南區員工訓練中心)
 3138  耀登     20190530 桃園市八德區和平路 772 巷 19 號
 3264  欣銓     20190530 新竹縣湖口鄉光復北路 12 號地下一樓 (國際會議廳)          
 3374  精材     20190530 桃園市中壢區吉林路 23 號地下一樓
 3706  神達     20190530 新竹科學工業園區展業一路 2 號 1 樓 101 會議室               
 4130  健亞     20190530 新竹縣湖口鄉新竹工業區工業一路一號 (健亞生物科技股份有限公司湖口廠)
 4155  訊映     20190530 新竹市公道五路二段 91 號
 4578  總格精密 20190530 桃園市中壢區中壢工業區東園路 57 號二樓
 4951  精拓科   20190530 新竹縣竹北市台元街 26 號 2 樓 (台元一期會館 2 樓多功能會議室)
 5007  三星     20190530 本公司交誼廳 (台南市歸仁區南興里中山路三段 355 號)       
 5516  雙喜     20190530 雙喜營造股份有限公司 1 樓會議室 (新竹市民族路 186 號)      
 6024  群益期   20190530 台北市大安區敦化南路二段 97 號 B2
 6109  亞元     20190530 新北市新店區寶橋路 235 巷 135 號 9 樓
 6196  帆宣     20190530 臺北市南港區園區街 3 號 3 樓視聽會議中心舉行              
 6238  勝麗     20190530 新竹縣竹北市泰和路 84 號
 6288  聯嘉     20190530 新竹科學工業園區苗栗縣竹南鎮科東一路二號              
 6441  廣錠     20190530 新北市新莊區中正路 542-17 號 2 樓 (本公司會議室)           
 6464  台數科   20190530 台中市烏日區溫泉路 2 號 (清新溫泉飯店宴會廳)             
 6470  宇智     20190530 新竹市金山八街一號一樓會議室
 6549  景凱     20190530 新竹縣竹北市生醫路二段 2 號 1 樓
 6643  M31      20190530 新竹縣竹北市台元一街 3 號 2 樓多功能會議室                
 6803  崑鼎     20190530 台北市士林區中山北路七段 127 號 (沃田旅店 505 會議室)      
 8271  宇瞻     20190530 新北市深坑區北深路三段 265 號 3 樓 (台北深坑假日飯店 VIP3 會議室)
 8416  實威     20190530 台北市內湖區行愛路 78 巷 28 號 5 樓之 3(本公司大會議室)      
 8462  柏文     20190530 高雄市左營區崇德路 801 號 (蓮潭國際會館會議室)           
 8916  光隆     20190530 桃園市中壢區過嶺路二段 491 號 (光隆研發暨物流中心)       
 1210  大成     20190531 台南市永康區蔦松二街 3 號 (本公司台南總公司禮堂)         
 1338  廣華 - KY  20190531 北市大安區羅斯福路四段 85 號地下一樓 (集思台大會議中心洛克廳)
 1727  中華化   20190531 桃園市觀音區樹林里工業五路 15 號
 1733  五鼎     20190531 新竹市科學工業園區力行五路七號 (本公司 101 會議室)       
 1762  中化生   20190531 台北市中正區徐州路 2 號 4 樓 (台大醫院國際會議中心 401 室)   
 1776  展宇     20190531 新竹縣總工會 (新竹縣竹北市縣政八街 77 號 3 樓)             
 2063  世鎧     20190531 高雄市岡山區本洲里本工路 17 號 (岡山本洲工業區服務中心二樓會議室)
 2461  光群雷   20190531 新竹市科學工業園區工業東二路 1 號 4 樓集思竹科會議中心羅西尼廳
 2634  漢翔     20190531 台中市沙鹿區忠貞路 20 巷 176 號 (漢翔航太研習園區)         
 2642  宅配通   20190531 台北市南港區三重路 19-11 號 4 樓 (E 棟)
 2820  華票     20190531 台北市羅斯福路四段 85 號集思會議中心 (台大館) 地下一樓蘇格拉底廳
 2823  中壽     20190531 本公司北投訓練中心 (台北市北投路二段九號 B1)            
 3005  神基     20190531 桃園市龜山區文二一街 68 號林口福容大飯店 3 樓珊瑚廳       
 3236  千如     20190531 桃園市楊梅區楊湖路一段 422 號 (本公司三樓禮堂)           
 3388  崇越電   20190531 台北市電腦公會 (台北市八德路三段 2 號 5 樓)                
 3675  德微     20190531 新北市深坑區北深路三段一五五巷二十三號六樓            
 3708  上緯投控 20190531 南投市南崗三路 21 號 (南崗工業區服務中心南崗會館)        
 4144  康聯 - KY  20190531 台北市松山區復興北路 99 號 15 樓 (” 牛牛牛”亞國際會議中心會議室)
 4198  環瑞醫   20190531 台北市松山區復興北路 369 號 7 樓 (光鹽會議中心)            
 4916  事欣科   20190531 桃園市中壢區中壢工業區服務中心二樓訓練教室 (桃園市中壢區東園路 57 號)
 5288  豐祥 - KY  20190531 新北市新莊區新樹路 222 號 (新莊勞工中心)                 
 5530  龍巖     20190531 新北市汐止區東勢街 111 號 (本公司演講廳)                 
 5878  台名     20190531 台北市館前路 49 號 6 樓本公司會議室舉行
 6026  福邦證   20190531 台北市濟南路一段 2 之 1 號 3A 會議室 (台大校友會館)          
 6292  迅德     20190531 桃園市龜山區民生北路一段三十八之一號 (本公司七樓活動中心)
 6457  紘康     20190531 台北市士林區士商路 189 號 B1(國立台灣科學教育館)         
 6505  台塑化   20190531 台北市敦化北路 100 號王朝大酒店 2 樓國際大會堂            
 6570  維田     20190531 遠東世紀廣場二期管委會會議室 (新北市中和區中正路 716 號 B2)
 6579  研揚     20190531 新北市新店區寶橋路 235 巷 135 號 9 樓
 6603  富強鑫   20190531 富強鑫精密工業 (台南市關廟區埤頭里保東路 269 號)         
 8066  來思達   20190531 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓 (自由廣場會議中心 - 會議室)   
 8176  智捷     20190531 新竹科學工業園區展業一路 2 號 2F
 8341  日友     20190531 雲林縣元長鄉元東路 1-20 號 (本公司會議室)                
 8383  千附     20190531 桃園市蘆竹區南崁路一段 99 號 9 樓
 8420  明揚     20190531 屏東縣屏東市前進里屏加路 1 號 (屏東加工出口區管理處會議室)
 8938  明安     20190531 高雄市立社會教育館 (高雄市小港區學府路 115 號)           
 9934  成霖     20190531 臺中市潭子區 (臺中加工出口區) 建國路 1 號 3 樓              
 1584  精剛     20190603 台南市柳營區工一路 15 號 (本公司 1F 會議室)                
 2424  隴華     20190603 台北市中正區徐州路 2 號 (台大醫院國際會議中心 403 室)      
 3577  泓格     20190603 新竹縣湖口鄉光復北路 111 號 (本公司一樓會議室)           
 4171  瑞基     20190603 台中市西屯區中部科學園區科園二路 19 號 (本公司一廠一樓視聽室)
 5523  豐謙     20190603 台中市西區台灣大道二段 501 號 10 樓之 2 會議室              
 1413  宏洲     20190604 桃園市龜山區楓樹村宏洲街 29 號
 3038  全台     20190604 高雄市高雄加工出口區中一路五號
 3176  基亞     20190604 台北市南港區三重路 19-10 號 2 樓視訊會議中心 (A 棟 2 樓)      
 4544  春日     20190604 高雄市岡山區大寶街 50 號 (本公司會議室)
 6204  艾華     20190604 晶悅國際飯店 2F(桃園市桃園區大興路 269 號)               
 6682  碩鑽材料 20190604 新竹縣湖口鄉工業一路 3 號 1 樓
 1259  安心     20190605 台北市南港區三重路 19-10 號 2 樓 (A 棟) 會議室               
 1516  川飛     20190605 台北市信義區光復南路 495 號 11 樓
 1708  東鹼     20190605 宜蘭縣蘇澳鎮新城一路 120 號
 2330  台積電   20190605 本公司企業總部大樓 (新竹市科學工業園區力行六路八號晶圓十二 A 廠)
 2385  群光     20190605 新北市三重區光復路 2 段 69 號 (本公司會議室)               
 2478  大毅     20190605 本公司 (桃園市蘆竹區南山路三段 17 巷 4 號)                 
 2530  華建     20190605 台北市內湖區成功路五段 420 巷 28 號地下一樓               
 3026  禾伸堂   20190605 台北市內湖區內湖路一段 91 巷 17 號 7 樓（珠寶大樓 7 樓會議室）
 3034  聯詠     20190605 新竹科學工業園區篤行一路 2 號 2 樓會議室 (聯詠辦公大樓)    
 3048  益登     20190605 台北市士林區中山北路七段 127 號 (沃田旅店 502 會議室)      
 3373  熱映     20190605 新竹科學工業園區新竹縣寶山鄉工業東九路七號二樓        
 3701  大眾控   20190605 台北市內湖區洲子街 12 號 2 樓
 4137  麗豐 - KY  20190605 台北市松山區忠孝東路 5 段 510 號 26 樓 (會議室)              
 4927  泰鼎 - KY  20190605 台北市民權東路二段 41 號亞都麗緻飯店 B1 宴會廳            
 5223  安力 - KY  20190605 新北市新莊區中央路 469 號新莊典華飯店 3 樓會議廳 (伊麗莎白廳)
 5272  笙科     20190605 新竹縣竹北市台元街 26 號 (台元科技園區一期會館二樓多功能會議室)
 5484  慧友     20190605 新北市新店區寶橋路 235 巷 135 號 9 樓
 5604  中連貨運 20190605 台中酒廠 (台中市西屯區工業 28 路 2 號)
 6158  禾昌     20190605 桃園市桃鶯路 398 號 (住都大飯店)
 6208  日揚     20190605 台南市安南區長和路四段 231 巷 60 弄 41 號 (安南區布袋里活動中心)
 6242  立康     20190605 立康生醫事業股份有限公司國際會議廳 (地址：台南市永康區環工路 29 號)
 6276  安鈦克   20190605 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓西側會議室
 6416  瑞祺電通 20190605 新北市中和區建康路 10 號 4 樓
 6426  統新     20190605 台南市新市區南科三路 26 號 2 樓
 6525  捷敏 - KY  20190605 新北市板橋區民生路一段 33 號 B1(正隆廣場辦公大樓國際會議中心)
 6561  是方     20190605 台北市內湖區堤頂大道一段三二七號二樓 (莉蓮會館 - 里仁廳) 
 8466  美 (吉吉)-KY20190605 新北市土城區沛陂里三民路 4 號 3 樓 (經濟部工業局土城工業區服務中心)
 8908  欣雄     20190605 高雄市鳳山區國泰路一段 99 號 (本公司營管中心二樓會議室)  
 1457  宜進     20190606 桃園市龜山區楓樹村宏洲街二十九號 (子公司宏洲工廠)      
 1626  艾美特 - KY20190606 臺北市濟南路一段 2-1 號 4 樓會議室 (臺大校友會館)          
 1760  寶齡富錦 20190606 臺北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓 (南港軟體育成中心四樓會議室)
 2486  一詮     20190606 新北市新莊區五工路 95 號 3 樓 (新北產業園區服務中心 3 樓禮堂)
 2727  王品     20190606 台中市西區台灣大道二段 220 號 27 樓 (瑞助營造訓練中心)     
 3004  豐達科   20190606 桃園市平鎮區南東路 2 號 3 樓 302 室 (平鎮區農會)             
 3163  波若威   20190606 新竹市科學園區展業一路 2 號 (新竹科學園區同業公會 201 會議室)
 3206  志豐     20190606 新北市淡水區中正東路二段 91 號 2 樓 (成旅晶贊飯店星空廳)   
 3321  同泰     20190606 本公司教育訓練中心 (台中市大甲區青年路 123 號 5 樓)        
 3450  聯鈞     20190606 新北市板橋區民生路一段 33 號 B1(正隆廣場辦公大樓國際會議中心)
 3454  晶睿     20190606 新北市中和區連城路 192 號地下二樓會議室                 
 3511  矽瑪     20190606 尊爵大飯店 (桃園市桃園區莊敬路 1 段 300 號)                
 3659  百辰     20190606 台北市內湖區瑞光路 26 巷 20 弄 28 號 3 樓 (本公司會議室)       
 3666  光耀     20190606 新竹科學工業園區工業東二路 1 號 2 樓集思竹科會議中心牛頓廳
 3684  榮昌     20190606 新北市新店區寶橋路 233-2 號 8 樓 (本公司會議室)            
 3698  隆達     20190606 新竹市科學工業園區工業東二路一號
 4116  明基醫   20190606 台北市內湖區堤頂大道一段 327 號 2 樓莉蓮會館 - 里仁廳       
 4523  永彰     20190606 桃園市觀音區崙坪里八鄰一四○號 - 永彰觀音廠             
 4557  永新 - KY  20190606 嘉義市耐斯王子飯店 (嘉義市忠孝路 600 號)                 
 4736  泰博     20190606 本公司 (新北市五股區五工二路 127 號)
 5009  榮剛     20190606 台南市柳營區工二路 10 號 (本公司總部大樓 1F 會議室)        
 5013  強新     20190606 台南市佳里區海澄里萊芊寮 12 之 19 號 (本公司四樓會議室)    
 5213  亞昕     20190606 新北市林口區文化三路一段 1 號 (林口亞昕福朋喜來登飯店)   
 5289  宜鼎     20190606 新北市汐止區大同路一段 237 號 T1 棟 (RF1 會議室)            
 5475  德宏     20190606 桃園市楊梅區楊湖路二段 491 號 (三湖社區活動中心)         
 5529  志嘉     20190606 新竹市柴橋里柏川二路二十九號 (國家藝術園區俱樂部會議廳)
 6123  上奇     20190606 台北市內湖區成功路 5 段 420 巷 28 號 (康寧生活會館)          
 6176  瑞儀     20190606 高雄市高雄加工出口區中二路二號地下一樓                
 6201  亞弘電   20190606 台南市安定區中沙里沙崙 35 號 (本公司行政大樓會議室)      
 6412  群電     20190606 新北市三重區光復路二段 69 號 (本公司會議室)              
 6510  精測     20190606 桃園市中壢區民權路 398 號
 6523  達爾膚   20190606 台北市羅斯福路四段 85 號 B1(集思台大會議中心米開朗基羅廳)
 6527  明達醫   20190606 桃園市桃園區民生路 107 號 (桃園翰品酒店)                 
 6586  醣基     20190606 南港軟體園區一期 A 棟 2 樓視訊會議中心 (台北市南港區三重路 19 之 10 號 A 棟 2 樓)
 8011  台通     20190606 經濟部工業局新北產業園區服務中心三樓會議室 (地址: 新北市新莊區五工路 95 號)
 8342  益張     20190606 彰化縣埤頭鄉興工路 4 號 (本公司 5 樓會議室)                
 8435  鉅邁     20190606 台北市中山南路 11 號 10 樓 (張榮發基金會)
 8476  台境     20190606 本公司會議室 (台南市關廟區關新路二段 567 號)             
 8924  大田     20190606 屏東縣內埔鄉豐田村建富路 8 號 (大田公司一樓文創美學中心) 
 1808  潤隆     20190610 台北市中山區植福路 8 號 (大直典華飯店璀璨廳)             
 2308  台達電   20190610 桃園市桃園區興隆路 18 號 2 樓會議廳
 2458  義隆     20190610 本公司ㄧ樓會議室 (新竹科學園區創新ㄧ路十二號)          
 2483  百容     20190610 台中市工業區 25 路 20 號
 3040  遠見     20190610 新北市板橋區府中路 29-1 號 13 樓 (板橋區農會第二大樓 13 樓第 8 研習廳)
 3265  台星科   20190610 新竹縣芎林鄉華龍村 6 鄰鹿寮坑 176-5 號 (本公司)            
 3499  環天科   20190610 新北市中和區中正路 716 號地下二樓 (遠東世紀廣場 L 棟)      
 3630  新鉅科   20190610 台中市外埔區大東里甲東路三十七號
 3664  安瑞 - KY  20190610 台北市信義區菸廠路 88 號 6 樓 606 室 (松山文創園區)          
 4166  友霖     20190610 台北市復興北路 99 號 6 樓
 4725  信昌化   20190610 台泥大樓三樓士敏廳 (台北市中山北路二段 113 號 3 樓)        
 5225  東科 - KY  20190610 集思台大會議中心拉斐爾廳 (台北市羅斯福路 4 段 85 號 B1)     
 5533  皇鼎     20190610 新北市汐止區大同路一段一二八號四樓 (富信大飯店台北店會議廳)
 6184  大豐電   20190610 新北市板橋區中山路一段 161 號 3 樓 (新北市政府階梯會議室 0307 室)
 6411  晶焱     20190610 新北市中和區中正路 726 號 B2(一期服務中心會議室)         
 6594  展匯科   20190610 台北市南港區三重路 19 之 10 號 2 樓國際會議中心             
 8150  南茂     20190610 新竹科學園區科技生活館 (新竹市科學園區工業東二路 1 號二樓愛迪生廳)
 2431  聯昌     20190611 台北市內湖區行善路 168 巷 15 號
 2741  老四川   20190611 蓮潭國際會館 (地址: 高雄市左營區崇德路 801 號)            
 3115  寶島極   20190611 桃園縣蘆竹鄉南山路一段 276 號
 3141  晶宏     20190611 台北市內湖區堤頂大道一段 327 號
 5264  鎧勝 - KY  20190611 沃田旅店 (農訓中心)202 教室 (台北市士林區中山北路七段 127 號)
 6516  勤崴     20190611 台北市中正區中山南路 11 號 10 樓 (張榮發基金會國際會議中心 1008 室)
 6552  易華電   20190611 高雄市楠梓加工出口區經二路 15 號 (楠梓加工出口區從業員工服務中心第三訓練教室)
 8041  東精電   20190611 桃園市中壢區安東路 11 號東元電機員工餐廳會議室          
 1304  台聚     20190612 臺北市士林區士商路 189 號 (國立台灣科學教育館 9F 國際會議廳)
 1307  三芳     20190612 高雄市國賓大飯店 (高雄市民生二路 202 號 20 樓)             
 1452  宏益     20190612 桃園市桃園區大興路 269 號 (晶悅國際飯店龍鳳廳)           
 1597  直得     20190612 台南市新市區南部科學園區南科 3 路 26 號 2 樓之 1(南科公會大樓)
 1781  合世     20190612 新北市中和區中正路 716 號地下二樓
 2035  唐榮     20190612 本公司軋鋼大樓二樓簡報室 (高雄市小港區沿海二路四號)    
 2303  聯電     20190612 新竹科學工業園區研新一路 16 號 (本公司 Fab8S 廠會議廳)     
 2359  所羅門   20190612 台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室
 2367  燿華     20190612 新北市土城區祖田里活動中心 (新北市土城區中央路四段 283 號之 1 二樓)
 2373  震旦行   20190612 台北市信義路五段二號三樓 (震旦國際大樓多功能會議廳)    
 2451  創見     20190612 台北市內湖區行忠路 70 號 1 樓 (本公司大樓)                 
 2455  全新     20190612 桃園市平鎮區工業一路十六號
 2474  可成     20190612 台南大億麗緻酒店 (台南市中西區西門路一段 660 號 5 樓)      
 2482  連宇     20190612 新北市土城區自強街 11 巷 2 號 B1(本公司大會議室)           
 2912  統一超   20190612 台南市永康區鹽行里中正路 301 號 (統一企業總公司教育訓練中心一樓)
 3008  大立光   20190612 台中市烏日區成功西路 300 號 (南山人壽保險股份有限公司教育訓練中心)
 3022  威強電   20190612 新北市汐止區中興路 29 號 6 樓 (本公司教育訓練中心)         
 3045  台灣大   20190612 台北市信義區菸廠路 88 號 (臺北文創大樓)6 樓多功能廳       
 3094  聯傑     20190612 新竹市科學工業園區力行六路六號 3 樓大禮堂               
 3211  順達     20190612 桃園市龜山區文禾路 188 號 1 樓
 3310  佳穎     20190612 桃園市大園區和平西路二段 110 號
 3311  閎暉     20190612 光寶科技大樓國際會議中心 (台北市內湖區瑞光路三九二號一樓)
 3504  揚明光   20190612 台灣科學工業園區科學工業同業公會 202 會議室 (新竹科學園區展業一路 2 號)
 3515  華擎     20190612 天母沃田旅店 202 會議室 (台北市士林區中山北路七段 127 號)  
 3558  神準     20190612 桃園市龜山區復興三路 500 號 8 樓本公司會議中心            
 3592  瑞鼎     20190612 新竹市科學園區展業一路 2 號會議室
 3707  漢磊     20190612 新竹科學工業園區創新二路 5 號 3 樓 (盟創公司體育館分享廳)  
 4120  友華     20190612 PCBC 會議中心 (台北市復興北路 99 號 6 樓)
 4175  杏一     20190612 桃園市龜山區文二一街 68 號 (福容大飯店)
 4711  永純     20190612 台北市長春路 168 號 11 樓 (六福客棧富貴廳)                 
 4732  彥臣     20190612 台北市電腦商業同業公會 501 會議室 (台北市松山區八德路三段 2 號 5 樓)
 5212  凌網     20190612 新竹縣竹北市台元一街 N 棟會館 2 樓 (台元科技園區第三期多功能會議室)
 5469  瀚宇博   20190612 桃園市觀音區工業四路 9 號 B1(本公司員工活動中心)         
 5601  台聯     20190612 基隆市七堵區堵南里三合街二號
 6015  宏遠證   20190612 台北市信義路四段 236 號 7 樓 (本公司七樓)
 6120  達運     20190612 中部科學工業園區管理局行政大樓 1 樓 101 會議室 (台中市西屯區中科路 2 號)
 6206  飛捷     20190612 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓 (南港軟體園區育成中心) 
 6499  益安     20190612 台北市敦化南路二段 97 號 11 樓 (元富證券會議室)            
 8021  尖點     20190612 新北市樹林區佳園路三段 203 號
 8121  越峰     20190612 桃園市大園區中正東路 442 號 2 樓城市商旅會議宴會廳        
 8183  精星     20190612 新竹縣湖口鄉鳳凰村實踐路十二號四樓
 8427  基勝 - KY  20190612 新北市新店區北新路三段 213 號 2 樓 (台北矽谷 II 國際會議中心 - 2D 廳)
 8477  創業家   20190612 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓會議室                 
 8936  國統     20190612 高雄市鳥松區圓山路 2 號 (高雄澄清湖圓山大飯店五樓松鶴廳) 
 9802  鈺齊 - KY  20190612 雲林科技工業區服務中心 (雲林縣斗六市科工二路 26 號)      
 1524  耿鼎     20190613 桃園市蘆竹區內溪路 48 號
 1560  中砂     20190613 新北市鶯歌區中山路 64 號 (本公司鶯歌廠員工餐廳)          
 1730  花仙子   20190613 台北市大同區大龍街 275 號 (台北孔廟 4D 劇院)               
 2030  彰源     20190613 雲林縣斗六工業區服務中心 (雲林縣斗六市工業區斗工十路 7 號)
 2241  艾姆勒   20190613 新北市林口區粉寮路 2 段 16 號地下一樓 (本公司員工餐廳)     
 2313  華通     20190613 桃園市蘆竹區新莊里大新路 814 巷 91 號本公司               
 2340  光磊     20190613 新竹科學工業園區力行五路一號 (本公司二廠)              
 2433  互盛電   20190613 台北市信義路五段 2 號 3 樓 (震旦國際大樓多功能會議廳)      
 2704  國賓     20190613 台北市中山北路二段 63 號本公司台北分公司 2 樓國際廳       
 3017  奇鋐     20190613 高雄市前鎮區新生路 248 之 45 號 (高雄市臨廣加工區國際會議廳)
 3029  零壹     20190613 台北市內湖區瑞光路 513 巷 35 號 6 樓
 3035  智原     20190613 新竹科學工業園區新竹市力行三路五號 (智原科技辦公大樓)  
 3529  力旺     20190613 新竹縣竹北市台元一街 3 號 2 樓多功能會議室                
 3555  重鵬     20190613 新北市中和區連城路 258 號 2 樓 (遠東世紀廣場 I 棟)           
 3556  禾瑞亞   20190613 珠寶大樓七樓會議室 (台北市內湖區內湖路一段 91 巷 17 號 7 樓) 
 3685  元創精密 20190613 臺中市西屯區朝富路 213 號 R 樓 (時代廣場 CBD 大樓)           
 4111  濟生     20190613 新竹縣湖口鄉實踐路三號 (本公司國際會議廳)              
 4167  展旺     20190613 苗栗縣竹南鎮科研路 36 號 (竹南科學園區行政服務中心 201 會議室)
 4755  三福     20190613 台北市南京東路一段 9 號 3F(大倉久和飯店久和 2 廳)          
 4952  凌通     20190613 新竹科學工業園區工業東二路一號 (科學園區科技生活館) 牛頓廳
 4974  亞泰     20190613 新北市中和區中正路 866-11 號 11 樓 (慈寶安全衛生環境科學暨社會福利教育基金會會議室)
 5206  坤悅     20190613 台中市西屯區市政路 386 號 3 樓 302 會議室
 5269  祥碩     20190613 中信商務會館會議室 (新北市新店區中興路三段 219-2 號)     
 6187  萬潤     20190613 高雄市路竹區路科五路 23 號 (南部科學園區 - 高雄園區)       
 6482  弘煜科   20190613 台中市臺灣大道二段 186 號 13 樓
 6547  高端疫苗 20190613 新竹縣竹北市生醫路二段 18 號 1 樓 112 會議室                
 6568  宏觀     20190613 新竹縣竹北市縣政八街 77 號 1 樓 (新竹縣工業會)             
 8054  安國     20190613 南港軟體工業園區視訊會議中心 (台北市南港區三重路 19-10 號 2 樓)
 8163  達方     20190613 住都大飯店 (桃園市桃園區桃鶯路 398 號)
 8358  金居     20190613 台北市內湖區瑞光路 392 號 1 樓 (光寶科技大樓國際會議廳)    
 8490  利得     20190613 台北市承德路二段 81 號地下一樓 (中國生產力中心第 9 教室)   
 9919  康那香   20190613 台南市將軍區三吉里 8 鄰三吉 66-1 號 (本公司口寮廠)         
 2015  豐興     20190614 台中市后里區民生路 268 號 (台中市后里區農會三樓會議廳)   
 2450  神腦     20190614 桃園市龜山區復興三路 500 號
 2484  希華     20190614 台中市潭子區中山路三段 111 巷 1-1 號
 2723  美食 - KY  20190614 台中市南屯區工業 18 路 29 號 (新幹線花園酒店)              
 2881  富邦金   20190614 台北市中山北路 2 段 50 號 14 樓 (台北富邦銀行中山大樓 14 樓大禮堂)
 2897  王道銀行 20190614 台北市大安區長興街 75 號中華經濟研究院蔣碩傑國際會議廳  
 3016  嘉晶     20190614 新竹科學工業園區創新二路 5 號 3 樓 (盟創公司體育館分享廳)  
 3372  典範     20190614 高雄市高雄加工出口區中一路 2 號
 3391  佳得     20190614 新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓 B 棟 (U-Town) 展覽館第一會議室
 3583  辛耘     20190614 新竹縣湖口鄉中華路 14 號 2 樓
 4956  光鋐     20190614 台南市新市區南科二路 12 號 (南科育成中心國際會議廳)      
 5256  銳捷     20190614 桃園市桃園區大誠路 9 號 (經濟部工業局龜山工業區服務中心第一會議室)
 5347  世界     20190614 新竹科學工業園區園區三路 123 號本公司會議廳             
 5432  達威     20190614 台北市內湖區行忠路四十二號五樓會議室
 6146  耕興     20190614 桃園市龜山區華亞一路 52 號 (本公司華亞實驗室三樓視廳室)  
 6147  頎邦     20190614 新竹科學工業園區展業一路 10 號 8F(本公司展業二廠 8F)      
 6277  宏正科   20190614 新北市汐止區大同路二段 125 號 4 樓博物館
 6281  全國電   20190614 新北市五股區五工六路五十五號本公司二樓大會議室        
 6418  詠昇     20190614 桃園市中壢區東園路 57 號二樓訓練教室
 6477  安集     20190614 台南市安南區工業二路 31 號 (經濟部南台灣創新園區服務館)  
 6491  晶碩     20190614 桃園市龜山區興業街 5 號
 6506  (又又) 邦 20190614 南投市南崗工業區永興路 3 號 1 樓
 1240  茂生農經 20190617 行政院人事行政總處公務人力發展中心
 1258  其祥 - KY  20190617 台北市忠孝東路三段 193 巷 (台北科技大學億光大樓 3 樓)      
 1445  大宇     20190617 台北市西寧北路 70-1 號 6 樓 (台北市國立彰化高級商業職業學校校友會)
 3162  精確     20190617 新陶芳庭園餐廳 (桃園市中壢區中大路 170 巷 19 之 5 號)        
 1260  富味鄉   20190618 彰化縣芳苑鄉仁愛村斗苑路芳苑段 73 號 (本公司會議室)      
 2065  世豐     20190618 高雄市楠梓區高雄大學路 700 號 (高雄大學工學院 B1 育成中心) 
 2337  旺宏     20190618 台灣科學工業園區科學工業同業公會 101 大型會議室 (地址：新竹科學園區展業一路 2 號)
 2360  致茂     20190618 桃園市龜山區華亞一路 66 號 (本公司會議室)                
 2643  捷迅     20190618 集思台大會議中心達文西廳 (台北市大安區羅斯福路四段 85 號地下一樓)
 3147  大綜     20190618 高雄市民族一路 1163 號 3 樓 (本公司會議室)                 
 3152  璟德     20190618 新竹縣湖口鄉新竹工業區自強路 16 號 6 樓
 3339  泰谷     20190618 南投市南崗三路 21 號 (南崗工業區服務中心禮堂)            
 3376  新日興   20190618 新北市樹林區中正路 278 號 (雙岩龍鳳城餐廳)               
 3465  進泰電子 20190618 台北市中正區長沙街 1 段 20 號 (國軍英雄館軍友餐廳二樓宴會廳)
 3530  晶相光   20190618 新竹市科學工業園區力行一路 12 號 1 樓簡報室               
 3548  兆利     20190618 新北市新莊區五工五路十三號 B1(本公司員工餐廳)          
 3591  艾笛森   20190618 新北市中和區中正路 800 號 10 樓 (本公司訓練教室)           
 3679  新至陞   20190618 晶宴會館新莊館 (新北市新莊區思源路 40 號，B 劇場)         
 3689  湧德     20190618 桃園市蘆竹區南崁路一段 108 號 (尊爵天際大飯店)           
 4438  廣越     20190618 台北市內湖區瑞光路 607 號 R 樓會議室
 4554  橙的     20190618 台中市西屯區東大路一段 951 號四樓 (逢甲大學中科校區 A401 講堂)
 4904  遠傳     20190618 台北國軍英雄館 (台北市長沙街一段 20 號)
 4966  譜瑞 - KY  20190618 台北市信義路 4 段 236 號 7 樓
 5240  建騰     20190618 台北市內湖區瑞光路 399 號 1 樓自由廣場會議中心            
 6129  普誠     20190618 新北市新店區中興路三段 219-2 號二樓 (中信商務會館)       
 6148  驊宏資   20190618 台北市中正區北平東路 30 號 5 樓會議廳
 6191  精成科   20190618 新北市新店區北新路三段 223 號 2 樓 (台北矽谷國際會議中心)  
 6235  華孚     20190618 桃園市龜山區文二一街 68 號林口福容大飯店 3 樓珊瑚廳       
 6269  台郡     20190618 高雄市大寮區大發工業區莒光一街 23 號 (本公司餐廳)        
 6609  瀧澤科   20190618 桃園市平鎮區延平路三段 505 號 (本公司會議廳)             
 6611  方舟     20190618 台北市內湖區瑞光路 583 巷 31 號 2 樓 (本公司會議室)          
 6672  騰輝電子 - KY20190618 台北市內湖區行善路 397 號 3 樓國際會議中心                
 8406  金可 - KY  20190618 台中市大雅區科雅二路 8 號 2 樓 (會議室)
 2439  美律     20190619 台中市南屯區工業區 23 路 22 號
 3354  律勝     20190619 台南市新市區南科三路 22 號 (201 會議室)
 4131  晶宇     20190619 苗栗縣竹南鎮科中路 31 號 (本公司大會議室)                
 4192  杏國     20190619 宜蘭縣冬山鄉中山村新寮路 95 號
 4205  中華食   20190619 屏東廠 (屏東縣潮州鎮介壽路 468 號)
 6679  鈺太科技 20190619 新竹科學工業園區工業東二路 1 號 2 樓牛頓廳                
 8027  鈦昇     20190619 高雄市燕巢區橫山路 61 號 (本公司 4 樓會議室)               
 8215  明基材   20190619 住都大飯店住祥廳（桃園市桃園區桃鶯路 398 號）           
 1454  台富     20190620 台北市西寧北路 70-1 號 6 樓 (彰化高商校友會)               
 1589  永冠 - KY  20190620 桃禧航空城酒店二樓桃園廳 (桃園市大園區大觀路 777 號)     
 2033  佳大     20190620 本公司永康二廠二樓會議室 (臺南市永康區中正北路九六五號)
 2235  謚源     20190620 桃園市龜山區頂湖路 24 號本公司會議室
 3257  虹冠電   20190620 新竹科學園區展業一路 2 號 2 樓 (台灣科學工業園區科學工業同業公會 203 會議室)
 3481  群創     20190620 苗栗縣竹南鎮科研路 36 號 3 樓 (新竹科學工業園區竹南園區行政服務中心大禮堂)
 3545  敦泰     20190620 新竹市科學園區工業東二路 1 號科技生活館會議室 (愛因斯坦廳)
 3587  閎康     20190620 新竹科學園區力行一路 1 號 (B1 教育訓練室)                 
 4737  華廣     20190620 台中市南區大慶街二段 100 號
 4923  力士     20190620 新北市三重區中正北路 399 號
 4994  傳奇     20190620 台北市松山區復興北路 99 號 15 樓 ((牛牛牛) 亞會議中心)      
 5291  邑昇     20190620 桃園市龜山區山鶯路中華巷 2 號 4 樓本公司會議室            
 6648  斯其大   20190620 台北市仁愛路三段 160 號 (台北福華大飯店 CR405 室)          
 8131  福懋科   20190620 雲林縣斗六市石榴路 317 號福懋興業簡報室                 
 1236  宏亞     20190621 桃園市八德區建國路 386 號 (本公司建國廠)                 
 1305  華夏     20190621 苗栗縣竹南鎮公園路 106 號 (兆品酒店)
 1788  杏昌     20190621 新北市三重區重新路 5 段 609 巷 10 號 2 樓之 2(湯城工業園區)    
 2301  光寶科   20190621 光寶科技大樓國際會議中心 (台北市內湖區瑞光路三九二號一樓)
 2351  順德     20190621 本公司會議室 (彰化市彰南路 2 段 260 號)
 2498  宏達電   20190621 桃園住都大飯店金龍廳 (地址: 桃園市桃鶯路 398 號)          
 2596  綠意     20190621 台北市市民大道五段 99 號 4 樓 (台北偶戲館研習教室)         
 3044  健鼎     20190621 桃園市平鎮區南豐路 261 號 (平鎮工業區管理中心會議室)     
 3228  金麗科   20190621 新竹科學工業園區新竹市展業一路 2 號 (園區同業公會 203 會議室)
 3521  鴻翊     20190621 新北市中和區中正路 631 號 3 樓 (瓏山林台北中和飯店)        
 3526  凡甲     20190621 新北市中和區中山路三段 102 號 3 樓 (本公司會議室)          
 3645  達邁     20190621 新竹縣新埔鎮文德路 3 段 127 號二樓會議室
 4102  永日     20190621 台中市大甲區成功路 315 號 (鐵砧山鄉野莊)                 
 4119  旭富     20190621 桃園市蘆竹區長榮路 55 號 (富立登國際大飯店)              
 6183  關貿     20190621 台北市南港區三重路 19-11 號 E 棟 4 樓
 6512  啟發電   20190621 新竹縣竹北巿復興一街 251 號 5 樓 (寰宇廳)
 6695  芯鼎     20190621 新竹科學工業園區工業東二路一號 (科學園區科技生活館) 伽利略廳
 8096  擎亞     20190621 台北市內湖區堤頂大道一段 327 號 (莉蓮會館)               
 8479  台灣藝術 20190621 高雄市苓雅區中山二路 483 號
 9960  邁達康   20190621 高雄市苓雅區海邊路二十九號二樓之一
 1308  亞聚     20190624 高雄市鳥松區圓山路 2 號高雄圓山大飯店 5 樓柏壽廳          
 1309  臺達化   20190624 高雄市鳥松區圓山路 2 號高雄圓山大飯店 5 樓松鶴廳          
 1439  中和     20190624 台北市復興北路 99 號 15 樓 (牛牛牛) 亞國際會議中心          
 2312  金寶     20190624 新北市深坑區北深路 3 段 147 號
 2488  漢平     20190624 本公司生產大樓 6 樓 (台南市仁德區中正路三段 256 號)        
 2809  京城銀   20190624 台南市中西區西門路一段 506 號 14 樓大禮堂                 
 3014  聯陽     20190624 新竹科學工業園區創新一路 9 號本公司會議室               
 3528  安馳     20190624 新北市汐止區大同路一段 128 號 4 樓 (富信大飯店)            
 4168  醣聯     20190624 新北市汐止區新台五路一段 97 號 4 樓 (遠雄購物中心 4 樓展覽館 1)
 6230  超眾     20190624 新北市三重區光復路一段 67 號 (珍豪大飯店會議廳)          
 6665  康聯生醫 20190624 新北市新店區北新路三段 223 號 2 樓
 8444  綠河 - KY  20190624 台北福華大飯店 (台北市仁愛路三段 160 號 B2 福華三區)       
 9911  櫻花     20190624 台中市大雅區雅潭路四段 436 號 (本公司大雅廠)             
 1269  乾杯     20190625 台北市中正區忠孝東路 2 段 88 號地下一樓台北金融中心       
 3144  新揚科   20190625 高雄市路竹區路科五路 23 號 (南部科學園區管理局高雄園區國際會議廳)
 3150  鈺寶     20190625 新竹科學園區工業東二路 1 號 2 樓牛頓廳
 4555  氣立     20190625 新北市泰山區貴鳳街 21 號 3 樓 (本公司 301 會議室)            
 5348  系通     20190625 苗栗縣竹南鎮科中路 31 號 1 樓大會議室
 6282  康舒     20190625 新北市淡水區淡金路三段 159 號
 6409  旭隼     20190625 台北市內湖區新堤頂大道一段三二七號二樓 (莉蓮會館)      
 6612  奈米醫材 20190625 本公司 (新竹縣竹北市生醫路 2 段 16 號 4 樓)
 6683  雍智科技 20190625 新竹縣竹北市莊敬北路 431 號 1 樓 (本公司會議室)            
 8110  華東     20190625 高雄市高雄加工出口區北一路 18 號本公司 5 樓會議室         
 8222  寶一     20190625 台南市新營區新工路二十八號 (新營工業區服務中心地下一樓大會議室)
 9905  大華     20190625 新北市泰山區明志路 3 段 533 號中國製罐大樓五樓            
 2059  川湖     20190626 高雄市路竹區後鄉里順安路 299 號 (本公司辦公大樓地下室)   
 2613  中櫃     20190626 台中巿梧棲區文化路二段 85 號 (梧棲區農會產業文化大樓)    
 3455  由田     20190626 新北市中和區連城路 268 號 10 樓之 1(本公司訓練教室)        
 3693  營邦     20190626 桃園市大園區橫峰里 26 鄰領航北路 4 段 152 號                
 5457  宣德     20190626 桃園市龜山區民生北路一段 568 號 (本公司會議室)           
 8409  商之器   20190626 台北市內湖路一段 516 號 5 樓 (本公司會議室)                
 2527  宏璟     20190627 新北市汐止區康寧街 751 巷 13 號 (日月光國際家飾展覽館)     
 3219  倚強     20190627 台北市松山區南京東路五段 188 號 6 樓 (藍帝斯國際數位商務中心)
 3686  達能     20190627 桃園市觀音區大潭三路 12 巷 2 號 (桃園市桃科、環科及大潭產業園區聯合服務中心 2 樓)
 4174  浩鼎     20190627 元富證券股份有限公司教育訓練中心 (台北市大安區敦化南路二段 97 號 11 樓)
 5278  尚凡     20190627 台北市羅斯福路四段 85 號 B1(集思台大會議中心達文西廳)    
 5344  立衛     20190627 新竹市科學工業園區科技生活館 2 樓牛頓廳 (新竹科學工業園區工業東二路一號 2 樓)
 5383  金利     20190627 桃園市平鎮區平鎮工業區工業五路四號
 8038  長園科   20190627 中部科學工業園區管理局 4 樓 401 會議室 (台中市西屯區中科路 2 號 4 樓)
 1310  台苯     20190628 高雄市林園區工業一路七號 (本公司高雄廠)                
 3346  麗清     20190628 新北市中和區中正路 631 號 (瓏山林台北中和飯店西北廳)     
 3605  宏致     20190628 桃園市中壢區過嶺路二段 530-6 號 (本公司精工中心)         
 4161  聿新科   20190628 本公司一樓視聽室 (苗栗縣竹南鎮公館里中華南路 188 號)     
 4807  日成 - KY  20190628 集思北科大會議中心奧米伽廳 (台北科技大學億光大樓)      
 6431  光麗 - KY  20190628 社團法人台南市建築師公會會議室 (台南市永華路 2 段 248 號 10 樓)
 6452  康友 - KY  20190628 台北市信義區信義路五段 1 號 105 室
 6582  申豐     20190628 屏東縣東港鎮大鵬路 100 號 3 樓 (福灣莊園 3 樓會議廳)         
 6674  鋐寶科技 20190628 新竹縣竹北市台元一街 3 號 2 樓 (台元科技園區三期會館宴會廳)
 6696  仁新     20190628 台北市信義區松仁路 9 號 1 樓 (國泰金融會議廳 G 廳)           
 8112  至上     20190628 駿宇飯店 (台北市內湖區民權東路六段 123 巷 34 弄 1 號 2 樓)     
 8480  泰昇 - KY  20190628 台北市中正區忠孝東路二段 95 號 13 樓 (兆豐證券大樓 13 樓會議室)
 8491  真好玩   20190628 台北市松山區復興北路 99 號 15 樓 ((牛牛牛) 亞會議中心)      

註：有 * 號者為「臨時會」，無註記者為「常會」。
 

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