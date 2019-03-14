鑽針廠尖點對PCB市場看法保守 投資將趨審慎

PCB 鑽針及車削刀具供應商尖點科技 (8021-TW) ，對今年 PCB 市場景氣，因能見度偏低而趨於保守審慎，在既有產品的市場開發上，積極開發包括應用於軟板、車用板的市場。

尖點主管表示，今年整體經濟環境具不確定性，在新案投資上將較審慎，外部的部分，將開拓原本的電子及消費相關市場，同時投入技術布局未來車載及 5G、軟板相關應用；內部則強化成本控制、精進各項流程以及效率提升為管理重點。

尖點 2018 年合併營收為 32.82 億元，稅後純益為 2.54 億元，年增 7.3%，每股純益為 1.69 元。尖點董事會決議，每股配發現金股息 1.2 元，今 (14) 日收盤價 20.1 元計算，股利現金殖息率約 5.97%。

尖貼 2018 年在 PCB 鑽針及 PCB 鑽孔營收比重，分別占 58%、33%，年增率分別為 1.4% 及 5.4%，較 2017 年略為成長。

至於尖點的切削刀具，2018 年因主要客戶訂單減少、價格波動及新客戶開發進度落後，營收比重降至 8%，年減幅達 23%，全年切削工具 2018 年營收與 2017 年僅為持平。

尖點 1-2 月合併營收 4.31 億元，年減 17.9%。