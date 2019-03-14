【華冠投顧】【疾風八駿馬】之(千里馬)4426利勤 衝⊕ 同屬『運動大聯盟』之(汗血寶馬)蓄勢接棒

賴昇楷 分析師

＜大盤分析＞

昨日分析「"大盤委賣張數" 偏重，成交量萎縮至千億以下，台股可以逆著國際盤上漲主要是受到週選擇權結算刻意撐盤的干擾」。

昨夜美股上漲，Nasdaq 與 SP500 指數創高，今日台股一度跟漲且大盤逼近波段高點 10416 點，惟 "大盤委賣張數" 偏高情況不變，在少了結算撐盤動力下，大盤開高走低 - 24 點，OTC 指數 + 0.14%。

最近三天大盤震盪墊高進入 2/25~3/4 的大量成交區，為短線套牢籌碼作出解套動作，就多頭控盤企圖而言算得上積極，不過從 "大盤委賣張數" 得知這個位置賣壓確實偏重，需要足夠的換手才得以化解，偏偏一連三天的成交量都達不到月均量之標準，所以在正式滾量之前仍視台股為緩步盤高節奏（類似進三退一二），在週二 (3/12)"大盤向上缺口"10269~10294 沒回補前，短線還是多方控盤格局。

從今日期貨走法來看，明日大盤應有機會再次嘗試拉抬動作（雖然外資期貨淨多單大減），但能不能正式脫離整理格局，成交量才是關鍵。

＜【疾風八駿馬】NO.1～《(千里馬)4426 利勤》＞

看好明年夏天 "東京奧運" 盛會，國際運動品牌大廠（Nike、Adidas… 等）今年就會啟動拉貨潮，台股『運動大聯盟』族群質優股勢將領先受惠，營運亦將逐季走高，因此趁上週五台股回檔正是「疾風知勁草」好時機帶學員卡位《4426 利勤》，當天盤後分析文也提醒是強勢股，同時分享在好股秘笈【疾風八駿馬】第一檔。

今天《4426 利勤》一度狂奔漲停創新高 56.1，本週拉升逾 15%，恭喜學員獲利 ING，接下來將設 "移動停利點" 作為進退依據。

沒跟上《(千里馬)4426 利勤》的好朋友，可鎖定【疾風八駿馬】第三檔的 (汗血寶馬)，他是『運動大聯盟』族群績優股，已有蓄勢接棒奔馳態勢。

＜疾風知勁草、拉回吃到飽＞

除了《(千里馬)4426 利勤》之外，上週五同樣趁「疾風知勁草」好時機帶學員卡位，也在當天 "盤後影音" 公開分享的《3114 好德》，今天一早 + 6% 再創新高 38.6，卡位至今漲幅達 21%。

＜強弱勢股＞

今日光學族群續強，在指標股《3008 大立光》、《3406 玉晶光》創高帶動下，《3630 新鉅科》、《3504 揚明光》、《3441 聯一光》... 同步攻高；紡織族群《1476 儒鴻》、《4426 利勤》、《9910 豐泰》... 持續墊高；遊戲族群《6111 大宇資》、《3293 鈊象》、《3083 網龍》... 表現亮眼。

今日弱勢股中，被動元件廠《2375 智寶》合併《5317 凱美》雙雙出現大跌反應，三巨頭《2327 國巨》、《2492 華新科》、《3026 禾伸堂》雖然受到衝擊不大，但因月線開始扣高，一旦彎頭恐將拉長整理時間。

※以上內容由華冠投顧 賴昇楷分析師 整理提供，投資人於投資前請審慎評估，遵守紀律，嚴設停利停損。