下個熱炒黑馬：邊緣計算

【撰文／王榮旭】

找到國際股市上漲的關鍵證據了。歐洲央行預計今年內不加息，同時重啟新一輪 T L T R O(定向長期再融資操作)，主因下調經濟增速。美國 2 月非農新增就業人數僅 2 萬人，暗示美國經濟今年成長動能減弱，但也意味聯準會升息空間不大。中國 2 月出口意外年減 2 成，中美貿易戰加徵關稅影響擴大，上半年 GDP 增速持續放緩，但人行可望降準降息。

儘管當前歐、美、中三大經濟體的實體經濟不如預期，股市卻漲升強勁，完全歸功寬鬆貨幣，呈現典型資金行情。陸股由於去年跌勢慘重，今年來跌深反彈，深圳股市今年來大漲 3 成躍居全球股市之首，上海股市今年來大漲 24％。歐豬五國的希臘、義大利、葡萄牙、愛爾蘭等今年來上漲 14~11％，比德國、法國股市績效更亮麗。美國道瓊指數今年來漲 9％，以基期這麼高還能有此績效難能可貴，但代表小型股的羅素 2000 今年來更大漲近 2 成，顯示美股資金行情轉向中小型股。

政府基金押寶台積電

台股是去年全球股災極少數未曾落入熊市者，自最高點下跌來滿足 2 成修正幅度，主要是政府基金年底大選的全力護盤，勞動基金於去年 10 月單月虧損 1200 億元創紀錄，但今年元月單月大賺 1100 億元也刷新紀錄。有可能政府基金趁台股重返萬點之上略為調節，與外資回補買超形成對抗，外資去年賣超台股不手軟達 3400 億元，今年來轉為買超 900 億元，4 月中美貿易戰應有機會簽署協議，2500 億元加徵關稅若全部取消，外資應會加大台股買超力道。目前中國輸往美國 500 億美元產品加徵關稅 25％、2000 億美元產品關稅加徵 10％，造成中下游客戶的高度觀望而減緩下單，若未來達成協議完全取消加徵關稅，勢必產生一波補貨潮，身為中、美兩大國的零組件、原物料供應鏈的台灣將受惠。基於這理由外資必定在台股大舉買超。

台股在 4 月中美貿易戰順利簽署協議進入換手整理，原則上可力守萬點關卡，但年線反壓 10450 點不易有效站上。短線整理提供下波黑馬的逢低布局契機，但務必審查個股上半年基本面，千萬不要於相對高檔搶進，否則即便中美貿易戰落幕也因個股價位過高而無力反應利多。

台積電 H1 低潮

台積電 (2330) 最新公告 2 月營收 608 億元月減 22％、年減 5.8％，創近 22 個月新低。與工作天數減少及光阻液原料事件有關，但累計前 2 月營收 1389 億元年減 3.7％，以最新下修後財測估計，3 月營收必須超過 752 億元才能達標。市場預測 IPhone 訂單不振，但非蘋的華為 7 奈米訂單穩健，3 月營收應可達到預期水準。不過台積電上半年營收跌幅逾 2 成，下半年營收動能轉強，但估計 2019 全年 EPS 應無法超越 2018 年的 13.5 元。這波台積電從低點 206.5 元反彈至 240 元，彈升 16％超越大盤並且回到年線 234 元之上。然而多種數據都告訴投資人，台積電 Q1 及 H1 都屬於業績低潮，是否股價偏離基本面？再者勞動基金的勞退、勞保大押台積電，分別都是第一大持股並可怕是占比高達 2~3 成，我認為占比太高反而在今年上半年台積電營運低潮時尾大不掉。客觀而言，台積電最大客戶蘋果的訂單對供應鏈創造榮景於 2018 年達到頂點，接下來營運欲進入下一成長階段，恢復業績成長，5G、AI 訂單絕對是關鍵。對台積電 5G 世代在 2020 年來臨，5G 相關訂單規模相當龐大，以數據機晶片方面，已取得展訊、華為、聯發科訂單，但大客戶高通、英特爾動向不明。高通仍有三星手機訂單的牽制，若高通想拿到三星手機晶片大單就必須交換利益下單 5G 晶片給三星的晶圓代工，而英特爾 10 奈米型程將在今年底正式放量，端視蘋果 5G 數據機晶片而定。台積電若少了高通 5G 晶片就有很大衝擊，這個角度要持續追蹤。

陸股熱炒邊緣計算

近來大陸股市掀起一波 5G 衍生概念的邊緣計算族群漲翻天。所謂邊緣計算就是用網路邊緣對數據進行分類，將部分數據放在邊緣處理，減少遲延，從而實現更高效的數據處理，以達到對雲計算的強力補充。據 IDC 估計，到 2025 年互聯網設備衍生的數據總量將超過 40 兆字節，屆時現行的數據處理方式不足以滿足需求，邊緣計算的出現江迎刃而解。

目前邊緣計算可應用於自動駕駛、物聯網、機器人、工業、醫療。同時邊緣計算在當下各國跨入 5G 的關鍵時刻帶來更多關注。

來源：《萬寶週刊》 1324 期

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