美律：娛樂耳機前景俏

【撰文／陳子榕】

美律 (2439) 在 2015 年至 2018 年期間，娛樂業務帶來 60％的銷售複合年增長率，主要受惠於高階無線降噪耳機的出貨成長，從 2018 年下半年開始，無線耳機和電競用耳機的產業前景明朗，已成為美律另一個關鍵動能，預估 2019 年銷售將成長 10 至 15％，有望帶動今年毛利率提升，從 2018 年的 19％至 20％到 2019 年的 20％至 22％。

美律去年每股純益 10.47 元

美律去年第 4 季毛利率 14.46％，季減 1.25 個百分點。全年毛利率為 13.31％，年減 4.16 個百分點。依據去年的營收結構，娛樂式產品占比 69％，年增五個百分點，為最大營收來源，其次為揚聲器占比 27％，年減五個百分點，電池、手持裝置及其他類產品占比約 1％～2％。

美律近期陸續宣布投資 1,000 萬美元在中國大陸地區設立新公司，同時也完成國內第二次無擔保轉換公司債 30 億元募集、400 萬股現金增資案，並斥資 7,200 餘萬元購買台中加工出口區不動產案。我們認為，美律的無線耳機業務已穩步回升，加上電競耳機也不受總體經濟不確定性影響；至於毛利率方面，隨著零組件價格回穩、智慧手機揚聲器庫存不若過往處於高水位，營運基本面穩固。

美律外資捧 AirPods

受惠真無線藍芽 (TWS) 耳機與健康管理意識抬頭雙趨勢，蘋果 AirPods、Apple Watch 等穿戴裝置今年出貨將大爆發。AirPods 今年出貨將成長五成以上，來到 4,200 萬組；Apple Watch 則年增近三成，達 2,800 萬支。

TWS 耳機可不是只有蘋果一枝獨秀，華為、三星、小米、Oppo、Sony 全面搶市，預估，TWS 耳機 2019 年出貨超過 6,000 萬組，2020 年更直逼 1 億組、市場規模高達 109 億美元。

新款 AirPods 將支援無線充電與升級藍芽，今年上半年便開始出貨，同時，Apple Watch 也提供新陶瓷機殼設計，美律股價仍未完整反映今年毛利大幅升溫，市場看好聲學娛樂事業表現更強，外資給予「買進」投資評等。

來源：《萬寶週刊》 1324 期

更多精彩內容請至 《萬寶週刊》