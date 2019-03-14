AMD概念股健策看好

【撰文／陳子榕】

超微 (AMD) 公布 Q4 財報，超越了市場的預期，對今年展望樂觀，預估今年毛利率可達 41％，高於去年的 39％，超微今年的產品線將全面向 Zen 2 架構移動，並在 Q2 推出 Ryzen 處理器及 Navi 繪圖晶片兩大新品，供應鏈吃補。

健策 (3653)2017 年切入 AMD 之伺服器 CPU 均熱片，AMD 於 2017 年推出新伺服器平台搶佔市佔率，於去年下半年開始逐步放量，搶攻英特爾的市場，而健策的均熱片大幅成長，去年 AMD 的伺服器市佔率僅不到 2％，預期 2019 年該 AMD 在製程領先進入 7 奈米下，可望持續搶佔市占率，若以市佔率由 2％提升至 5％的假設下，健策今年均熱片業務可望成長 20～30％以上。

另一產品 ILM 扣件也在 2017 年打入 AMD 供應鏈並開始放量，ILM 扣件提供扣壓力量給中央處理器及散熱模組，因直接接觸 CPU 對於製程技術要求較高，也為毛利率較高之產品，此外，目前伺服器插座規格為 LGA3647，今年新平台提升至 LGA 4189，針腳數持續提升，ILM 產線出貨量與單價可望成長。

另外，看好電動車發展，積極布局 IGBT 領域散熱模組，於 2018 年通過歐洲大客戶認證並開始小量出貨，今年還有機會再通過一家日系及美系客戶認證。

來源：《萬寶週刊》 1324 期

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