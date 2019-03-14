中國房地產稅未來一城一稅率機率高 推出時間仍未定

每年中國兩會，在房地產領域的討論中，房地產稅每每都會成為市場關注焦點。在 2019 年中國政府的工作報告就提出，今年要健全地方稅制體系，穩定推動房地產稅立法。

對此，全國人大財經委副主任烏日圖則指稱，房地產稅法由全國人大常委會預算工作委員會聯合中國財政部草擬推出，目前相關部門正在完善法律草案、重要問題論證等方面的工作，等待條件成熟時會提請全國人大常委會初次審議。

圖: AFP

同時，全國人大財經委副主任尹中卿對於房地產稅的看法表示，房地產稅推出可能對房地產價格將產生很大的影響，提升房地產的使用和持有成本。

但以穩定市場角度來看，如果真要推動房地產稅，並不是指所有房屋持有者都要交稅，先期規劃一定朝名下持有多間房屋的屋主進行課稅，增加市場炒作房價者的負擔。

此外，他也指出全球許多國家的房地產稅，也像個人所得稅一樣是有設定免稅的部分，例如人均居住面積三十平方公尺、四十平方公尺、五十平方公尺等可以不課稅，這些機制都會在中國房地產稅考量範圍內。

至於，中國房地產稅推出的時間點，尹中卿並沒有直接說明。但他表示房地產稅和房產稅不一樣，它不是簡單地把原來的房產稅平移成稅收，而是要把原來涉地的稅收與房產稅進行整合，將房地產稅徵收對象擴大到一般住宅。

最後，尹中卿指稱房地產稅是一個地方稅種，所以即使在房地產稅推出後，何時開徵、依照什麼稅率徵收，根據現行法律規定，及充分授權的原則，地方政府應該會有很大的自主選擇權，這也符合中國政府針對房市的「一城一策」方向。