網家新南向再下一城 泰國子公司打入社群支付版圖

網家 (8044-TW) 今 (9) 日宣布，旗下 PChome Thailand 進入泰國電子商務市場經營 PChome Thai 滿 3 年，再度獲泰國財政部審批核發 2 張新執照，未來泰國消費者可在其他社群網站透過 PChome Thai 開發的社群支付系統，使用金流代收付和訂單管理服務，預計第 1 季上線，等於是投入泰國社群商務的新藍海。

網家說明，此次取得泰國財政部審批的兩張新支付執照，一張涵蓋使用卡片付款的信用卡和簽帳金融卡 (debit card) 業務，另一張是可經營其他類別支付服務，包含銀行主要的轉帳相關服務。

在取得執照後，未來在社群網站包括 Facebook、Instagram 等社交平台中，買賣家交易可透過 PChome Thai 開發的社群支付系統，使用金流代收付和訂單管理等服務。

PChome Thailand 總經理蔡文雄進一步指出，泰國消費者對社群媒體如 Facebook、Instagram 的使用人數和比重領先世界其他主要國家，也反映其消費習慣與生活領域的感知度多來自於社交生活圈的共鳴，是一個適合切入的時機點，這次取得新的支付執照，將使網家可提供更多元場景的交易體驗，開創泰國電商營運的新契機。

PChome 自 2015 年投入泰國電商市場，全站提供有 200 多萬件商品，並設有跨境商品館「PChome Thai 台灣館」，2016 年推出 PChome 金流代收付服務，2018 年推出跨境電商服務，而今年起，將進軍社群網站專用的支付版圖，開創在泰國發展的新商機。