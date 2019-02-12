【馮冠華專欄】留意汽車、鋰電池及半導體板塊

2 月 12 日推介 - 吉利汽車（175）

1）上日港股市況總結：港股昨天走勢大致與上證同歩，低開高收，更以全日高位 28144 點收市，上升 197 點。全日成交按日上升約 8% 至 881 億。滬深港通總成交額 113 億，流向為淨流出，金額約 6.7 億。北向仍為淨流入，金額約人民幣 45.7 億。藍籌 38 升 9 跌 3 持平。



板塊方面，手機設備、5G 概念及軟件表現較好，另外，鋰電池、半導體、新經濟股、內險及中資劵商股也不俗；相反，家電和物管股則有沽壓。做空方面，佔大市成交再回落至 12.5%。牛熊証街貨最新比例為 59:41，重貨區方面，熊証兩個不變，一在 28200-28249，另一個在 28400-28449，牛証仍維持在 27150-27199。

簡評：雖然昨天盤中傳來習川會晤最快可能會在 3 月中旬舉行，而川普也計劃在 3 月 1 日之前與習近平通電話，中美貿戰看似有媛和機會，但筆者認為昨天港股的上升動力，應全來自 A 股的紅盤。美中不足的是，在北水重臨下，成交額未能完全配合升市。或許讀者會覺得筆者是雞蛋裡挑骨頭，因其他指標如做空比率、牛熊証街貨量、高貝塔板塊的強勁表現、全日高位收市以及連續兩個交易日先低後高等，均預視指數有力再上升。



客觀地看，個別板塊和熱炒股頗有超買現象，昨天高位急回的家電股正是好例子。縱使筆者仍看好後市，但也應提防調整的風險，美滙轉強不利新興市場，A 股的走勢也較難預測，若強勢未能持續勢必影響港股。現時較多人注意恆指 250 天線的 28356 點，且看會否又上演屠熊後急回這走勢。

收市後看到吉利（175）發公告指 1 月總銷量創歷史新高 （見點 3），雖然按年增幅只是 2%，且上升主要來自出囗數量大増，而國內銷售則見輕微按年倒退，但在市場普遍擔心汽車巿場今年的表現時交出這數據，理應可帶動股價造好，何況此股的做空量一向不少。



萬州（288）是另一可留意的公司。昨天豬肉類 A 股普漲，再加上貿戰暫且樂觀，股價有望重返 7 元以上。鋰電池和半導體昨天不乏捧場客，贛鋒鋰業（1772）、天能動力（819）、華虹（1347）和中芯（981）或有繼續追落後的潛力。

2）美股上日市況總結：美股三大指數個別發展，當中道指收跌 53 點或 0.21%，標普及那指則分別上升 0.07% 及 0.13%。美匯指數上升至 97.05，十年期債息回升至 2.654%，紐約期油下跌至 52.45 美元。港股 ADR 下跌 144 點，相當於恆指 27999 點水平。

3）個股訊息 ：吉利汽車（175）宣佈，今年 1 月之總銷量創歷史新高達 15.84 萬部，較去年同期增長約 2%，及較 2018 年 12 月增長約 70%，達至集團 2019 年全年銷量目標 151 萬部之 10% 以上。而相應的零售銷量亦於 2019 年 1 月達到歷史新高。在 2019 年 2 月之總銷量中，9,022 部為新能源和電氣化汽車。

MSCI 明晟公佈指數季度評估結果，小米（1810）及美團（3690）將納入 MSCI CHINA Index。明晟的季度評估結果將於今年 3 月 1 日起生效。以下是公告的連結：https://bit.ly/2Bw8jgt

新民黨立法會議員葉劉淑儀聯同工聯會議員麥美娟，擬於立法會提出私人條例草案，規管房委會售予領展（823）物業商舖租金增幅及就空置處所徵收空置稅；冀保障小商戶利益及改善民生，並遏止領展拆售物業。領展發言人回應稱，若有關草案獲得通過，其法律原則將同樣適用於全港其他商業物業，影響深遠。

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