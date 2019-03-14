盤前財經大事搶先讀2019年3月14日

今日操盤前瞻

美國 2 月進出口物價指數

中國 2 月零售銷售

法說會：聯陽、瑞昱、台光電、美律、全新、和碩、美時、光磊、麗豐 - KY、群電、金可 - KY

標普早盤衝破 2800 分析師：科技走勢讓人感覺他們似乎嗅出什麼

標準普爾 500 指數週三 (13 日) 早盤突破關鍵阻力位 2800 點，為 3 月 1 日以來首見，Prudential Financial 首席市場策略師 Quincy Krosby 稱：「科技走勢讓人感覺，他們似乎嗅出美中貿易即將發生的事情。」閱讀全文...

美國大逆轉！川普頒布行政命令 停飛波音 737 Max

繼中國、英國、愛爾蘭、歐盟與加拿大等更多國家，紛紛響應停飛波音 737 MAX 8 事故機型後，美國總統川普於台北時間週四 (14 日) 頒布一項行政命令，下令所有波音 737 Max 8 和 737 Max 9 機型停飛。閱讀全文...

郭明錤預測蘋果將推 MR 頭盔 點名揚明光可望成供應商

週三 (13 日) 天風證券分析師郭明錤出具研報預測，蘋果 (AAPL-US) 可能將推出支持 AR、VR 的 MR 專用裝置，點名揚明光 (3504-TW)、長盈精密 (300115-CN) 可能成為供應商。閱讀全文...

〈國巨集團內部整併〉訂單能見度低 凱美董座保守看今年市況

凱美 (5317-TW) 董事長翁啟勝表示，未來與智寶合併後，預估鋁質電容仍占過半營收，不過目前來看，3 月訂單持續低迷，加上中國今年缺工比往年還嚴重，第 2 季能見度也不高，對全年市況保守看待。閱讀全文...

全民退休投資專案 7 月上路 顧立雄將每月自掏腰包投資 5000 元

由基富通規劃的「全民退休投資專案」，共有 14 家投信業者參與競爭，將選出 3 家業者，專案預計在今 (2019) 年 7 月上路，金管會主委顧立雄昨 (13) 日表示，自己將參加這個「退休投資專案」，研擬每月從自己口袋拿出 5000 元作定期定額投資基金。閱讀全文...